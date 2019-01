Kjørte rett inn i snøskred: – Vi så ingenting

På vei hjem fra 50-årsfeiringen kjørte jubilanten Roger Arnt Vikan rett inn i et snøskred og ble stående bom fast i uværet i Lofoten.

Publisert: 27.01.19 19:11 Oppdatert: 27.01.19 19:29

Det har snødd kraftig søndag og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har varslet om snøskredfare i fire områder i Lofoten og Vesterålen.

– Det kraftige bygeværet gir lokalt stor skredfare og det er fare for naturlig utløste skred i lesider, opplyser NVE .

I kvart over firetiden kjørte Roger Arnt Vikan rett inn i et 50 meter bredt Snøskred på E 10 ved Bø i Flakstad .

– Det var 40–50 centimeter med snø på veien, og kun et spor. Det var så dårlig sikt, vi så ingenting, så vi måtte bare sikte på bilsporene foran oss. Plutselig sa det pang, og det ble bom stopp.

Vikan anslår skredet til å være omtrent 1 meter og 20 centimeter høyt.

– Bilen ble pakket inn, og alle fire hjulene hang i løse luften. Vi prøvde å komme oss løs, og etter en halvtime fikk vi hjelp av brøytebilen.

Ifølge Vikan ble to biler tatt av skredet. Han hadde nettopp feiret 50-årsdagen sin i Svolvær, og var på vei hjem til Bodø med tre andre i bilen da de plutselig sto midt i skredet.

– Det kom som et sjokk, sier Vikan.

Mens Vikan snakker med VG på telefon, kjører de forbi en trailer som står midt i grøften. Han sier det er en av mange de har sett.

– Det står et titalls biler langs veien som er helt innsnødd. Folk har bare forlatt de. Det kommer til å ta lang tid for å få løs alle de bilene.

Nå håper følget på totalt åtte personer å nå fergen fra Moskenes til Bodø.

Ta vare på hverandre

Det har snødd veldig mye i Lofoten-området det siste døgnet. Snømengdene er så ekstreme at det er knapp fremkommelighet i Leknes sentrum, og rådmann i Vestvågøy, Kjell Idar Berg sier til Lofotposten at det er viktig å ta ekstra vare på hverandre.

– Vi er faktisk der at noen kan ha problemer med å få åpnet ytterdøren si. Fokus på naboer blir derfor svært viktig, sier Berg til avisen.

Til VG forteller Berg at det har kommet såpass mye snø, og oppfordrer derfor til at man tar en ekstra sjekk med naboene sine, dersom man ser at naboene sine kan ha utfordringer med tildekte dører.

– Vi må ta vare på hverandre.

Berget familie med traktor

Bonden Jack Lindgaard hadde egentlig planlagt å holde seg inne, da han så de store snømengdene, men ble ringt opp av en nabo som lurte på om han kunne hjelpe til med å slippe han ut. På vei ut ringte telefonen på nytt.

– Politiet ringte og lurte på om jeg kunne hjelpe til med å berge en familie med traktoren min. Familien hadde blitt sittende fast i snøværet, forteller Lindgaard.

Familien hadde kjørt seg fast ved Vik på Vestvågøy og hadde blitt sittende fast i noen timer. Nå var varmen borte fra bilen.

– Jeg ringte opp naboen og sa han ble nødt til å vente litt til.

Lindgaard forteller at det har kommet enorme mengder med snø og at det var vanskelig å komme frem til familien.

– Jeg kan ikke huske sist det var så mye snø. Det var vanskelig å komme frem til familien, og jeg måtte fjerne flere biler som sto i veien. Det tok litt tid, men de var ved godt mot, men kalde. Jeg fikk kjørt dem hjem til kona, som tok vare på dem mens jeg hjalp naboen.

Lindgaard sier familien nå har kommet seg trygt hjem.