Mann (39) dømt for rullestolkjøring

En mann i rullestol valgte raskeste vei til Fyllingsdalen i Bergen. Det endte i domfellelse.

Grytidlig på morgenen 7. april 2016, ble Statens vegvesen oppmerksom på en mann som tok seg gjennom den vanligvis sterkt trafikkerte og to kilometer lange Løvstakktunnelen i Bergen , i rullestol. Mannen, som skulle til Fyllingsdalen, valgte den korteste veien, skriver BA . Tunnelen er ikke lovlig for syklister eller gående å ferdes i.

Måtte stenge tunnelen

Den 39 år gamle mannen måtte nylig møte i Bergen tingrett , tiltalt for å ha forstyrret lovlig ferdsel. I tingretten kom det frem at politiet måtte rykke ut, stenge tunnelen og stoppe den ulovlige trafikanten. Han skal ha trillet på venstre side av veien, utenfor kantlinjen. Mannen må være sterk i armene, ettersom tunnelen heller oppover hele veien mot Fyllingsdalen.

Amfetamin og kniv

Da mannen møtte til avhør hos politiet for rullingen, ble det oppdaget en 16 centimeter lang foldekniv, tapet fast under rullestolens sete. Mannen ble dømt for ulovlig oppbevaring av kniv, til tross for at han nektet straffskyld. Han forklarte det med at han trodde lommekniv var lovlig å ha med seg.

Samtidig ble mannen dømt for oppbevaring av 47 gram amfetamin, som ble funnet i mannens hjem. Narkotikaoppbevaringen ble sammen med rullestolkjøringen innrømmet. Etter tilståelse i to av tre tiltalepunkter, og en sak som hadde lagt lenge før den kom opp i retten, ble mannen dømt til 90 dagers fengsel.

Dommen legger seg som den sjette på mannens rulleblad, hvor tidligere dommer blant annet har vært for narkotikalovbrudd.

