Flere selskaper tilbyr bakgrunnshistorier og falske dokumenter for folk som vil skaffe seg asyl. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NRK: Falske asylhistorier til salgs

NTB

Publisert: 20.01.18 07:56

INNENRIKS 2018-01-20T06:56:51Z

Flere selskaper tilbyr falske dokumenter og oppdiktede historier for asylsøkere som vil til Norge fra Iran og Afghanistan, melder NRK.

Kringkasteren har gjennomført en kartlegging og funnet ti selskaper i Iran og Tyria som lokker med asyl i Vest-Europa eller Nord-Amerika. Også Norge nevnes på selskapenes diskusjonsforum.

NRK lot en av sine egne medarbeidere kontakte to av selskapene og utgi seg for å være en iraner som ville søke asyl i Norge og trengte hjelp. Mannen som svarer, sier han er ekspert på konverteringshistorier. Muslimer som konverterer er utsatt i flere land, og mannen foreslår denne metoden.

– Vi kan lære deg et scenario, en historie, og skaffe deg de nødvendige dokumentene for å støtte opp under den historien. Vi kan si du har vært medlem i en hjemmekirke i Iran, sier mannen, ifølge NRK.

Et annet selskap selger falske visum og tar rundt 100.000 kroner for et Schengen-visum, som inkluderer Norge. Falske rettsdokumenter fra Iran kan skaffes fra et annet firma.

Leder Jörg Lange i Landinfo, en statlig fagenhet i utlendingsforvaltningen, er kjent med selskapene.

– Jeg må si jeg var litt overrasket over hvor sofistikert noen av disse tilbudene ser ut til å være. Man kan få inntrykk av at de sitter på kunnskap om hvordan asylbehandlingen i vestlige land foregår, at de kjenner inngående til prosessen, sier Lange.