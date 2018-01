Listhaug: Vil stoppe «monstrene på nettet»

Publisert: 17.01.18 16:35

INNENRIKS 2018-01-17T15:35:51Z

Onsdag ble Sylvi Listhaug overrakt nøklene til justisdepartementet. En av de viktigste tingene fremover vil bli å bekjempe «monstrene på nettet» som begår overgrep mot barn, sier Listhaug til VG.

Partilederne i Høyre, Frp og Venstre har blitt enige om hvordan den nye blågrønne regjeringen skal se ut . Onsdag presenterte Erna Solberg sin nye regjering.

Blant dem som fikk overrakt nøklene til sine nye kontorer onsdag, var tidligere innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug . Hun får et nytt superdepartement , og ansvar for både justis og innvandring.

Listhaug vil straffe «monstre på nettet»

Ikke overraskende sa den nye ministeren at hun vil fortsette å prioritere en restriktiv innvandringspolitikk. Hun la også frem en ny sak som hun sier vil bli svært viktig å ta fatt på fremover.

– Det handler om å prioritere noe jeg synes er det aller viktigste - å bekjempe overgrep mot barn. De monstrene som driver på nettet, lurer ungene våre og misbruker dem det mener jeg er en av de viktigste oppgavene våre fremover - å ta dem og straffe dem, sa Listhaug.

– Det skjærer meg langt inn i hjerterota når små barn blir misbrukt. Og vi ser at mer og mer kriminalitet blir flyttet over på nettet, da må vi henge etter og holde tritt med de kriminelle, utdyper Listhaug overfor VG.

Fem helt nye ministere har også kommet inn i regjeringen - tre fra venstre og en hver fra Høyre og Frp - mens fire går ut.

Splitter ny eldreminister

Åse Michaelsen (Frp) fra Agder blir eldreminister i Helsedepartementet. Dette er en splitter ny ministerpost, med en splitter ny minister. Frp har lenge ønske t å utnevne en eldreminister, også før stortingsvalget i 2013.

Michaelsen har sittet på Stortinget i perioden 2005 til 2017.

– Det er klart at når vi nå løfter dette området viser bare at vi tar det enda mer på alvor, sa Michaelsen til VG.

– Jeg er en folkelig politiker og jeg kommer til å delta der ute med kamferdrops og vafler.

Vil få igjen mest mulig for hver bistandskrone

Da Børge Brende (H) ble utenriksminister i 2013 ble posten som bistandsminister slått sammen med posten som utenriksminister, og han har hatt ansvar for begge feltene. Mange bistandsorganisasjoner har ment at det er nødvendig å gjeninnføre posten som utviklingsminister.

Nå får de ønsket oppfylt. Nikolai Astrup (39) fra Bygdøy får ansvaret for verdens fattigste og utviklingsbudsjettet som ny bistandsminister i Utenriksdepartementet. Astrup har etter valget vært Høyres finanspolitiske talsperson, har sittet på Stortinget siden 2009 og vært leder av Oslo Høyre siden 2012.

- Det er viktig at vi får mest mulig igjen for hver krone vi bruker, sa Astrup som fortalte at utdanning, miljø og menneskerettigheter fortsatt vil være i fokus.

Ine Eriksen Søreide (H), utenriksminister - og Norges første kvinnelige utenriksminister - sa under nøkkeloverrekkelsen at hun og Astrup sammen skal fremme norsk utenrikspolitikk.

Disse er de nye ministrene fra Venstre

Tre nye ministere fra det nye regjeringspartiet Venstre skal være med på å styre Norge de neste fire årene. De har fått nøklene sine overrakt i dag.

Som partileder i Venstre er Trine Skei Grande kjent for de fleste. Hun overrekkes nøklene til kulturdepartementet, og tar over for Linda Hofstad Helleland (H). VG har tidligere fått bekreftet at kulturministerposten var det gjeveste valget på Grandes ønskeliste, og VG erfarer at hun fritt fikk velge departement ettersom hun er partileder.

Venstre mener kulturfeltet trenger en ny kurs, og at dette er et departement hvor det vil være mulig å synliggjøre hvilken forskjell det er å ha Venstre i makten eller ikke.

Iselin Nybø (36) fra Rogaland er en av de nye statsrådene fra Venstre som for mange kan være mer ukjent, men som har blitt løftet fram som et av de unge talentene i partiet. Hun falt ut av Stortinget i fjor høst etter fire år som representant og nestleder i Stortingets utdanningskomité.

Nybø blir statsråd for forskning og høyere utdanning. Torbjørn Røe Isaksen (H) som har vært kunnskapsminister erstattes ikke bare av Nybø, men også av Jan Tore Sanner (H), som har vært kommunal- og moderniseringsminister. Hans ansvarsområde deles altså i to.

Men Isaksen forsvinner ikke ut av regjeringen selv om han er ferdig som kunnskapsminister - han tar over posten som nærings og handelsminister.

Venstres nestleder Ola Elvestuen overtar som klima og miljøminister etter Vidar Helgesen (H). Han har tidligere sittet i byrådet i Oslo, og har vært stortingsrepresentant fra Oslo fra Venstre siden 2013. Han er inne i sin andre periode som leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Nå får han blant annet ansvar for den betente ulvesaken.

Tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) forsvinner ut av regjeringen, sammen med justisminister Per- Per-Willy Amundsen (Frp), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), og EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland (H).