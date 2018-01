PÅ VEI HJEM: Utenfor dette huset, på en øy i Malaysia, skal moren og hennes to barn ha oppholdt seg. Det var her hun også ble pågrepet torsdag morgen, lokal tid. Foto: Pro Risk AS

Mor siktet for bortføring - barna er på vei hjem til Norge

Publisert: 01.02.18 00:05

INNENRIKS 2018-01-31T23:05:53Z

I mars 2016 skal moren ha bortført barna fra barnevernets omsorg. Tidligere denne måneden ble de pågrepet av malaysiske myndigheter, nå er de på vei hjem.

VG omtalte i forrige uke barnefaren som dro fra Trondheim til Malaysia for å finne de to bortførte barna. Nå er barna på vei hjem sammen med representanter fra barnevernet, opplyser Martin Waage i det norske sikkerhetsselskapet Pro Risk AS.

– Via våre myndighetskontakter har vi fått vite at barna sitter på flyet, på vei hjem, sier Waage.

Faren dro sammen med eks-politimannen Carl Petter Endresen i Pro Risk AS, som spesialiserer seg på å hente bortførte barn.

Moren, som er siktet av politiet i Trondheim for omsorgsunndragelse, ble pågrepet av myndighetene i forrige uke.

Omsorgen hos barnevernet

Hjemme i Norge vil barna overlates til barnevernets omsorg og plasseres i et fosterhjem.

Ifølge advokat Ole Andreas Thrana, som bistår moren i saken, er både hun og barna på vei til Norge. VG har ikke fått dette bekreftet fra andre kilder.

– Jeg har vært i kontakt med henne, mer kan jeg ikke si. Barnevernstjenesten er med dem, og det er ikke gitt hvordan saken håndteres fremover, sier han.

I forkant av omsorgsunndragelsen for snart to år siden, fattet Fylkesnemnda i Trøndelag et vedtak om at barna skulle plasseres i fosterhjem. Politiet mener dette vedtaket er årsaken til at den etnisk norske barnemoren tok med seg ungene fra Norge.

Barnefaren har også uttalt at han ønsker at barna plasseres i fosterhjem inntil situasjonen er normalisert, uttaler Martin Waage til VG.

Fikk tips på Facebook

I løpet av det siste året har den tidligere politimannen Carl Petter Endresen vært fire ganger i Malaysia, på jakt etter tobarnsmoren. I juli i fjor sporet han henne opp gjennom lokale kilder, men hun rakk å flykte med barna før de lokale myndighetene var klare til å hjelpe dem.

– Myndighetene gjorde en fantastisk jobb der nede med å bistå oss, sier Carl Petter Endresen til VG.

Tilbake i Norge satt en fortvilet barnefar. Men han ville ikke gi opp. I løpet av høsten opprettet han en egen gruppe på Facebook.

– Det ble et kjemperesultat. Lokale folk i Malaysia engasjerte seg, og for en uke siden fikk vi beskjed fra en dame om at hun hadde sett moren og barna, sa Endresen etter at kvinnen var blitt pågrepet.

– Tatt unødvendig lang tid

Ungene og moren har ikke hatt gyldig oppholdstillatelse i Malaysia, så de har ikke hatt tilgang på skole eller helsehjelp.

– Saken har tatt unødvendig lang tid, og har påført ungene mange vonde opplevelser og traumer, sier Martin Waage.