Striden om Norges nye fylker: Vil legge ned direktorat og flytte ansvar for barnevern

Publisert: 01.02.18 10:15

Rabalderet rundt Norges fylker er langt fra over. Et ekspertutvalg foreslår nå å legge ned fem statlige institusjoner og gi fylkene større ansvar for blant annet barnevern, fosterhjem og bosetting av flyktninger.

I nord toppet frustrasjonen over den nye fylkessammenslåingene seg da delegasjonen fra Troms i forrige uke forlot et møte med Finnmark i protest . I vest har spørsmålet om det nye fylket med Hordaland og Sogn og Fjordane egentlig kan få navnet «Vestlandet» satt sinnene i kok.

Og ennå er det ikke klart hvilken jobb de nye fylkene faktisk skal utføre - om større fylker også betyr større oppgaver.

Støvet etter organiseringen av de nye fylkene har enda ikke lagt seg når ekspertutvalget ledet av professor Terje Hagen klokken 10 la frem rapporten om hvilke oppgaver de nye fylkene kan få.

Ekspertutvalget vil overføre 24 milliarder kroner fra staten til fylkeskommunene.

– Det betyr at fylkeskommunene får et betydelig større ansvar, sier Hagen på pressekonferansen.

Vil legge ned hele fem statlige institusjoner

– Utvalget mener regionreformen og ny fylkesstruktur legger grunnlag for en substansiell oppgaveoverføring til fylkeskommunen, opplyser ekspertutvalget.

Dette er noen av oppgavene de vil flytte til fylkesnivå:

Utvalget foreslår å legge ned fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg kommer å legge ned Bufetat.

Integrering Utvalget foreslår altså å legge ned Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI, som blant annet bosetter flyktninger, og vil flytte det ansvaret til fylkene.

– Vi i dag cirka like mange flyktninger per måneder som det er ansatt i IMDI, sier professor Terje Hagen på pressekonferansen.

Barnevern: I tillegg vil de overføre ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Bufetat.

– Vi tror fylkeskommunene kan håndtere samhandlingen i barnevernet bedre enn i dag. Vi foreslår også å flytte barnevernsinstitusjoner og familievernkontor til fylkeskommunene - disse ligger i dag under Bufetat, sier Hagen.

Kultur: Institusjoner innenfor musikk, scenekunst og opera, som i dag ligger under Kulturdepartementet, foreslår de å gi fylkene ansvaret for.

– Dette er et felt hvor fylkeskommunene har og har hatt et veldig tydelig ansvar. Men det henger en del igjen rundt finansieringen som vi tror det er viktig å rydde opp i. Vi tror at kultur kan være et virkemiddel for å skape regional identitet, sier Hagen.

Fra NAV: Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag ligger til Kompetanse Norge og NAV.

Klimaoppgaver: Utvalget foreslår videre at de nye fylkeskommunene får ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak

av forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage.

Ap: Regjeringen går baklengs

Ap sier regjeringen må bruke denne rapporten til å komme med et forslag til Stortinget så snart som mulig.

– Regjeringen har lagt opp til et løp hvor man går baklengs. Først har de bestemt en organisering av de nye regionene, og deretter skal de bestemme hvilke oppgaver de skal få, sier kommunalpolitisk talsperson Eirik Sivertsen i Ap til VG.