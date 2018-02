Varsler-sakene: Nå starter Høyre konfrontasjonene

Publisert: 08.02.18 18:53

INNENRIKS 2018-02-08T17:53:29Z

Høyres generalsekretær John Ragnar Aarset og hans nærmeste medarbeidere skal nå reise rundt i landet for å konfrontere minst 11 personer det er varslet mot i Høyre.

Høyre har fått inn hele 25 varsler om seksuell trakassering.

11 av varslene er på den tidligere Unge Høyre-lederen Kristian Tonning Riise, men det er også 14 andre varsler fordelt på minst 11 personer. Og der har Høyre nå begynt på den tøffe jobben det er å konfrontere dem det er varslet om – rundt omkring i Norge.

– Vi har begynt arbeidet med å konfrontere dem det er varslet om. Det innebærer noe reisevirksomhet for min del, sier Høyres generalsekretær John Ragnar Aarset til VG.

– Får komme med sin versjon av saken

VG erfarer at dette ikke gjelder varslene mot Kristian Tonning Riise. Der er Høyre i dialog med flere varslere om hvor mye informasjon de kan gi Tonning Riise om deres varsel. Den tidligere Unge Høyre-lederen skal så få komme med sin versjon senere.

Nå jobber Høyre først med konfrontasjon og kontradiksjon i de 14 andre varslersakene.

Deretter blir det klart om noen av sakene får konsekvenser.

– Det er viktig for oss at vi får konfrontert dem det er varslet om og at de får komme med sin versjon av saken, før vi med bakgrunn i partiets etiske retningslinjer skal konkludere sakene, sier Aarset.