AVTROPPENDE DIREKTØR: Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen opprettholder standpunktet at han ikke hadde til hensikt å true styreleder Marianne Telle. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

Helse-topp hevder hun ble truet av sykehusdirektør: – Sa han skulle knuse meg

Geir Barstein, iTromsø

Christer Pedersen (iTromsø)

Publisert: 08.02.18 19:28

Helse Nord-styreleder Marianne Telle sier den nå avtroppende sykehusdirektøren Tor Ingebrigtsen sa at hun «ikke ville ha noe igjen» dersom hun ikke føyde seg i en bitter lokaliseringsstrid.

Det var 11. desember i fjor at styreleder Marianne Telle i Helse Nord mottok det hun oppfattet som trusler fra avtroppende UNN-sjef Tor Ingebrigtsen, i forbindelse med den betente striden om å legge et såkalt PCI-senter til Bodø.

Han la ifølge Telle ned krav om at hun skulle sørge for at dette ikke ble vedtatt.

– Han sa at dersom så skjedde, ville det få alvorlige konsekvenser for mitt vedkommende. Han sa ting som at «vi er rasende på deg», «du vil bli knust», «du vil ikke ha noe igjen», sier Telle, ifølge avisen iTromsø.

Uttalelsene ble ifølge Telle gjenstand for et møte rundt en uke senere, hvor Ingebrigtsen, UNN-styreleder Jorhill Andreassen og hun selv var til stede.

– Han forklarte at han var i en presset situasjon, innrømte truslene og ga en uforbeholden unnskyldning. Han lovte at det ikke var noe grunnlag for at represaliene skulle iverksettes, sier Telle.

– Vi inngikk en avtale om at jeg ikke skulle anmelde, og vi var begge samstemte i at saken ikke skulle nå offentligheten. Det var også et vesentlig poeng for meg at det som ble sagt ikke skulle bagatelliseres. Trusler skal ikke finne sted, sier Telle.

– Ikke fremsatt trusler

Til iTromsø sier sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen, at han ikke har fremsatt trusler mot Marianne Telle.

– Først og fremst vil jeg understreke at jeg absolutt ikke bagatelliserer at Marianne Telle hadde en vond opplevelse. Jeg har respekt for at hun oppfattet samtalen slik hun gjorde. Og jeg har beklaget det. Men jeg holder fast ved at jeg ikke har fremsatt trusler mot henne, skriver han i en e-post til avisen.

– Min intensjon og hensikt var å forklare Marianne Telle–som styreleder–at risikoen, etter mitt syn, var underkommunisert i styresaken. Jeg ønsket å få fram hvilken betydning dette har, på en tydelig måte, i håp om at hun kunne ta dette med i sine vurderinger av saken.

Vurderte anmeldelse

4. januar sendte Telle ut en pressemelding om at hun ikke ville anmelde den da ikke navngitte personen. Det var nettstedet Dagens Medisin som onsdag kveld navnga Ingebrigtsen.

Artikkelen var først basert på anonyme kilder. Senere sto Telle fram og bekreftet saken.

Overfor Nordlys hevder Ingebrigtsen at Telle har brutt konfidensialitetsavtalen, og varsler at han vil uttale seg mer om saken på et senere tidspunkt torsdag. Det har ikke lyktes iTromsø å få ytterligere kommentarer fra Ingebrigtsen eller UNN-kommunikasjonssjef Hilde Pettersen.

Telle avviser at hun har brutt noen avtale ved å stå fram.

Overrasket

– Jeg la saken bak meg 4. januar, og tenkte at det er på tide å gå videre. Alle involverte var tjent med at saken ble ordnet internt. Da jeg i forgårs ble kjent med at medier satt på kilder som navnga Ingebrigtsen, ble jeg veldig overrasket, sier Telle.

– Jeg opplever ikke at jeg har brutt avtalen. Jeg holdt meg til avtalen om å ikke anmelde. Jeg hadde ikke noe annet valgt enn å stå fram, når saken først hadde nådd offentligheten og Ingebrigtsen ble navngitt i nettaviser. Det er viktig å få fram fakta og ikke la spekulasjoner råde, sier Telle.

Hun sier hun ikke har hatt noen kontakt med den avtroppende UNN-sjefen etter at saken ble kjent, og står ved beslutningen om å ikke anmelde innholdet i telefonsamtalen.

– Det var riktig med tanke på Helse Nord, UNN og de involverte. Det er menneskelig å trå feil. Og da jeg fikk en så klar beklagelse og bekreftelse på at truslene ikke ville iverksettes, så jeg ikke noen grunn til å anmelde, sier hun.