Fikk hjelp av dommer-pappa til å sette opp utroskapsavtale - samboeren tapte huset og bilen

Publisert: 31.01.18 12:18

38-åringen fra Nord-Norge signerte på at han skulle overføre hus og bil til samboeren dersom han var utro. Det kostet ham dyrt.

I forrige uke slo Hålogaland lagmannsrett fast at troskapsavtalen som ble inngått mellom de to samboerne er gyldig, skriver nettstedet Rett24.no.

I 2014 innledet 38-åringen et forhold til en kvinne han møtte på sjekkestedet Tinder. Samboeren ble kjent med forholdet året etter, men de to nybakte småbarnsforeldrene ble likevel enige om å fortsette samboerskapet.

Kvinnen hadde i mellomtiden søkt råd hos sin far, som er jurist og dommer, og fått hjelp til å utarbeide et kontraktsforslag. Der sto det at dersom samboeren på ny var utro, skulle han overføre sin halvdel av boligen og sin andel i parets bil uten ytterligere vederlag til henne.

Avtalen som ble inngått, hadde denne avtaleteksten:

«Ved utroskap (kjønnslig/intim omgang med andre enn samboer) vil jeg overføre min halvdel av bolig + 100 000 kr. (andel av bil) til min samboer. Det vil si at min samboer blir 100 prosent eier av nevnte felles bolig og bil uten ytterligere vederlag enn å overta ansvaret for respektive samboers lån.»

Totalt omfattet avtalen verdier for rundt 1,6 millioner kroner.

I 2016 fikk kvinnen vite at samboeren hadde hatt ny kontakt med kvinnen han hadde møtt på Tinder to år tidligere. Dermed var forholdet over, og hun krevde avtalen iverksatt.

Da saken var oppe i tingretten hevdet 38-åringen at han var i en svært presset situasjon da han underskrev dokumentet, og at den tidligere samboeren utnyttet dette til å skaffe seg en økonomisk fordel.

Eks-samboeren anførte på sin side at avtalen var klar og tydelig, og at den ikke inneholdt noe som strider mot hverken rimelighet eller ærbarhet.

Kvinnen vant frem i tingretten, men 38-åringen anket til lagmannsretten. I den anonymiserte dommen VG har fått tilgang, til slår Hålogaland lagmannsrett fast at avtalen hverken strider mot «ærbarhet» eller rimelighet i avtalelovens forstand:

– Lagmannsretten finner det klart at avtalen ikke kan settes til side på dette grunnlag, heter det i dommen.

Retten mener avtalen hadde et aktverdig formål; å forhindre framtidig utroskap fra mannens side og på denne måten bidra til at samlivet kunne fortsette. Lagmannsretten kan heller ikke se at avtalen legger urimelige begrensninger på hans frihet eller at avtalen krenker hans integritet.

– Etter lagmannsrettens oppfatning er troskap en grunnleggende moralsk forutsetning for et samboerforhold, og kan normalt ikke betraktes som en særlig tyngende forpliktelse, heter det i dommen.

Advokat Bjørn August Krane har bistått kvinnen i rettsprosessen. Han sier at hun er glad for utfallet.

– Det har vært en lang prosess. Nå håper vi dommen blir stående.Det var vært en tung prosess, om noe som jo er veldig imtimt. Hun er den uskyldige parten oppe i dette.

VG har ikke fått kontakt med mannens advokat.