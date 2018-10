TRAFIKKAOS: Det er ventet vanskelige kjøreforhold på Østlandet denne uken. Her fra fra Bjorli forrige uke. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Har du sommerdekk? La bilen stå!

INNENRIKS 2018-10-30T03:31:18Z

Det er oppfordringen fra politiet når det tirsdag er ventet 10 cm med snø i store deler av Østlandet.

Publisert: 30.10.18 04:31 Oppdatert: 30.10.18 04:44

I byer som Fredrikstad, Drammen, Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger er værkartet klart: Det blir såpeglatt på veiene tirsdag morgen.

Usikker? Sjekk værmeldingen her!

Allerede natt til tirsdag hadde politiet i Øst politidistrikt fått inn rapporter om trøbbel for flere bilister. De gikk derfor ut med en klar oppfordring til de som ennå ikke har byttet til vinterdekk:

Sørøst politidistrikt har også bistått flere sjåfører i natt. Blant annet kjørte en trailer med flere tonn laks av veien på E134 ved Nutheim i Selfjord kommune, skriver NTB. Sjåføren ble sendt til legevakt for rutinesjekk. Det er veldig glatt på stedet, meldte politiet.

I samme politidistrikt kjørte en mann i 20-årene inn i en midtrabatt. Bilen hadde sommerdekk, og sjåføren fikk førerkortet beslaglagt.

Politiet i Innlandet melder at en person er sendt til Gjøvik sykehus for behandling av skader etter at han kjørte av veien på fylkesvei 191 i Nordre Land kommune og inn i en fjellskrent. Også der er det nå vinterføre, opplyser politiet.

Også i hovedstaden har det vært problemer:

Meteorologisk institutt advarer nå om om snø og underkjølt regn i store deler av landet de neste dagene.

Statsmeteorolog Siri Wiberg varslet mandag ettermiddag at det kan være 10 centimeter snø over store deler av Østlandet fra tirsdag morgen.

Også Statens Vegvesen ber folk om å ta forholdsregler før de skal begi seg ut på veiene:

– Det første og viktigste er å få dekk som tilpasser forholdene, det vil si vinterdekk for de fleste. I tillegg anbefales det å beregne ekstra tid til jobb om man skal kjøre bil, for det blir større forsinkelser enn normalt, sier trafikkoperatør i Statens Vegvesen i Oslo John Slinning til VG.

Saken oppdateres