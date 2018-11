LETTET: Henrik Rekdal er lettet over endelig å ha blitt trodd i Nordmøre tingrett, men legger ikke skjul på at det har vært hardt å kjempe mot banken i åtte år. Foto: Magnus Newth / VG

Storsvindler med ID-tyveri - Henrik måtte kjempe i åtte år mot banken

Til tross for at en dømt storsvindler tilsto å ha tatt opp et millionlån i Henrik Rekdals navn, mente banken det var Rekdal selv som tok pengene. Det gikk åtte år før han ble trodd.

Lille julaften 2010 ble ikke som Henrik Rekdal hadde tenkt. I en e-post han fikk fra banken sto det at han hadde lånt 2,5 millioner kroner, med til sammen 4,5 millioner kroner sikkerhet i eiendommer sine. Dette var første gang han hørte noe om pengebeløpet han visstnok skulle ha fått av banken året før.

– Det ble litt av en jul, sier Rekdal når han møter VG denne uken.

Det var ubehagelig nok å innse at noen hadde utsatt ham for ID-tyveri, forteller han i dag, men det som skulle komme var mye verre.

– Jeg hadde tillit til banken i starten, og jeg regnet med de ville ringe tilbake og ordne opp når en kunde kom til dem med en slik historie. Men det første jeg hørte fra dem var mars året etter. Da fikk jeg forkynt at huset mitt var begjært tvangssolgt, sier Rekdal.

Sparebank 1 Nordvest mente han selv hadde tatt opp lånet, eller i hvert fall var delaktig i svindelen. Mens Rekdal kjempet mot banken, sørget forsinkelsesrenter for at lånet vokste. Da han møtte banken i Nordmøre tingrett i starten av oktober i år, hadde lånet vokst til 4.330.000 kroner. Et vedtatt tvangssalg av huset hans var stilt i bero i påvente av resultatet.

– De har kjempet med nebb og klør, og aldri brydd seg om noe annet enn å få tilbake lånebeløpet. Jeg har ikke bare vært i konflikt med en bank som har vært vrien. Banken har gått til angrep i flere rettslige prosesser, og anklaget meg for alvorlige, straffbare forhold, sier han.

I slutten av oktober kom dommen, og retten trodde Rekdal på alle punkter. Kravet mot ham ble kjent ugyldig etter åtte år.

Storsvindler innrømmet

– Vi forstår selvsagt at en slik prosess er belastende. Men samtidig har saksøker gjennom to rettsinstanser ikke fått medhold i sin påstand om at dokumentene var falske, og dette har vært grunnlaget for bankens holdning i denne saken, sier Olav Rugset, juridisk direktør i Sparebank 1 Nordvest, og viser til behandlingen av tvangssalget.

ID-tyveriet var likevel ikke noe mysterium. Allerede i 2013 innrømmet storsvindleren Thor Kaste Dahl at han sto bak lånet. Rekdal visste ingenting, forklarte han til Økokrim.

Kaste Dahl het før Bård Kaste, og er en nær venn og tidligere forretningspartner av Nokas-raneren David Toska. Han var sentral i den såkalte Iveland -saken, og på det tidspunktet pågrepet i Spania. For å ikke komplisere utleveringsprosessen ble ikke opplysningene om svindelen av Rekdal skrevet ned eller etterforsket videre, fremgår det av dommen fra Nordmøre tingrett.

I 2015 ble imidlertid både banken og Rekdal gjort kjent med at Kaste Dahl hadde tilstått. Han ble dømt i Iveland-saken samme år, til to år og åtte måneders fengsel for bankbedragerier av 36,5 millioner kroner. Den gangen møtte han aldri til soning og ble etterlyst internasjonalt gjennom Interpol. Han er fortsatt på rømmen.

Året etter fikk han såkalt påtaleunnlatelse for å ha svindlet Rekdal. Det innebærer at saken regnes som oppgjort, uten at det gis reaksjoner.

Retten: Nærmest spøk

Morten Furuholmen er Kaste Dahls advokat. Han sier det vil være vanskelig å få fatt i klienten i forbindelse med denne saken.

– Men slik jeg kjenner dette tror jeg han vil bli veldig glad for å høre at det ser ut til å ordne seg, sier Furuholmen.

Henrik Rekdal har kjent Kaste Dahl siden 90-tallet. Før svindelen hadde de diskutert en forretningsidé sammen i flere år, og Rekdal hadde sendt ham kopier av legitimasjonen til seg selv og moren som skulle sitte i styret i selskapet de ville opprette.

– Jeg har alltid tenkt på ham som en fyr som har fått til ting i business. Planen han viste meg så ut som en god idé, og jeg stolte helt på ham da jeg sendte ham dokumentene, sier Rekdal.

Da han tok opp lån i Rekdals navn tilbake i 2009, brukte han en låneformidler, og banken var aldri i kontakt med mannen de trodde de utbetalte pengene til. Rekdal var på det tidspunktet uføretrygdet etter en arbeidsulykke, og hadde ikke inntekt som kvalifiserte til lån. En av de andre involverte i Iveland-saken ble stående som medlåntager, og det var hans lønnsslipp som ble brukt i lånet i Rekdals navn.

Banken fikk oppgitt at formålet med lånet var å kjøpe en leilighet i England og å bygge et svømmebasseng.

– I forhold til Rekdals livssituasjon og økonomi, synes låneformålet nærmest å være fremsatt på spøk, heter det i dommen.

Kan ha fått brev holdt tilbake

Pengene ble overført til en konto i Rekdals navn, men gikk raskt ut derfra. I dommen fra i år legges det til grunn at beløpet i sin helhet gikk til Kaste Dahl. Her settes det også tydelig spørsmålstegn ved at lånet i det hele tatt ble innvilget.

– Det må etter rettens vurdering stilles spørsmål hvordan det i det hele tatt var mulig å få tatt opp lånet i en annen persons navn, uten at det var kontakt mellom banken og låntagerne, og uten at banken hadde noen som helst kjennskap til låntagerne fra før. Banken har ikke benyttet de kontrollmuligheter som forelå før Iånet var utbetalt, noe som åpenbart bidro til at bedrageriet kunne gjennomføres, heter det i dommen.

Banken har hele tiden anført at Rekdal visste mer enn han ga uttrykk for, og har stilt spørsmål ved at selvangivelsen hans var blant dokumentene som ble lagt ved lånesøknaden, og at han ikke fanget opp at en rekke brev sendt ham i forbindelse med opprettelsen, og i ettertid da svindlerne sluttet å betale avdrag.

Kaste Dahl har selv forklart at han fikk holdt tilbake brevene til Rekdal, men ikke hvordan. Dette for å ikke avsløre andre.

Rolf Bjerke i Økokrim var etterforskningsleder i Iveland-saken, og vitnet i saken til Rekdal i starten av oktober. Han ga ifølge dommen uttrykk for at Kaste Dahl trolig var i stand til å holde tilbake brevene som ellers ville avslørt for Rekdal at det var tatt opp et lån i hans navn. For øvrig legges det også vekt på hvor store ressurser Kaste Dahl hadde til rådighet i Iveland-saken, der også en advokat ble dømt.

Avdelingsleder Aage Aase i Økokrim bekrefter overfor VG at Økokrim avga et vitnemål i saken i Nordmøre tingrett, men han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

Økokrim har i dag indikasjoner på at Kaste Dahl oppholder seg i Spania, og tidvis i Norge.

– Vi er svært interessert i tips om ham, sier Aase.

– Livet på pause i åtte år

Da dommen ble avsagt, to uker etter rettssaken, hadde Rekdal knapt sovet. Hver gang han fikk ny melding på mobilen begynte hjertet å dunke.

– Da jeg til slutt fikk e-post og leste «Gratulerer med knusende dom» var jeg helt ubeskrivelig lettet. Følelsen av å endelig bli trodd er umulig å forstå for noen som ikke har stått oppe i dette, sier Rekdal når han møter VG.

Saken beskriver han som altoppslukende.

– Jeg har tre barn. Så lenge de har levd har vi stått oppe i dette. Denne saken er like gammel som min eldste datter. Hvordan kan vi planlegge noe når vi har dette hengende over oss? spør trebarnsfaren.

Rekdals kone er filippinsk, og kunne ikke besøke familien i flere år av gangen, på grunn av bekymringer knyttet til saken.

– Vi har greid å komme oss gjennom dette, men det er klart det vanskelig å leve med at mannen din står oppe i noe som krever så mye tid, krefter og energi. Det er en evig trussel vi har hatt hengende over oss, sier Rekdal.

Mye av bevismaterialet har han skaffet selv underveis. Det var han som dokumenterte at noen andre hadde bestilt prisvurderingen som lå til grunn for lånet og at han ikke kunne oppdaget pantsettelsen i selvangivelsen fordi han ikke åpnet den digitalt før året etter. I tillegg har han fått to anerkjente skriftgranskere til å undersøke underskriftene på lånepapirene.

– Jeg har hatt livet på pause i åtte år. Nå håper jeg jo vi kan begynne igjen. Jeg vil bare at dette skal være over, sier Rekdal.

Banken kan fortsatt anke, men sier de ikke har tatt stilling til spørsmålet ennå. At de selv kunne bidratt til en raskere løsning er de ikke enige i.

– Saken har versert i rettsapparatet i flere år. Den startet som nevnt opp i Nedre Romerike tingrett i 2013, og senere i Eidsivating lagmannsrett i 2014. Saksøker innga stevning til Nordmøre tingrett i mai 2015, og hovedforhandling ble berammet til september 2015. Saksøker fikk ikke kontakt med sitt hovedvitne, og hovedforhandlingene ble senere avlyst. Etter begjæring fra saksøker, ble saken brakt i gang på nytt i desember 2017, og hovedforhandlinger ble holdt i Kristiansund 3. og 4. oktober 2018. Det er således ikke forhold på bankens side som har bidratt til at saken har trukket så langt ut i tid, sier Rugset i Sparebank 1 Nordvest.

– Mot enhver forretningsskikk

Rekdals advokat er kritisk til at saken er strukket ut så langt.

– Saken banken har kjørt er klart økonomisk motivert, og banken har ikke tatt et eneste menneskelig hensyn. Det har vært ekstremt belastende for min klient. I denne saken skulle varsellampe etter varsellampe gått av, men likevel har banken utbetalt lånebeløpet til uvedkommende som aldri tidligere har hatt kundeforhold i banken, sier advokat Håkon Danielsen.

Han setter store spørsmålstegn ved at ikke banken har tatt Kaste Dahls tilståelse til etterretning, og forsøkt å få pengene tilbake gjennom forsikring.

– Det er mot enhver god forretningsskikk å kjøre på fra første stund når bevisene i saken helt opplagt tyder på at det er snakk om et lånebedrageri. Banken har ikke forsøkt å finne ut av hva som faktisk har skjedd. Jeg har aldri sett noe lignende, sier Danielsen.

Sparebank 1 Nordvest ønsker ikke å svare advokatens uttalelser, og kaller det et partsinnlegg.