SENDTE NØDSIGNAL: Småflyet som onsdag formiddag ble meldt savnet ble funnet like etter klokken 18. Tilstanden til de to personene som var om bord er foreløpig ikke kjent. Foto: Johan Arnt Nesgård/Trønder-Avisa

To døde i småflystyrt i Trøndelag

INNENRIKS 2018-11-07T17:21:59Z

Etter et nødsignal ble sendt ut fra et småfly i Meråker i Trøndelag, ble det satt i gang full redningsaksjon. To personer er funnet omkommet.

Publisert: 07.11.18 18:21 Oppdatert: 07.11.18 19:20

– Vi har lokalisert flyet cirka 600–700 meter nord for Øyan flystripe. Det er funnet to omkomne, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til VG.

Han sier at vraket ble funnet i ulendt terreng klokken 17.42.

Politiet ble varslet to timer tidligere, klokken 15.42, om nødsignalet av Hovedredningssentralen.

– Vi fikk melding om at nødpeilesenderen fra et fly i Meråker var utløst, sa operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til VG rett etter at flyet var meldt savnet.

Flyet skulle etter planen til Meråker flyplass, som ligger rundt 50 kilometer fra Trondheim lufthavn Værnes, skriver TV 2 .

– Småflyet ble funnet cirka en kilometer fra flystripa på Meråker. Vi fikk melding om ulykken 17.40 onsdag. Vi vet ennå ikke hva som er årsaken til ulykken, det skal havarikommisjonen undersøke, sier Kjetil Hagen redningsleder ved redningsentralen Sør-Norge til VG.

Like etter klokken 17 melder Hovedredningssentralen Sør-Norge at et Sea King redningshelikopter er satt inn i søket sammen med et Bell helikopter.

– Et nødpeilesignal ble aktivert fra et småfly. Vi har skaffet identiteten på flyet, men vi får ikke kontakt, sier Kjetil Hagen, redningsleder ved Hovedredningssentralen Sør-Norge, til Adresseavisen .

Avisen skriver at det var et av redningshelikoptrene som fant vraket.

Ifølge NRK er flyet privateid og hjemmehørende på Værnes flyplass. Flyet skal ha utløst nødsignal i Meråker, hvor det også ligger en gresstripe på 600 meter i skogsterreng.

Ifølge Værnes flyklubb er denne gresstripen imidlertid kun utstyrt for dagslysflyging.

– Det er skogsterreng rundt flystripen og ikke gode muligheter for å lande utenfor stripen, sier leder Tor André Weiseth i Værnes flyklubb til NRK.

To helikoptre, politiet og frivillige deltok i søket etter flyet.

Johan Arnt Nesgård, som er fotograf i Trønder-Avisa , er på stedet. Han sier til avisen at et område er sperret av rundt funnstedet. Det er tett skog på stedet, som ligger like ved ei elv.

– Området er sperret av og det er personell fra Norsk Folkehjelp her, sier han til Trønder-Avisa.