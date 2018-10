KrF-leder Knut Arild Hareide fotografert da han forlot Østfold KrFs ekstraordinære fylkesårsmøte på Jeløya tirsdag. Onsdag kveld fikk han en kalddusj av en meningsmåling fra TV 2 i fanget. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Krisemåling for KrF to dager før skjebne-landsmøtet

INNENRIKS 2018-10-31T21:35:59Z

To dager før Kristelig Folkepartis viktige landsmøte får partiet kun 3,0 prosents oppslutning på en meningsmåling for TV 2.

NTB

Publisert: 31.10.18 22:35

Målingen er den svakeste for KrF siden Kantar TNS startet målinger av velgeroppslutning i 1964, melder TV 2 . Bare to ganger tidligere – i august 2015 og november 2017 – har KrF ligget så lavt som 3,1 prosent. I septembermålingen fikk KrF 3,7 prosent.

Bakgrunnstallene viser at under halvparten av velgerne fra forrige valg ville stemt på partiet i dag. Mange sitter imidlertid på gjerdet, mens alle som har funnet seg et nytt parti forsvinner til den borgerlige siden. Dersom målingen var valgresultat, ville KrF sittet igjen med to representanter på Stortinget – nestleder Olaug Bollestad fra Rogaland og leder Knut Arild Hareide, sistnevnte med et nødskrik.

Arbeiderpartiet går fram 0,9 prosentpoeng til 27,6 prosent og er dermed det største partiet på oktobermålingen. Høyre går fram 0,1 til 26,8. Samtidig gjør Fremskrittspartiet et solid byks på 1,1 prosentpoeng til 13,8, mens Senterpartiet faller under 10 prosent med en tilbakegang på hele 1,4 prosentpoeng til 9,0 prosent.

Mest tilbake går imidlertid Venstre, som ville falt helt ut av Stortinget med bare 2,3 prosents oppslutning. Det er en nedgang på hele 1,8 prosentpoeng.

Dersom målingen var valgresultat ville KrF-lederens drømmeregjering sammen med Ap og Sp kun fått 70 mandater. Sammen med MDG og SV ville denne blokken fått 84 mandater, og dermed vært avhengig også av Rødts ni representanter for å få flertall i Stortinget med til sammen 93 mandater. Dagens regjering får bare 76 mandater.

De øvrige partiene får denne oppslutningen: SV 7,2 prosent (- 0,4 prosentpoeng), Rødt 4,2 (+ 0,8), De Grønne 2,9 (+ 0,1), andre partier og lister 2,6 prosent (+ 1,2).

990 personer har oppgitt partipreferanse i målingen som er gjennomført i tidsrommet 24.–30. oktober. Feilmarginen er mellom 1,1 og 2,4 prosentpoeng.