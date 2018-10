KRAFTIG SAK: Restene etter den tropiske orkanen når Norskehavet natt til lørdag, og kan gi storm og mye nedbør på Vestlandet. Foto: Kart: StormGeo

Tropisk orkan har kurs mot Norge – kan gi storm og store nedbørsmengder

INNENRIKS 2018-10-30T11:19:50Z

Restene etter den tropiske orkanen «Oscar» har kurs mot Norge, og kan treffe Vestlandet lørdag formiddag.

Publisert: 30.10.18 12:19

Uværet ligger nå i Atlanterhavet øst for Bermuda, og er en kategori 2-orkan. Den styrket seg mandag, men har kurs nordover, og vil ikke true det amerikanske fastlandet, ifølge National Hurricane Center.

Orkanen «Oscar» er den åttende navngitte tropiske syklonen i Atlanterhavet til nå i år.

Storm i vest

Fredag skal den tropiske orkanen være svekket, og det er en orkan-rest som når havområdene vest for Irland fredag, og så kan komme inn i Norskehavet i løpet av natt til lørdag.

– Dette uværet har ligget i prognosene i noen dager allerede, og variert en del. Nå ser det imidlertid ut som at den kommer inn mot oss, og vil i så fall kunne gi sterk vind og mye nedbør fra lørdag morgen, forklarer meteorolog Beathe Tveita i StormGeo .

De foreløpig analysene tyder på storm på Vestlandet, sterkest vind lørdag formiddag, og at stormen trekker nordover fram mot søndag.

Mye regn

– Men ofte er det store nedbørsmengder som er har mest skadepotensial med slike orkanrester. Nå ser det ut som om dette kan gi om lag 100 mm fra lørdag morgen til søndag morgen, men dette er usikkert. Temperaturen vil ligge nokså høyt – på 10–12 plussgrader. Erfaringsmessig er slike orkanrester noe vanskeligere å varsle presist enn andre lavtrykk, understreker hun.

Hennes kollega Gunnar Livik ved Meteorologisk institutt i Bergen sier at meteorologene følger dette lavtrykket, som blander seg med andre vanlige lavtrykk før det ankommer våre breddegrader:

Kan deles i to

– Vi har to muligheter, den ene er at lavtrykket kommer inn mot oss, den andre er at det deler seg i to. I så fall vil det svekkes noe, så potensialet blir mindre. Uansett får vi nokså raskt slutt på kulden som nå har vært i Sør-Norge – allerede onsdag vil vi ha temperaturer på 5–6–7 grader i lavlandet i Sør-Norge, sier Livik.