50 CM UNDER: Bare en halvmeter under jordene hvor bonden har kjørt sine maskiner lå vikingskipet – og kan fortsatt være bra bevart. Bildet viser georadarene fremstilling av det cirka 20 meter lange skipet. Foto: NIKU

Det første store vikingskip-funn på 115 år – skaper overskrifter verden over

INNENRIKS 2018-10-15T23:16:06Z

Det første store norske vikingskip-funnet på 115 år skapte mandag overskrifter verden over. – Oppmerksomheten har vært enorm, sier kommunikasjonsansvarlig Thomas Wrigglesworth ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Publisert: 16.10.18 01:16

Sist gang et vikingskip ble funnet i Norge var i 1903 – da ble Osebergskipet funnet i Sem i Vestfold. Både Tuneskipet og Gokstadskipet ble funnet på 1800-tallet.

– Funnet er omtalt i The Guardian, i National Geographic, i Russia Today, i China Today, i amerikanske Fox News, i tyske Bild-Zeitung, i Thailand, på nederlandske og belgiske nettstedet, og ikke minst i Østerrike, hvor denne georadar-teknologien er utviklet, forteller Wrigglesworth.

Tyske Bild-Zeitung: Vikingskip funnet i grav

Britiske The Guardian: Vikingskip funnet bare 50 cm under bakken

Avslørte Stonehenge

Teknologien som ble brukt til kartleggingen av de mystiske Stonehenge-steinene i Sør-England, har avslørt restene av Norges fjerde store vikingskip.

– Dette er tilsvarende teknologi som ble brukt for å vise at Stonehenge var en del av et større mønster under jorden. Vi er den del av det internasjonale forskningsprosjektet som også utforsket Stonehenge. Utstyret består av en lett firehjulstrekker påmontert en georadar foran som ser ned i jordsmonnet, og i førerhuset har vi en PC som etter en prosessering raskt viser oss hva som avdekkes. Dette er MIRA 4. Stonehenge ble utforsket med MIRA 2, forklarer avdelingsleder Knut Paasche (54) ved Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, til VG.

Fox New s: Arkeologer henrykt over vikingskipsfunn

National Geographic : Stort vikingskip oppdaget av radar

Mandag kunne Østfold fylkeskommune og NIKU stolt presentere det som trolig blir det fjerde gravfunnet med vikingskip i Oslofjordområdet på Viksletta like nord for Halden .

Fant halvt skip i april

Allerede i april fikk Paasche og hans arkeologer nyss om at det var noe under jorden ikke langt fra den kjente Jellhaugen–Nordens nest største gravhaug:

–Ja, vi har ant noe siden i vår. Vi kjørte georadaren over, men det var såpass vått i bakken i vår at vi ikke klarte å se mer enn halve skipet. Så vi lurte veldig på hva vi hadde her. Så i sommer var det for tørt–georadaren er avhengig av nok fuktighet for å gi kontraster. Så nå i slutten av september kjørt vi under perfekte forhold, og kunne slå fast at vi hadde et vikingskip under bakken her, forklarer han.

Beregningene viser at skipet kan ha en total lengde på over 20 meter, tilsvarende både Osebergskipet og Gokstadskipet og litt større enn Tuneskipet, som ble funnet utenfor Fredrikstad.

Se NKUs film om Jellestad-skipet

Reise-VG: 5000 år tilbake i tid

Ødelagt av jordbruk

Knut Paasche tok sin doktorgradsavhandling på Tuneskipet. Han tror at Jellestad-skipet, som det kommer til å hete, er i dårligere forfatning:

– Årsaken er at jordeierne på 1700- og 1800-tallet mange steder ble lei av å dyrke rundt disse haugene, og rett og slett jevnet dem ut og brukte jorden derfra til å spe på jorden si. Dette skjedde med hundrevis av gravhauger. Derfor ligger skipet nå bare om lag en halvmeter under overflate. Det betyr at luft og oksygen har kommet til, og kan ha brutt ned treverket. Det blir spennende å se. Vi har sett at treverk som er bevart så lenge, også klarer seg en tid etter at oksygen kommer til. Og i England har Sotton Hoo, skipet hvor selve treverket var borte, men det var likevel et klart skille mellom jordsmonnet over og under der treet engang hadde vært, og alle jernnaglene lå igjen. Så skipets form kunne dermed rekonstrueres.

Vet for lite om en travel tid

Paasche ser ikke bort fra at Jellestadskipet kan kaste nytt lys over vikingtiden, om det ikke akkurat fører til at historien må skrives på ny.

– Husk vi har en svært stor norsk aktivitet rundt Nordsjøen i disse århundrene, i England rapporteres det at så mye som tusen skip anløp havner årlig, riktignok fra flere land. Vi har hatt en svært travel tid på havet, med røvertokter til kontinentet og ekspedisjoner og handel over store strekninger. Og vi har til nå bare vel tre bevarte skip, og de er ganske like. Vi vet altfor lite om denne travle tiden, sier Knut Paasche.

Vil lage 3D-profil

Han anslår skipet til å ligge cirka en kilometer fra havet i dag.

– Men på vikingtiden var havnivået 4,5 meter høyere, og avstanden bare cirka 650 meter. Og det gikk en elv inn hit. På flo sjø kunne båten seiles nesten helt fram til gravstedet. Her må det nok ha ligget en høvding eller småkonge begravet, mener vikingskip-eksperten.

Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren har foreløpig inngått avtale med grunneieren om å disponere området i ett år.

– Først ønsker vi å gå over med litt andre geofysiske metoder, som eksempelvis magnetometer for å forsøke å danne en 3D-profil av skipet. Det vil også være mulig å ta jordprøver for å se bevaringsforholdene der nede skipet ligger, og så vurdere videre undersøkelser uten noen bråhast, sier han.