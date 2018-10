TIL DEBATT: Partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad møtte mandag medlemmer i Hordaland, der argumenterte de for hvert sitt syn i saken om regjeringssamarbeid. FOTO: Espen Breivik

Ropstad støttes i Hareides hjemfylke - Upopulært i Hordaland å kaste Erna

BERGEN (VG): Partileder Knut Arild Hareide møter motstand på internt møte i Hordaland. Hareides egen vara mener det vil bli krevende for KrF-ere i fylket å forsvare at partiet kan ende opp med å kaste statsminister og bergenser Erna Solberg.

Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad møter hundrevis av KrF-medlemmer i Hordaland mandag kveld.

Ifølge VGs kilder er det en stor overvekt på det lukkede møtet som har tatt til ordet for å følge nestlederens råd; å gå inn i dagens regjering, heller enn å søke samarbeid med Ap og Sp, som Hareide ønsker.

Over 20 personer skal ha tatt til ordet for Ropstads råd, under ti personer kom med innlegg som støttet Hareide, ifølge VGs kilder.

– Krevende å kaste Erna

– KrF pekte gang på gang på Erna Solberg som statsminister før valget. Feller vi henne tror jeg våre velgere oppfatter det som et klart løftebrudd, sier Hordaland KrFs første vara til Stortinget, Beate Husa i Hordaland KrF.

Hun mener det vil være spesielt vanskelig i statsministerens eget hjemfylke.

– Jeg tror det blir veldig krevende for KrF-ere i Hordaland å forsvare, sier hun.

Byråd i Bergen, Dag Inge Ulstein (KrF) støtter derimot Hareide;

– En regjering som Hareide foreslår vil ha tyngdepunkt i sentrum, uten fløypartier. Avstanden til Frp er for stor, verdifellesskapet med Ap og Sp er et bedre utgangspunkt, sier han.

– Men en slik regjering trenger støtte fra SV for å få flertall. Det er vel heller ikke særlig populært i KrF?

– SV har flere ganger gjentatt sine hovedsaker; det handler om å utjevne sosiale forskjeller, klima og miljø, flere lærere, profitt i velferden og så videre.

– Så du mener kjernesakene til SV står nærmere KrF enn Frps kjernesaker?

– Frps viktigste saker er derimot å stramme inn asylpolitikken, å bygge veier uten bompenger, lovfestet rett til eldreomsorg og lavere avgifter, det er noen grunnleggende forskjeller i verdier her.

Møtet i Bergen er et av flere medlemsmøter i det som omtales som en skjebneturnéen for partiet, før fylkesårsmøtene velger sine delegater som skal avgjøre det hele på landsmøtet 2.november.