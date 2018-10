STJÅLET: Her lå halvannen tonn med grovfôr som ble stjålet og hadde en verdi på 13.000 kroner. Foto: Privat

Ble frastjålet 1,5 tonn med fôr

2018-10-11

Pia Sørensen (38) og Hanne Westgaard (46) ble frastjålet over halvannet tonn med fôr natt til søndag.

Søndag morgen våknet Pia Sørensen (38) og Hanne Westgaard (46) til at stallen deres «Cheval» var blitt rammet av et tyveri. Over halvannet tonn grovfôr var forsvunnet.

– Man stjeler ikke andres grovfôr! Dette er ikke måten å gjøre det på, forteller driverne Hanne Westgaard og Pia Sørensen til VG.

Verdi av 13.000 kroner

Søndag morgen skulle Pia og Hanne inn i stallen for å fôre hestene, men fant raskt ut at det nesten ikke var noe grovfôr igjen.

– Vi skjønte med engang at fôret var blitt stjålet, forteller Pia.

Grovfôret til norske dyr består i hovedsak av gress, men kan også inkludere andre grønne vekster som halm, poteter eller kålrot, ifølge Landbruk .

Hanne og Pia har drevet stallen siden mai i år. I stallen er det 19 konkurransehester som må fôres hver eneste dag. Grovfôret er det viktigste hesten kan få i seg, ifølge Hanne.

– Det er ikke slik at vi kan fortelle hestene at de må få annen mat fordi noen har stjålet grovfôret deres. Det er helt tragisk, sier Hanne.

Det stjålne grovfôret er vanskelig å få tak i og skal ha en verdi på rundt 13.000 kroner, ifølge driverne.

– Vi er veldig nøye på hva hestene våre spiser og at det skal være kvalitet. Det er vanskelig å få tak i slik høy, sier Pia, og legger til:

– Etter denne sommeren ble mye av avlingen ødelagt på grunn av varmen. Grovfôr er derfor veldig ettertraktet.

Saken anmeldt

Når VG tar kontakt med Pia og Hanne, forteller de at en nabo observerte en grå lastebil på vei inn til gården natt til søndag.

– Vi har overvåkingskamera på gården, så vi skal se litt nærmere på det når vi har fått klippene, forteller Pia.

Saken er anmeldt til politiet.

– Vi er villig til å trekke anmeldelsen hvis tyven gjør opp for seg med penger eller kommer tilbake med fôret, sier Hanne.

Driverne bak stallen advarer andre til å låse inn alt av verdi, slik at det samme ikke skal skje med andre.

– Vi har fått noen kommentarer etter saken ble kjent, hvor flere forteller at de har vært i lignende situasjoner før, sier Hanne.