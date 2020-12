I kampen mot pandemien er de avhengige av smittevernutstyr. «Vi føler oss ikke trygge med utstyret vi har», skriver en sykehusansatt i en avviksmelding.

Corona-avvikene

Munnbind som ryker, smittefrakker som er for små – og hansker som revner. Dette har helsepersonell meldt fra om under pandemien.

April 2020: Norge er inne i sin første måned med lockdown.

Fra Europa kommer det meldinger om helsepersonell, nærmest uten utstyr, som er blitt smittet på jobb.

Det viktigste er å unngå at smitten sprer seg blant helsepersonell i Norge.

Men så skjer det.

En ansatt på akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus setter seg ned foran PC-skjermen.

Den ansatte er blitt smittet av coronaviruset på jobb.

Nå skal vedkommende melde ifra.

VG har kartlagt 1149 coronarelaterte avvik fra norske sykehus i perioden mars til oktober 2020. VG har fått innsyn i avviksmeldinger fra alle landets sykehus.

Hvert tiende avvik handler om kvaliteten på smittevernutstyr.

Ved tre tilfeller er ansatte ved norske sykehus blitt smittet som følge av dårlig tilgang til smittevernutstyr eller fordi utstyret de har fått på sin arbeidsplass, har for dårlig kvalitet, viser VGs kartlegging.

Totalt har 22 ansatte ved norske sykehus varslet om at de er blitt smittet på jobb, enten av kollegar, pasienter eller som følge av dårlig utstyr.

Hva er et avvik?

* Et avvik er en hendelse utenom det vanlige. Et avvik kan gjelde alvorlig hendelser som feilbehandling og dødsfall, men avvik kan også omhandle hendelser som fall, uhell eller medisiner som er plassert på feil sted.

* Alle norske sykehus skal føre avvik. Et avvik skal meldes inn av den som opplever hendelsen.

* Avvikene fra norske sykehus viser ikke alt som skjer. Ikke alle hendelser blir rapportert, og ulike sykehus har ulik meldekultur.

* Dersom et sykehus har mange avvik, betyr det ikke nødvendigvis at det skjer mange feil her. Det kan bety at sykehuset har en lav terskel for å melde avvik. Vis mer

Ytterligere 20 hendelser kunne ha ført til smitte, mener ansatte som har skrevet avvik.

For eksempel er det hendelser der strikken på et munnbind ryker når helsepersonell skal beskytte seg mot smitte inne hos en coronapasient.

Totalt handler 135 avvik om dårlig kvalitet på smittevernutstyr.

I hovedsak gjelder avvikene munnbind, smittefrakker, hansker og vernebriller.

Avvikene gir ikke et fullstendig bilde av utfordringene i helsetjenesten.

Mange hendelser meldes aldri som avvik.

Da Norge stenger ned i mars, blir nordmenn flest bedt om å holde seg hjemme. For ansatte ved norske sykehus er ikke dette et alternativ.

Mens skrekkbilder fra italienske sykehus preger mediene, forbereder norske helsemyndigheter seg på lignende scenarioer:

Nye coronaavdelinger bygges opp, intensivavdelinger utvides og ekstra personell kalles inn på rekordtid.

Det blir bestemt at helseforetaket Helse Sør-Øst skal få ansvaret for å skaffe smittevernutstyr til norske sykehus og kommuner.

– Det som teller, er sikkerhet for helsepersonellet. Og det at vi skal ivareta dem som står i fronten, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, til DN i mars.

VG har stilt Helse Sør-Øst spørsmål om avvikene som omhandler dårlig smittevernutstyr. Til dette svarer Lofthus i dag:

– Det er leit at det er avvik ved utstyr. Vi vet at helseforetakene har fulgt opp avvikene og en del av disse har også vært knyttet til innkjøp som sykehusene har stått for selv. Det som er meldt videre til oss er fulgt opp.

– Som ansvarlig er jeg stolt over den innsatsen Helse Sør-Øst RHF har stått for.

I mars kommer de første meldingene.

Helsepersonell i hele landet skriver om det samme, viser avvikene.

Smittefrakker dekker ikke håndleddet. Hansker revner når man tar dem på seg.

Ansatte ved norske sykehus beskriver en frykt for å bli smittet på jobb.

«Vi føler oss ikke trygge med utstyret vi har», skriver en ansatt ved Helse Møre og Romsdal i mai.

Dette er historiene fra innsiden, måned for måned.

Alarmen går 12. mars:

Corona-pandemien har kommet til Norge, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse.

Fire dager tidligere ble de to første corona-pasientene innlagt ved norske sykehus.

De neste månedene skal det bli stadig flere.

Frykten for smitte sprer seg på sykehusene.

Flere av avvikene fra mars omhandler brudd på karantenereglene:

På flere sykehus skriver ansatte om kolleger som kommer på jobb etter ferier i utlandet. Helsepersonell blir leid inn fra land som Sverige og Danmark, viser avviksmeldingene.

Flere sykehus opplever mangel på smittevernutstyr, og ber sine ansatte om å rasjonere.

Frykten for at sykehusene skal gå tomme for smittevernutstyr, sprer seg:

Samtidig kommer de første meldingene om dårlig utstyr:

Munnbindene sykehuset har fått, holder ikke mål, skriver melder.

De neste månedene skal det komme stadig flere slike avvik.

Smitten i samfunnet øker. Stadig flere skiturister fra Nord-Italia og Østerrike legges inn ved norske sykehus.

I mars øker tallet på antall innlagte fra 0 til 318 pasienter, viser tall fra Helsedirektoratet.

2. april ligger 325 corona-pasienter på norske sykehus. Det er det høyeste tallet så langt i pandemien.

På Sørlandet sykehus er de ansatte bekymret:

Også nord i landet føler de ansatte på utrygghet:

Ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen skriver en ansatt at smittevernutstyret de bruker, ikke dekker armene, slik det skal:

I løpet av denne måneden blir flere ansatte ved norske sykehus smittet på jobb, viser avvikene.

Noen blir smittet av kolleger:

Andre blir smittet som følge av dårlig smittevernutstyr.

På Oslo Universitetssykehus skriver en ansatt ved akuttklinikken dette i et avvik:

«COVID 19-smittet ansatt – dårlig utstyr»

Vestover i landet, på Stavanger Universitetssykehus, kommer en melding om det samme:

Den ansatte som skriver avviket, klager på smittefrakker som ikke passer.

Vedkommende er ikke alene.

Våren har kommet til Norge. Nordmenn flest forbereder seg på en annerledes 17. mai.

På Akershus Universitetssykehus skriver en ansatt en melding i avvikssystemet:

Flere av avvikene i mai handler om smittefrakker av dårlig kvalitet.

I perioden mars til oktober blir det registrert 42 slike avvik.

Ansatte i hele Norge skriver at smittefrakkene oppleves som for korte. Mellom hanskene og frakken oppstår en «glippe», som eksponerer huden for smitte.

På Østlandet rykker en ambulanse ut for å hente en coronasmittet pasient.

Mens pasienten løftes inn i ambulansen, ryker munnbindet til en av de ansatte.

Det er blitt varmere i Norge. Den første, store bølgen med coronasmitte går mot slutten. Samfunnet åpnes gradvis igjen.

På sykehusene er det fremdeles hektisk aktivitet:

I juni er en ambulanse fra Sykehuset Østfold på oppdrag.

De ansatte er blitt bedt om å hente en pasient med påvist corona.

Før de går inn i pasientens bolig, kler de ansatte seg i fullt verneutstyr.

Utstyret skal hindre dem fra å bli smittet. Men ikke alt går som det skal:

I tiltaksfeltet skriver den ansatte:

«Potensielt kan vi ha blitt utsatt for smitte på grunn av dårlig smitteutstyr».

I månedene juni til august blir det registrert flere avvik knyttet til smittevernutstyr som ryker og blir ødelagt.

Flere avviksmeldinger beskriver hvordan utstyret fører til utslett og andre plager:

Over sommeren registreres det flere avvik knyttet til kvaliteten på hansker.

På Oslo Universitetssykehus blir det registrert syv avvik knyttet til dårlige hansker i juni og juli.

Frem til nå har det ikke de ansattes bekymring knyttet til smittevernutstyr vært et tema i mediene.

Men i september kommer det et varsel fra verneombudet på Ahus, som skal få flere til å reagere.

Ved Akershus Universitetssykehus har verneombud Morten Grønlie fått nok. Det er blitt september 2020.

I flere måneder har han hørt ansatte klage over dårlig smittevernutstyr. Det er blitt ført 29 corona-relaterte avvik ved sykehuset siden mars.

Grønlie sender et brev til Helse Sør-Øst, som står ansvarlig for innkjøp av smittevernutstyr til sykehusene.

«Det kan medføre fare for liv og helse for ansatte som arbeider med pasienter med potensiell smitte», skriver Grønlie.

Verneombudet legger frem en liste over utstyr de ansatte har uttrykt bekymring for:

Det er kommet meldinger om smittefrakker som går i stykker ved bruk, smittefrakker som er for små i størrelsen, åndedrettsvern som gir trykksår, munnbind som revner og som er påfallende like de vanlige folk bruker på bussen – og som ikke skal brukes av helsepersonell.

Klagene fra Ahus er nærmest identiske med de avvikene som er blitt registrert av helsepersonell i hele Norge i samme periode, viser VGs kartlegging.

Samme måned skriver en ansatt ved Stavanger Universitetssykehus:

På OUS blir et parti smittefrakker tatt ut av sortimentet denne måneden, viser et avvik fra sykehuset.

Årsak: Frakkene har for dårlig kvalitet, mener de ansatte.

Det er Helse Sør-Øst som har bestilt mesteparten av smittevernutstyret som er brukt ved norske sykehus.

VG har stilt en rekke spørsmål til Helse Sør-Øst om avvikene som er meldt. VG har stilt spørsmål om kvaliteten på munnbind og frakker spesielt – og at ansatte er blitt smittet på jobb.

Administrerende direktør, Cathrine Lofthus, svarer slik i en e-post til VG:

«Det virker som om VG ikke har forstått hvilken kritisk situasjon Norge og verden har vært i. Det var kollaps i det internasjonale markedet og etterspørselen var langt over det som var tilgjengelig i markedet.

Helse Sør-Øst har i denne situasjonen satt opp et fraktteam over natten og ansatte har bokstavelig talt jobbet døgnet rundt. Som ansvarlig er jeg stolt over den innsatsen Helse Sør-Øst RHF har stått for. Vi har sørget for at kommuner og sykehus ikke har gått tomme for utstyr, vi har hjulpet både Frankrike og Sverige som gikk tomme, vi har hjulpet Forsvaret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og andre sektorer.

Gjennom den nasjonale ordningen har vi kjøpt inn over 450 millioner smittevernartikler, i praksis tilsvarer dette over 750 semitrailere fulle med smittevernutstyr. Som et eksempel har vi kjøpt inn ca 175 års normalforbruk med øyebeskyttelse. Vi har sørget for kvalitetskontroll av 434 leveranser med smittevernutstyr til det nasjonale lageret og brukt Forsvarets forskningsinstitutt til laboratoriekontroll av munnbind og åndedrettsvern.

Så er det selvsagt leit at det er avvik ved utstyr. Vi vet at helseforetakene har fulgt opp avvikene og en del av disse har også vært knyttet til innkjøp som sykehusene har stått for selv. Det som er meldt videre til oss er fulgt opp. Det meldes også avvik i normale tider. Det er viktig med slike tilbakemeldinger som gjør at vi kan følge opp og sørge for forbedringer».

