NORGES MANN: Richard Bergström forhandler dosene for Norge. Foto: Pontus Orre

Norge har sikret seg vaksiner til 3,9 millioner nordmenn

Norge har sikret seg ytterligere 1,9 millioner doser fra den lovende Moderna-vaksinen. Med det kan 3.850.000 nordmenn få vaksine – og flere skal det bli.

Norge har nå spikret en avtale om 1,9 millioner doser fra Moderna, vaksinen som kan bli godkjent i januar. Det opplyser Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG.

I første kvartal anslår han at vi får 150.000 doser, men de jobber nå med å se om det er mulig å få mer. Dosene blir betydelig flere fra mars og april.

Fra før er det kjent at Norge får:

2,5 millioner doser av Pfizer-vaksinen (550.000 i første kvartal)

3,3 millioner doser av Oxford/AstraZeneca (1,5 millioner doser i februar og mars)

Det betyr at Norge foreløpig har sikret seg 7,7 millioner doser, nok til å vaksinere 3.850.000 personer. Det er 4.265.000 personer over 18 år i Norge.

FHI anslår at rundt 75 prosent vil takke ja til en vaksine, noe som gjør at vi i praksis kan ha dekket vaksinebehovet i Norge med disse tre vaksinene.

Og enda kan det komme mer

Totalt er det seks vaksiner Norge kan få tilgang på gjennom EU-systemet: Kandidatene til Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Curevac, Sanofi/GSK og Johnson & Johnson.

Bergström tror at Oxford/AstraZeneca også er rett rundt hjørnet:

– Vi venter på data fra den amerikanske studien, den skal være klar når som helst. Så forventer jeg kanskje godkjenning mot slutten av januar, sier han.

Regnestykket for antall Pfizer doser til Norge de neste ukene blir slik:

50.000 i romjulen

40.000 i uken frem til alle dosene har kommet

– Det er en stor fordel at vi får en jevn levering av dosene, da trenger man ikke være bekymret for neste leveranse av doser, sier Bergström.

Seksjonsleder Are Stuwitz Berg i FHI sier at jevn fordeling gjør at de må tenke nytt:

– Vi hadde trodd vi skulle få sjeldnere og større leveringer. Denne mer jevne leveringen øker forutsigbarheten, men vi må tenke annerledes rundt hvordan vi sender til kommunene, sier han til VG, og legger til:

– Dette vil gi mindre antall doser av gangen, og det er mange og dels små kommuner i Norge og det vil være krevende med mange og små leveringer.

Det er sykehjemmene i Oslo-området som vil få først.

De neste ankomstdatoene for vaksinene er, ifølge FHI:

26. desember: 10.000 doser

28. desember: 40.000 doser

Vaksinerer 5000 i romjulen

FHI holder seg til planen om å vaksinere 5000 sykehjemsbeboere i Oslo og områdene rundt, fordi planleggingen startet før de fikk vite om de ytterligere 40.000 dosene.

– Foreløpig ser vi på om det beste er å spare på de 40.000 dosene i fryserne til over nyttår.

– Hvorfor det?

– Det har med logistikk å gjøre. Det er forskjell på å levere til Oslo og til et øysamfunn på få dager. I tillegg er det ikke sikkert alle kommuner er klare til å ta imot. Selv om planene er klare er ikke det det samme som at de står klare på så kort varsel.

Da vil FHI heller sørge for at planleggingen er i boks for å unngå at vaksinene går til spille

– Så må vi stokke beina her og. Det er ikke hundretalls mennesker som jobber med det her.