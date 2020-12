BEKYMRET: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, forstår ikke hvorfor regjeringen enda ikke har tatt affære og midlertidig stanset flyginger fra Storbritannia: – Det må bare bli gjort, sier Johansen til VG søndag kveld. Foto: Frode Hansen, VG

Mener all flyging fra Storbritannia må stanses: − Selv Sverige handler raskt nå

Fra i dag og i løpet av den kommende uken ankommer totalt 13 fly fra Storbritannia. Det får byrådsleder Raymond Johansen til å slå alarm.

Publisert: Nå nettopp

I løpet av søndagen har stadig flere land stanset alle flyginger fra Storbritannia, etter at det ble kjent at en mutert virusvariant herjer i Sørøst-England.

Blant landene som så langt har innført innreisenekt står Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland, Saudi-Arabia, Østerrike og Italia på listen.

Norge har imidlertid ikke tatt en beslutning om hva som skal gjøres med reisende fra Storbritannia, og bare i løpet av søndagen ankom tre fly fra den britiske hovedstaden.

les også Disse landene stenger grensene for reisende fra Storbritannia

Det har fått byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, til å etterlyse umiddelbar handling fra regjeringen.

– Selv Sverige handler raskt nå. Og deres håndtering har ikke vært preget av at de har vært de raskeste til å handle, sier Johansen til VG søndag kveld.

Han frykter at Oslo er byen som vil rammes både først og hardest dersom den mer smittsomme, muterte varianten av coronaviruset kommer til Norge.

– Jeg stiller meg undrende til at regjeringen ikke har innført strakstiltak enda. Regjeringen må ta kraftigere grep med en gang. Det må bare bli gjort, understreker byrådslederen og fastslår:

– Det riktigste nå er å ikke ha flyginger fra Storbritannia inntil vi vet mer.

Ti nye fly forventet fra Storbritannia

I løpet av de neste dagene ventes totalt ti nye flyginger med reisende fra Storbritannia til Norge, viser tall fra Avinor.

21. desember: To flyginger

22. desember: Én flyging

23. desember: Tre flyginger

26. desember: Én flyging

27. desember: Tre flyginger

Samtidig har det de siste ukene kommet 2771 passasjerer til Norge fra Storbritannia, viser tall Aftenposten har hentet fra Avinor. Til avisen opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at man har «god oversikt» over flytrafikken på strekningen.

– Men ikke like god oversikt over dem som eventuelt reiser via andre land, sier han.

les også Nordmenn i Storbritannia: Ikke reis til Norge nå

Disse tallene får byrådsleder Johansen til å frykte at all den innsatsen som har blitt lagt ned av Oslo-beboere de siste månedene, nå kan gå til spille.

– Det er grunn til å være bekymret. Vi vil ikke ha dette inn i landet nå. Kommer den hit, må vi trolig nok en gang ta enda kraftigere grep, sier Johansen.

Han etterlyser nå at justisministeren og regjeringen kommer på banen og setter i gang tiltak mot at det ankommer fly fra Storbritannia.

– Jeg håper at regjeringen kan berolige oss. Dette kan ha enorme konsekvenser, sier byrådslederen.

Fortsatt frivillig testing for innreisende

Virusvarianten det er snakk om kan være 70 prosent mer smittsom enn det opprinnelige coronaviruset, men den ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.

Så langt har viruset blitt oppdaget i Danmark, Nederland og Australia, i tillegg til Storbritannia.

Sent søndag kveld meldte også det italienske helsedepartementet at de har registret en pasient i Italia med den nye varianten av coronaviruset som ble oppdaget i Storbritannia.

Pasienten kom sammen med partneren sin tilbake fra London en av de siste dagene.

Les også: Kaos i London – mange flykter byen etter ny virusvariant sprer seg.

FLYKTER BYEN: Søndag kveld meldte britiske medier om at store mengder mennesker nå forsøker å ta seg ut av hovedstaden. Det har ført til kaotiske tilstander på togstasjoner og flyplasser tilknyttet storbyen, der mange reisende nå har samlet seg. Foto: Victoria Jones / PA Wire

Da det i dag ankom tre fly fra Storbritannia til Gardermoen, kunne TV 2 melde om at passasjerer ble sterk oppfordret til å teste seg ved ankomst.

Testingen er imidlertid fortsatt frivillig, selv om Helsedirektoratet søndag gikk ut med en anbefaling om at regjeringen bør kreve at alle innreisende fra Storbritannia bør teste seg for covid-19, samt vise til en negativ test ved ankomst til Norge.

les også Helsedirektoratet oppfordrer til testing av alle innreisende fra Storbritannia

Helsedirektoratet foreslo også at alle som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene tester seg for covid-19.

Foreløpig er det uvisst om eller når regjeringen kommer til å iverksette forslagene til Helsedirektoratet om obligatorisk testing.

Helseminister Bent Høie uttalte også til VG at de vurderer ytterligere tiltak.

– Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, sa Høie til VG.