GÅR TIL STORTINGET: SV-leder Audun Lysbakken vil gi et julebidrag til arbeidsløse og personer som mottar sosialhjelp. Foto: Terje Pedersen, NTB

SV: Vil gi pengegave til arbeidsløse før jul

BERGEN (VG) SV foreslår at alle voksne som mottar dagpenger eller sosialhjelp skal få tusen kroner ekstra til jul. Partiet vil også gi samme beløp for hvert barn i familier der noen mottar dagpenger eller sosialhjelp.

– Straks er det jul, og titusenvis av barn har nå en mor eller far som går julen i møte som permittert eller arbeidsløs. Det betyr foreldre som bekymrer seg for fremtiden, og familier med mye dårligere råd enn vanlig, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

SV foreslår at staten skal garantere for beløpene, og at Nav og kommunene får ansvar for å betale ut før jul til henholdsvis arbeidsledige og sosialhjelpsmottagere.

I dag fremmes forslaget som et såkalt dokument 8-forslag i Stortinget. Partiet vil be om hastebehandling samme dag, slik at pengene kan komme før jul, sier Lysbakken.

– Mange går julen i møte med en fryktelig vanskelig økonomisk situasjon, og mange av dem opplever for første gang å være uten jobb. Da bør vi som samfunn gi en ekstra skjerv sånn at skikkelig julemat kommer på bordet i alle norske hjem.

Ved utgangen av november var 109. 300 personer registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg kommer arbeidssøkere på tiltak og 71.000 personer som var registrert som delvis arbeidsledige.

Totalt var dermed 195.800 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten rammer lavlønnsgruppene ekstra hardt. Krisen har slått målrettet inn på de som allerede tjener lite, derfor er det viktig å gi en håndsrekning før jul, sier Lysbakken.

Basert på de siste ledighetstallene, og hvor mange som mottok sosialhjelp i 2019, har SV regnet ut at partiets «julegave» vil koste rundt 280 millioner kroner.

– Hvis 109.000 dagpengemottakere får 1000 kroner koster det 109 millioner kroner. Hvis disse har 70.000 barn og de også får 1000 kroner, øker prisen til rundt 180 millioner.

I tillegg kommer sosialhjelpsmottagerne.

– Vi kan kanskje anslå at 70.000 mennesker får sosialhjelp i desember. Om antallet barn er rundt halvdelen av det, så vil kostnaden for sosialhjelpsmottagere nærme seg 100 millioner kroner.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim synes ikke forslaget fra SV er en god idé. I en e-post til VG skriver han:

– Denne krisen har vært uten sidestykke i nyere norsk historie. For å holde hjulene i næringslivet i gang og for å sikre at folk har inntekt å leve av, har vi levert brede krisetiltak både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Siden ledighetstoppen i april har 2 av 3 koronaledige kommet tilbake i jobb. Det viser at regjeringens tiltak har virket.

TOMMELEN NED: - SVs julegave vil ikke hjelpe folk ut av koronakrisen, skriver arbeids- og sosialminister Henrik Asheim. Foto: Heiko Junge, NTB

Asheim skriver at «ikke i noen annen økonomisk krise har ordningene som treffer folk flest vært så brede og nær tidligere inntekt som de er nå».

– Vi har for eksempel økt dagpengesatsen for alle som mottar dagpenger, vi har hatt lavere krav til tidligere inntekt og arbeidstid for å kvalifisere for dagpenger. Vi har også sørget for bedre tilgang til omsorgsdager og sykedager.

Asheim skriver at det folk først og fremst trenger nå, er en jobb å gå til.

- Da er det mye mer fornuftig å fortsette å levere tiltak som bidrar til at eksisterende arbeidsplasser overlever krisa, og at nye arbeidsplasser kan skapes. For dem som står midlertidig utenfor arbeidslivet har vi inntektssikringsordninger på plass, og mange av disse er forlenget ut i 2021. SVs julegave vil ikke hjelpe folk ut av koronakrisen.

Publisert: 07.12.20 kl. 09:09