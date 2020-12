Risikogrupper bør prioriteres for en vaksine, deretter helsepersonell

Regjeringen følger FHIs råd og prioriterer risikogrupper før helsepersonell.

Det er grupper med økt risiko for alvorlig forløp og død som anbefales for en coronavaksine, når en blir godkjent og kommer til Norge.

– Vi vil prioritere personer på sykehjem tidlig i vaksinasjonsforløpet, sier helseminister Bent Høie under dagens pressekonferanse.

De har altså valgt ikke å prioritere helsepersonell. Samtidig påpeker han at rekkefølgen kan bli endret dersom smitten øker og når vi vet mer om hvordan vaksinen vil virke. For eksempel vil helsepersonell bli prioritert dersom det blir et økt smittetrykk (se tabell lenger ned).

Risikogruppene her er alle over 65 år, samt beboere i omsorgsboliger og sykehjem. I tillegg kommer personer fra 18–64 år med en eller flere underliggende sykdommer.

Hvem har ansvaret for å velge ut hvem som er prioritert?

–Vi skal starte med sykehjemmene. De er der, så det er ikke så vanskelig å få gitt dem beskjed om. Jeg vet at noen har ringt sine fastleger for å si at de ønsker å stå på den prioriterte listen. Det er ikke nødvendig nå. Dersom vi trenger at folk melder seg, så skal vi si fra om det, sier Høie.

Hvilke underliggende sykdommer regnes med? Organtransplantasjon

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller

immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)

Fedme (KMI ≥ 35 kg/m2)

Hematologisk kreftsykdom siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling

mot lungene eller kjemoterapi)

Immunsvikt, definert av lege

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Demens Vis mer

Kan være ferdigvaksinert innen sommeren 2021

– Når kan alle bli vaksinert?

– Av dem vi anbefaler å ta vaksinen, så er det mye som tyder på at vi kan nå veldig langt innen sommeren, men jeg må ta forbehold for mye kan skje underveis, sier helseministeren.

Risikoen øker betydelig fra 65 år og opp, påpeker FHI i sine faglige anbefalinger til regjeringen.

Hvem innenfor denne risikogruppen på 1,3 millioner som skal prioriteres først, påpeker FHI at de ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å si noe om.

– Hvem i risikogruppene må vi prioritere selv? 90-år gammel dame på sykehjem eller 50-åring med kronisk leversykdom?

– De eldste er hovedsvaret. Og da gjerne de eldste på sykehjem. Da har man ofte også flere sykdommer, sier Høie til VG.

Bukholm i FHI legger til at de tar sikte på å levere en mer detaljert risikomatrise, der de starter med sykehjem og går aldersmessig nedover.

– Alder er en så fremtredende risikofaktor i seg selv, sier Bukholm.

Hva med vanlige voksne?

FHI påpeker at det er for tidlig å si om en vaksine kan anbefales til andre deler av befolkningen. Altså om andre også skal inkluderes i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Grunnen er at vi ikke vet hvilken vaksine som faktisk vil bli godkjent og hvordan den vil virke. Får vi en vaksine med høy bivirkningsprofil som beskytter dårlig mot smitte, er det ikke sikkert 20-åringer bør ta den, for eksempel.

– Når mer informasjon om vaksiners egenskaper og sikkerhet er kjent kan det bli aktuelt å inkludere større grupper av befolkningen, som vaksinen er godkjent for. Det er for tidlig å si om en anbefaling om allmenn vaksinasjon er aktuelt, skriver FHI i sin faglige begrunnelse.

– En mulighet kan være å inkludere en større andel av den eldste delen av befolkningen i nasjonalt vaksinasjonsprogram, for eksempel fra 50 år, siden risiko for alvorlig forløp av covid-19 øker med økende alder, skriver de.

Prioritering innad i risikogrupper:

Prioritere de eldste først ned til 65 år

Deretter de under 65 år med en eller flere

sykdommer/tilstander som spesifisert i 2.3.1 (eventuelt delt inn i de 50-65 år og så de 50-

18 år).

En mer detaljert prioriteringsrekkefølge vil lages hvis behovet oppstår og

når kjennskap om vaksinens egenskaper er kjent, skriver de.

Hva med barn og unge eller gravide?

FHI anbefaler ikke at barn og unge under 18 år inkluderes i vaksinasjonsprogrammet, uavhengig av underliggende sykdom.

– Dette baserer seg på dagens kunnskap om sykdommen og den svært lave risikoen for alvorlig

forløp. I tillegg er det sannsynlig at vaksinene i første omgang ikke vil bli godkjent for barn og unge. Det er sannsynlig at dette også vil gjelde gravide, skriver FHI.

Hva med helsearbeiderne?

FHI mener det er for tidlig å si om helsearbeidere også skal inkluderes i vaksinasjonsprogrammet.

– Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie er også aktuelle å inkludere i et nasjonalt vaksinasjonsprogram, men avhenger av kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet på godkjenningstidspunktet, skriver FHI.

Dersom vi kommer i en situasjon med utbredt smitte, kan helsearbeiderne flyttes øverst på prioritetslisten, påpeker de:

Hva med oss i områder uten smitte?

FHI mener det er for tidlig å konkludere på om enkelte deler av landet skal få vaksinen før andre. De påpeker at det vil være avhengig av smittesituasjonen.

Vi vet ennå ikke hva smittesituasjonen vil være når en vaksine kommer hit.

De påpeker dog at det bør vurderes om tett befolkede områder skal prioritertes til vaksinasjon. Eldre og risikogrupper vil ha større risiko for å bli smittet, få alvorlig forløp og dø i områder med høyere smittepress, skriver FHI i sine råd til regjeringen.

Hva med andre som kan ha høyere risiko?

FHI har altså listet opp hvilke grupper med underliggende sykdommer de mener bør inkluderes i vaksineringen. Men hva med deg som kan ha økt risiko, men ikke står på denne listen?

– Andre grupper som kan ha en forøket risiko for alvorlig forløp eller smitte, anbefales foreløpig ikke vurdert for inklusjon i nasjonalt vaksinasjonsprogram,

men vil følge en eventuell anbefaling om vaksinasjon av større grupper av befolkningen eller allmenn vaksinasjon, skriver FHI.

Når får vi det endelige svaret?

Det er ikke FHI som bestemmer dette, det er regjeringen. Dette er altså FHIs faglige råd.

Det er ventet at regjeringen vil gi svar på en pressekonferanse klokken 11.30.

Når får vi en vaksine?

Totalt fire vaksiner har godkjenningsprosessen startet for, men vaksinen til BioNTech og Pfizer har kommet lengst. Der skal det tas en beslutning om godkjenning innen 29. desember. Hvis det skjer, kan det komme doser til Norge allerede i januar.

De vil trolig ikke få nok til å vaksinere alle med en gang.

FHI har tidligere anslått at det kan ta to til tre uker fra de får doser til Norge, til den første gruppen er vaksinert ute i kommunene.

Klikk på hver enkelt vaksine for å lese mer om dem:

