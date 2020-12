Foto: University of Maryland School of Medicine

FHI: Anbefaler at de over 65 år og beboere på sykehjem skal få coronavaksine først

Klokken 11.30 skal regjeringen annonsere planer for coronavaksineringen i Norge. Nå har vi fått innsyn i hvilke råd FHI har gitt.

FHI har allerede avklart at de ønsker at folk i riskogruppene skal prioriteres først, når en vaksine blir godkjent og kommer til Norge.

Men nå har vi fått alle detaljene, og innsyn i hvilke råd FHI faktisk har gitt til regjeringen.

De anbefaler fortsatt at grupper med økt risiko for alvorlig forløp og død anbefales for en coronavaksine.

Det er alle over 65 år, samt beboere i omsorgsboliger og sykehjem. I tillegg kommer personer fra 18–64 år med en eller flere underliggende sykdommer:

Organtransplantasjon

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller

immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)

Fedme (KMI ≥ 35 kg/m2)

Hematologisk kreftsykdom siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling

mot lungene eller kjemoterapi)

Immunsvikt, definert av lege

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Demens

FHI anslår at det er totalt 1,3 millioner personer i Norge i disse risikogruppene.

Hva med resten?

FHI påpeker at det er for tidlig å si om en vaksine kan anbefales til andre deler av befolkningen. Grunnen er at vi ikke vet hvilken vaksine som faktisk vil bli godkjent og hvordan den vil virke. Får vi en vaksine med høy bivirkningsprofil som beskytter dårlig mot smitte, er det ikke sikkert 20-åringer bør ta den, for eksempel.

– Når mer informasjon om vaksiners egenskaper og sikkerhet er kjent kan det bli aktuelt å inkludere større grupper av befolkningen, som vaksinen er godkjent for. Det er for tidlig å si om en anbefaling om allmenn vaksinasjon er aktuelt, skriver FHI i sin faglige begrunnelse.

Når får vi en vaksine?

Totalt fire vaksiner har godkjenningsprosessen startet for, men vaksinen til BioNTech og Pfizer har kommet lengst. Der skal det tas en beslutning om godkjenning innen 29. desember. Hvis det skjer, kan det komme doser til Norge allerede i januar.

De vil trolig ikke få nok til å vaksinere alle med en gang.

FHI har tidligere anslått at det kan ta to til tre uker fra de får doser til Norge, til den første gruppen er vaksinert ute i kommunene.

Klikk på hver enkelt vaksine for å lese mer om dem:

