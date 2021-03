TESTER MANGE: Mandag og tirsdag er rundt 720 askøyværinger testet for corona. Bildet er fra teststasjonen i kommunesenteret Kleppestø. Foto: Paul S. Amundsen, VG

Askøy hardt rammet etter smitteutbrudd: − Mange er syke

ASKØY (VG) To personer er akuttinnlagt på sykehjem etter smitteutbruddet på Askøy. Tirsdag ble det påvist fire nye tilfeller av den britiske virusmutanten i kommunen.

Av Frank Haugsbø og Paul Sigve Amundsen (foto)

Publisert: Nå nettopp

Siden torsdag i forrige uke er 62 personer bekreftet smittet i Askøy. Smitteutbruddet knyttes til bedehusmiljøet, og alle som har deltatt i møter i bedehus og forsamlingshus de siste to ukene er innkalt til testing.

Ordfører Siv Høgtun sier til VG at to personer ble akuttinnlagt på sykehjem mandag, etter at de ble dårligere og måtte ha hjelp.

– Mange er syke. Blant disse er flere eldre i risikogruppene, sier ordføreren.

SMITTEUTBRUDD: Siden torsdag er det påvist 62 smittetilfeller i Askøy. Utbruddet er knyttet til bedehusmiljøet i kommunen. Foto: Paul S. Amundsen

Alle de fire nye smittetilfellene tirsdag er påvist hos personer som har vært i karantene. De har ikke nye nærkontakter, og smittesporing er avsluttet, opplyser kommunen.

– Dette viser at karantene er et veldig effektivt tiltak, skriver kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Mandag ble 400 personer testet, og tirsdag rundt 320. Da VG besøkte teststasjonen på Kleppestø tirsdag, var det tidvis lang kø av biler.

STOR PÅGANG: Det var tidvis lange bilkøer ved teststasjonen på Kleppestø tirsdag ettermiddag. Foto: Paul S. Amundsen

Ekteparet Helge (75) og Lill-Harriet Andreassen (74) var blant dem som hadde fått innkalling til testing.

– Vi hadde besøk av noen sist tirsdag som hadde vært på et bedehusmøte. Vi tok første test på fredag, og den var negativ. Nå er vi her for å ta den andre testen.

les også Askøy-utbruddet: Skal teste alle som har vært på bedehusmøter

Ekteparet synes det er skummelt at så mange er smittet i kommunen.

– Det har vært mye på en gang nå. Men det er viktig å understreke at menighetene ikke har gjort noe ulovlig. De har gjort alt etter boken, sier Lill-Harriet.

DRIVE-IN-TEST: Helge (75) og Lill-Harriet Andreassen (74) testet seg på Kleppestø i Askøy tirsdag. Foto: Paul S. Amundsen

Kristine Redmond er nabo til Kleppe bedehus, der smitteutbruddet startet etter møte med 66 deltakere i forrige uke.

Hun ble innkalt til testing etter å ha vært innom bruktbutikken til menigheten sist onsdag.

– Jeg mener ingen bør ha store møter og arrangementer nå. Det er helt unødvendig.

TESTET SEG: – De unge lider under tiltakene, sier tobarnsmor Kristine Redmond. Hun testet seg tirsdag etter å ha vært innom bruktbutikken til Kleppe bedehus. Foto: Frank Haugsbø

Redmond har to barn, på barneskole og ungdomsskole. De merker de strenge tiltakene godt, sier hun.

– De unge lider. De kan ikke delta i organisert idrett. Det eneste som er mulig nå er å gå på besøk til venner i samme kohort. Situasjonen føles urettferdig.

PASSER PÅ: Ann-Alise Leirheim (31) oppsøkte teststasjonen etter å ha hatt lette luftveissymptomer siden lørdag. Foto: Paul S. Amundsen

Ann-Alise Leirheim (31) oppsøkte teststasjonen på Kleppestø etter å ha hatt lette luftveissymptomer siden lørdag.

– Jeg håper det bare er vanlig forkjølelse. Men siden jeg er student med praksis i barnehage, gjelder det å ta alle forholdsregler.

Hun sier hun er litt bekymret etter de mange smittetilfellene på Askøy.

– Jeg har også en mor som er i risikogruppene, og jeg har astma selv. Så jeg prøver å passe litt på.

ORDFØRER: – Smittesporingsteamet i kommunen har gjort en enorm innsats, sier ordfører Siv Høgtun i Askøy. Foto: Paul S. Amundsen

Ordføreren sier smittesporingsteamet i kommunen har gjort en enorm innsats.

– De har stått på for å sikre oversikt over utbruddet, slik at det begynner å komme under kontroll.

Høgtun roser samtidig innbyggerne som er lojale mot tiltakene.

les også Smitteutbrudd på Askøy: – Hold deg hjemme

– Det er tungt for mange, både de som er i karantene og de som er syke. Men også for de som føler seg utrygge på jobb eller i hverdagen generelt. Som kommune har vi fullt fokus på å trygge innbyggerne våre, sier Høgtun.

Torsdag har hun innkalt representanter for bedehusmiljøet i Askøy til et møte.

– Der vil jeg høre hvordan det går med dem, og spørre om de har aktivitet nå, sier Høgtun.