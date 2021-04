Dukkemannen

MONICA: Du hører på Alt fortalt fra VG, og dette er serien Dukkemannen.

Hovedpersonen i denne podkasten hadde ett krav for å være med: At vi ikke kunne bruke stemmen eller navnet hans. Denne historien har vært en hemmelighet i 30 år og flere av hans nærmeste vet ikke om det som har skjedd. Derfor har vi fått en skuespiller til å lese ordrett og på nøyaktig samme måte, det som ble sagt i intervjuene. De gangene du hører pusting, pauser eller kremting er det fordi originalintervjuene har det.

MONICA: Har du fortalt denne historien før?

KNUT: Nei.

MONICA: Hva tenker du nå?

KNUT: Jeg er litt bekymret for om folk vil forstå. Det er så mye ondskap.

MONICA: Dette er mannen vi kaller Knut. Og for å fortelle om det som skjedde med ham, må vi tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Knut er ute på restaurant med vennene sine og står på toalettet og vasker henda. Knut er i tredveåra og ser bra ut. Høy, med mørkt hår og veltrent etter å ha løpt milevis i skauen hver uke. Men det ser ikke Knut selv. Han har ikke sett sitt eget speilbilde på åtte år.

KNUT: Jeg så meg aldri i speilet lenger. Jeg visste at når jeg passerte høye vinduer, måtte jeg bare ha blikket rett frem. Jeg orket ikke å se meg selv i vinduene. Bare skikkelsen min følte jeg meg uvel av å se. Jeg orket ikke speil.

MONICA: Det går på automatikk. Knut stirrer ned mens han tørker hendene.

KNUT: Så skulle jeg vende blikket mitt til siden, men der var det også et speil.

MONICA: For første gang på flere år møter Knut sitt eget blikk.

KNUT: Da ble jeg veldig overrasket over meg selv. Plutselig eksploderte jeg og kjørte knyttneven rett inn i speilet. Det knuste, og en av splintene får jeg inn i hånden, innerst ved roten av fingrene.

MONICA: Han har aldri slått eller skadet noen før, men nå står han på toalettet med blodet silende fra hånden. Han styrer ikke lenger sitt eget liv.

KNUT: Det kom løpende en vakt og lurte på hva i all verden som hadde skjedd. Jeg greide nesten ikke å svare selv, jeg bare ... Orket ikke å se meg selv i speilet.

MONICA: Det er ikke lenge siden at en serieforbryter var aktiv i Norge. Det han gjorde mot ofrene sine, er blitt kalt tortur. Knut, som står på toalettet og knuser speilet, er et av ofrene hans. Men det forstår han ikke selv ennå. For denne mannen, han manipulerte dem han møtte. Han gikk inn i hodene deres og fikk dem til å gjøre vanvittige ting. I tre tiår holdt han på, og i flere norske byer. Likevel er det få som har hørt om ham, for mediene offentliggjorde ikke navnet hans, og ofrene har ikke fortalt hele historien. Før nå. Men de som møtte ham, glemmer det aldri.

MANN: Jeg tror at han har vært fascinert av død. Altså, mangel på sorg og groteske måter å dø på og å skade mennesker på.

KVINNE: Da satt han i hjørnet igjen, inne på soverommet vårt.

MANN: En person som man på forhånd ikke i sin villeste fantasi tenkte kunne holde på med noe sånt.

MANN: Det er psykopatisk. Det er ondskap, det er vilje til ondskap.

MANN: Han var veldig stiv i kroppen og blek i ansiktet.

MANN: Vi oppfattet ham som en liten dukkemann.

MONICA: Hvordan fikk mannen det til? Hvor mange ukjente ofre finnes det der ute? Hvorfor var det ingen som greide å stoppe ham? I denne podkasten skal vi undersøke dette. Vi skal avsløre en ukjent serieforbryter.

Nå skal jeg opp til Knut og treffe ham.

Mitt navn er Monica Flatabø, og jeg jobber som journalist i VG. På en mild dag i mars 2020 drar jeg for å møte Knut. Han bor landlig til i et hus med en diger grønn plen utenfor.

Hei, hei!

KNUT: Hei.

MONICA: Det er ikke første gang jeg treffer Knut. Allerede før jeg begynte å jobbe med denne saken, visste jeg hvem han var. Vi kjenner mange av de samme folkene, men vi hadde aldri hilst før. Det var jeg som spurte om han ville fortelle historien sin, og etter å ha tenkt seg om i flere uker, svarte han ja.

MONICA: For et nydelig vær vi har.

KNUT: Ja, det er helt påske, dette her.

MONICA: Som en deilig vårdag.

KNUT: Ja.

MONICA: Da vi skulle møtes for å gjøre det første intervjuet, sto Knut og ventet på steintrappa utenfor det gamle biblioteket i Oslo sentrum. Han hadde gråten i halsen allerede før han hadde fått sagt et ord. Den ettermiddagen gikk vi gjennom gatene og snakket. Det var lettere sånn, for da trengte vi ikke å se på hverandre. Hele veien hjem tenkte jeg på det Knut hadde fortalt. Jeg var kvalm, og hodet verket. Jeg trodde faktisk at jeg kom til å kaste opp. Nå har vi truffet hverandre mange ganger.

KNUT: Vil du ha noe vann eller noe sånt?

MONICA: Tar gjerne litt vann.

KNUT: Ikke noe Pepsi Max?

MONICA: Det hørtes litt godt ut, det også.

Håret til Knut er blitt sølvgrått. Men fremdeles er han i bedre fysisk form enn de fleste. Knut er en privat og beskjeden mann. Han er ikke en sånn som skryter av seg selv og det han holder på med. Men for sine nærmeste er han en klippe. Hvis noen for eksempel har det litt tungt, er det Knut som ringer. Han er ikke redd for å snakke om det som er vanskelig. Samtidig koster det ham ganske mye å fortelle om det han har opplevd selv.

KNUT: Fy søren, nå er det mye sånne coronagreier.

MONICA: Knut er ikke det ekte navnet hans.

Jeg ble faktisk litt engstelig i dag.

KNUT: Fordi?

MONICA: Det er bare så massivt.

KNUT: Ja.

MONICA: Bare for å gjøre det klart med en gang, hvis du ikke allerede har gjettet det: Jeg er ikke noen hardbarket krimjournalist. Men jeg har brukt hver dag det siste året på å grave frem alle spor for å finne ut av hva som skjedde med Knut og alle de andre ofrene i denne saken. Og det som er blitt klart for meg, er at forbrytelser som det Knut ble utsatt for, fortsatt skjer i Norge i dag.

KNUT: Er dette opptak nå?

MONICA: Ja. Jeg tenkte at vi kunne begynne å snakke om pappaen din.

KNUT: Det første jeg husker, er at vi gikk tur.

MONICA: Mange av de tidligste minnene til Knut handler om faren. At de reiste til en øy i Oslofjorden.

KNUT: Faren min elsket den øya. Vi dro ut dit, og vi gikk innom en kolonialbutikk og kjøpte melk og knakkpølser og satt nærmest med føttene ned i vannet og koste oss og pratet sammen.

MONICA: Om kveldene kom ofte faren inn på barnerommet til Knut og søsknene.

KNUT: Han fortalte eventyr, og da var det historier han fant på selv der og da. Det var mye morsommere enn høytlesing fra Asbjørnsen og Moe. Jeg husker at jeg så på ham, fordi ansiktsuttrykket hans var også en del av fortellingen. Jeg syntes det var en form for trygghet til stede.

MONICA: Hver 1. juledag samlet familien seg rundt et langbord med stearinlys og hvit duk. Moren dekket på med hjemmelaget sild i alle varianter, og så sang de mens de fremdeles satt rundt bordet. Etter måltidet hadde faren et fast ritual. Da stilte han seg inntil den store, hvite peisovnen i stuen og tente seg en diger sigar.

KNUT: Da sto han gjerne i en shetlandsgenser og vippet frem og tilbake på tærne med en sigar i munnen. Jeg tror ikke jeg syntes at selve lukten i seg selv var så god, men den representerte samholdet i familien. Jeg husker en gang da han sa: «Det er ikke så lett å være en god far.» Det er en grunn til at jeg husker det. Så det har gjort inntrykk på meg. Det har nok lært meg noe, at det går an å innrømme feil hos seg selv. At ingen er perfekte. Men man gjør så godt man kan som forelder.

MONICA: Året er 1980. Knut er i slutten av tjueårene, og han bor for seg selv i en liten leilighet. En natt våkner han av ringeklokken. Før Knut rekker å komme seg bort til døra, ringer det på enda en gang. Tidligere denne kvelden har Knut vært ute med noen kompiser og drukket vin. Da han kom hjem, følte han seg glad og lett. Studiene nærmer seg slutten, og Knut har fått toppkarakter. Borte ved døren svarer Knut på «callingen».

KNUT: Lurer på hvem det er som ringer på så sent. Jeg kjente igjen stemmen. Det er en i familien som sto nede og sa at faren min var død.

MONICA: Tidligere den kvelden hadde faren blitt akutt syk, og han døde på sykehuset.

KNUT: Jeg kjente at jeg fikk hjertebank. Men ganske fort fikk jeg samlet tankene om at her må noe gjøres. Jeg må treffe de andre i familien. Da dro jeg til min mor. Jeg husker at jeg ga henne en klem. Hun var knust. Andre familiemedlemmer var til stede, og utover dagen kom det flere og flere. Til slutt var vi sikkert 20 mennesker samlet.

MONICA: Hele natten er de sammen. Men så må Knut ha litt tid for seg selv. Han drar hjem, snører på seg joggeskoene og løper en lang tur i skauen. Selv om han ikke har sovet hele natten, føler han seg merkelig sterk. Han bare løper og løper. Inni seg sier han varianter av den samme setningen om og om igjen, som for å overbevise seg selv om at det er sant.

KNUT: Faren er min er jo død. Faren min er død. Min far er død. Død er faren min. Jeg prøvde alle sånne vendinger for å lære meg at det er et faktum.

MONICA: Den dagen faren begraves, sitter Knut på første rad sammen med familien sin. Han har gruet seg til dette. Samtidig kjenner han en merkelig stolthet, for benkene er fulle. For å få plass må folk stå langs veggene.

KNUT: Jeg satt og tenkte: «Du verden for en omgangskrets han har hatt.» Da jeg satt i kirken, husker jeg at jeg ikke fikk til å gråte ordentlig. Jeg stusset over det selv, at jeg stengte av. Jeg så at folk rundt meg gråt, men det var noe i meg som holdt tilbake gråten.

MONICA: Etter begravelsen stiller Knut opp for familien sin. Han ringer og besøker moren ofte, for han vil ikke at hun skal føle seg så alene. Da familien skal velge ut gravsteinen til faren, holder Knut rundt moren sin. De ble enige om en lys naturstein.

KNUT: Litt grå og ikke for polert. Litt skjev på toppen.

MONICA: Jeg vet ikke om du har mistet noen du var glad i. Hvis du har det, er det ikke sikkert at graven er et sted du liker å dra til. Kanskje føler du deg bare tom og fremmed når du står foran steinen med navnet til det mennesket som var så viktig for deg. Sånn er det ikke for Knut. Han synes det er fint å besøke graven til faren. Han er ikke typen som planter blomster eller har med søte pynteting. Men han liker å stå der og tenke på den pappaen han en gang var så glad i.

KNUT: Da tenkte jeg på ham med takknemlighet og var lei meg.

MONICA: Men noe er galt. Knut får ikke sove om natten. Han har en uro i kroppen som han ikke kjenner igjen. En dag tenker han at det er fordi studiene nærmer seg slutten og han ikke aner hva han skal gjøre etterpå. En annen dag tenker han at det er fordi det nettopp er blitt slutt med kjæresten. Og så er det det med faren. Han har fremdeles ikke grått eller sørget ordentlig.

KNUT: Jeg kjente at jeg bar på en sorg som jeg ikke fikk gitt uttrykk for.

MONICA: Knut bestemmer seg for å gå til legen. I journalen står det at han har angst og er deprimert. Legen gir ham en resept på valium og nummeret til en psykolog som akkurat har åpnet praksis i byen.

KNUT: Jeg fikk beskjed om at jeg ganske snart – det var ikke mange dagene etter – kunne komme til ham. Så jeg følte meg veldig heldig. Det lå i en sidegate. Jeg husker at jeg gikk ned en trapp og så inn i et lite rom. I det rommet var det kun plass til et skrivebord med en stol på hver side. Det var også en benk der.

MONICA: Psykologen er en mann i 50-årene med mild stemme og grått, kortklipt hår.

KNUT: Ganske fort merket jeg at han var interessert i å hjelpe meg. Han var lyttende. Han var tilstedeværende. Jeg oppfattet ham som behagelig å prate med. Han ba meg tenke mye på barndom, hvordan foreldrene mine hadde vært overfor meg, hvordan det var å vokse opp. For meg hørtes det ganske fornuftig ut. Han sa også at jeg kunne få flere timer i uken, og at jeg godt kunne ringe ham på ettermiddagen eller kveldene hvis det var noe. Jeg syntes det var et kjempetilbud at noen ville ofre så mye tid på meg, så jeg følte meg privilegert. Jeg var lettet, fordi jeg kjente at jeg trengte noen å prate med. Jeg var også litt stolt, fordi mange av mine studievenner også hadde gått i terapi eller gikk i terapi. Så det var også litt status. Jeg husker at jeg var litt stolt av det.

MONICA: En dag sier psykologen noe som setter en støkk i Knut. Han sier at han ser tegn til at det kan ha skjedd noe i barndommen. Noe Knut ikke husker.

KNUT: Han sa at de tingene jeg følte, var nok mer symptomer på noe mer alvorlig, bakenforliggende. Etter noen timer sa han også at: «Det er nok noen som har vært stygge mot deg da du var liten.»

MONICA: Dette er starten på en ny fase i terapien. Gjennom tre ukentlige timer skal de finne ut av hva som kan ha skjedd. Psykologen mener nemlig at Knut kan ha opplevd noe traumatisk i barndommen som hjernen har fortrengt, men som kroppen og følelsene husker.

Dette med glemte minner snakket den østerrikske psykologen Sigmund Freud også om. Han mente at psykiske problemer kan spores tilbake til fortrengte opplevelser i barndommen. I psykoanalysen, som Freud fant opp, er det å få hjelp til å huske helt sentralt. Det er dét Knut og psykologen skal sette i gang med nå. Men hvordan gjør de det egentlig? Hvor begynner du når du skal huske noe du ikke har peiling på hva kan være?

KNUT: Han ber meg legge meg på den benken, synke inn i meg selv og reflektere. Ikke noen instruksjoner utover det.

MONICA: Etter timene ber psykologen Knut om å reise hjem, legge seg på sengen og lete etter de glemte minnene.

KNUT: Hvor jeg måtte være for meg selv for å såkalt «kontemplere», som han sa. Hvor jeg bare lå og lette og lette og lette etter spor i barndommen.

MONICA: Hver dag ligger han der, i en time, kanskje to, men det er ingenting som dukker opp. Men psykologen har sett noe i Knut, og det er alvorlig.

KNUT: Ikke bare hadde noen vært stygge mot meg da jeg var liten, men jeg var nok offer for et seksuelt overgrep. Jeg kunne ikke forstå det. Det er ganske stor avstand fra å komme med problemstillinger som uforløst sorg i forbindelse med dødsfall og usikkerhet for fremtiden, og plutselig ... Men når en mann av hans kapasitet sier det, så tar jeg det på ramme alvor og begynner å lete.

MONICA: På dagtid har Knut en jobb med høyt tempo, mye ansvar og stress. Etter midnatt legger han ut på løpeturer. Bare på den måten får han roet ned tankene som spinner.

KNUT: Jeg tenkte natt og dag på hvem denne overgriperen kunne være, og jeg var på en desperat jakt. Jeg hadde bygd opp i meg en aggresjon mot noe som jeg begynte å ane konturene av. Den brukte jeg til å drive meg videre i terapien.

MONICA: Psykologen har forklart at minnene kan dukke opp helt uten forvarsel, og en dag kommer det noe. Små glimt fra da han var liten gutt. Skritt over gulvet om natten. En plutselig redsel for fremmede menn. Knut forstår at noe faktisk må ha skjedd.

KNUT: Da så jeg mørkere på livet enn noen gang tidligere.

MONICA: Om natten våkner han av forferdelige mareritt. På jobben får han et sammenbrudd og må gjemme seg på do for å gråte. Flere ganger hver dag blør han neseblod. Psykologen mener at det er gode tegn. Han sier at de nærmer seg et gjennombrudd nå, og at det er derfor Knut har det så vondt.

KNUT: Han forklarer også det at den smerten jeg kjenner ... Det er den smerten jeg kjente som barn. At det er kontakten med det som gjør at jeg har det så vondt.

MONICA: Så skjer det noe spesielt. Knut og psykologen sitter på hver sin side av skrivebordet da Knut plutselig blir fylt av takknemlighet. Han ser psykologens hender som hviler på bordplaten. Slanke fingre, lys hud, velstelte negler.

KNUT: Jeg husker at jeg fikk en spontan lyst til å holde på hendene hans.

MONICA: Knut lener seg frem, griper hendene til psykologen og holder dem fast mellom sine.

KNUT: Jeg kjente at det var som å ta på hendene til faren min. [sukk] Nå stopper det opp for meg. Det er fryktelig vanskelig å snakke om dette her.

MONICA: Det som Knut ikke klarer å si, er at de har kommet ett skritt nærmere gjennombruddet. Etter flere måneder blir det klart at det må være faren til Knut som er overgriperen.

KNUT: Det førte meg ganske langt ned.

MONICA: Nå må Knut ta en viktig avgjørelse. Skal han fortelle familien om det han har funnet ut? Han vet at det vil knuse dem. Samtidig klarer han ikke å la være å tenke at søsknene kanskje også har blitt misbrukt. I en terapitime forteller han psykologen om dilemmaet.

KNUT: Jeg vil rydde opp i det. Jeg synes ikke det er riktig at jeg skal gå alene og vite at faren min er en overgriper uten at det blir en oppskværing i familien.

MONICA: Men psykologen sier at han bør vente.

KNUT: Fordi du kan angre på at du forteller det. Du kan heller vente til du er ferdig med terapien og vurdere det da. Det syntes jeg hørtes ganske fornuftig ut. Så oppkavet man er, og kanskje litt ute av kontroll. Så jeg syntes det var fornuftig tale. Men jeg trosset ham, for jeg mente at hvis noen er blitt utsatt for sånne ting, så er det best å varsle familien om det.

MONICA: En ettermiddag ber han søsknene om å møtes hos moren. De samler seg rundt kjøkkenbordet.

KNUT: Jeg husker at jeg bestilte pizza. Så sitter vi der, og jeg husker at min mor sa: «Hva gjelder det? Du skulle jo snakke om noe spesielt.» Og jeg greide ikke å få frem det budskapet jeg egentlig hadde. Det var ganske jævlig, men jeg holdt en slags maske. De må ha sett på meg at jeg var rar og holdt inne, men det ble ikke sagt noe. Jeg ble ikke presset mer på dette her.

MONICA: Knut gir ikke opp. Han bestemmer seg for å fortelle dem det én og én i stedet og avtaler å møte søsteren sin.

KNUT: Jeg hadde et godt, naturlig forhold til henne.

MONICA: Knut og søsteren har vært nære gjennom hele oppveksten. Han vet at hun har slitt en del med depresjon tidligere. De to kan snakke om sånt. Sittende overfor hverandre på en kafé forteller Knut om hva han har funnet ut i terapien.

KNUT: Jeg fortalte rett ut at vi jobbet med overgrepsproblematikk, og at faren min var overgriperen. Hun lyttet til meg relativt rolig. Jeg husker at jeg spurte henne om hun hadde opplevd noe lignende med faren min, men det sa hun nei til ganske bestemt. Det som skjedde etterpå med søsteren min, det var at ... Det er fryktelig dramatisk. [sukk] Hun tok livet sitt, og døde med den kunnskapen som jeg hadde formidlet henne, om at jeg var overgrepsoffer for min far.

MONICA: Én ting plager Knut mer enn noe annet. Det han fortalte den kvelden på kafeen, hva tenkte egentlig søsteren om det? Hvordan påvirket det henne de siste ukene hun levde?

KNUT: Det er vondt å tenke på og vanskelig å få sagt, men jeg tror ikke at hun ble noe mindre deprimert av å høre det jeg fortalte. Det kan ha vært en utløsende faktor, det ser jeg ikke bort fra. Huff ...

MONICA: Selvhatet bygger seg opp i Knut. Han klarer ikke å se seg selv i speilet lenger. Han kan ikke møte sitt eget blikk.

KNUT: Det førte til en enorm selvforakt. Jeg hatet meg selv.

MONICA: Da søsteren skal bisettes, orker ikke Knut tanken på at hun og faren skal ligge tett sammen der nede i jorda.

KNUT: Jeg vil ikke at urnen skal settes ned ved siden av ham. Jeg husker at jeg hadde våkenetter på grunn av det.

MONICA: I våkenettene fantaserer han om hevn. Han ser for seg de utroligste ting, som at han skal plassere en sprengladning inntil den lyse gravsteinen til faren.

KNUT: Så skulle jeg på en eller annen måte få fyrt av den og stå og se på at den gikk til himmels, den steinen. Så skulle jeg forlate stedet stille og rolig.

MONICA: Knut bestemmer seg for aldri å besøke farens grav igjen. ... Mens alt dette skjer, går Knut gjennom noe annet. Noe som nesten ikke er til å tro. For hele tiden, mens han har sørget over farens død og søsterens selvmord, har han fortsatt med terapien. Det som skjer der, mens han ligger på psykologens benk, er at psykologen reiser seg fra stolen sin og låser døren.

KNUT: Så kom han bort, satte seg på kanten og begynte å stryke på meg.

MONICA: Knut kjenner psykologens hender på kroppen.

KNUT: Så begynte han å stryke meg på brystet, utenpå skjorten. Han åpner en skjorteknapp og kommer i kontakt med bar hud, og så begynner han å kjenne meg på brystvortene.

MONICA: Knut merker at psykologens hender glir nedover mot buksesmekken hans.

KNUT: Jeg hadde armen over øynene mine for å dempe inntrykket. Jeg orket ikke å se ham gjøre det.

MONICA: Det Knut ikke vet nå, er at det psykologen har sagt, ikke er sant. Det er ingen vonde minner å finne. Alt er bygget på en stor løgn, for faren har aldri misbrukt ham. Det er psykologen som er overgriperen. I terapitimene forgriper han seg på Knut. Psykologen har overbevist ham om at det er en del av behandlingen. At for å bli frisk må Knut legge seg på benken og lukke øynene. Det har skjedd i flere måneder nå og Knut er ikke den eneste. Alle ofrene er unge, heterofile og ressurssterke menn. Gjennom et mønster av manipulasjon får psykologen dem til å tro og gjøre nesten hva som helst. Psykologen er ikke ukjent for politiet. Han er faktisk dømt for overgrep mot pasienter allerede. De neste årene skal han få enda flere dommer. Likevel får han fortsette, for politiet ser aldri på ham som en serieforbryter. Men Knut skal avsløre ham. Og psykologens navn er Sverre Varhaug.

KNUT: Han går og skyller hendene sine, og med et fornøyd blikk sier han: «Nå holder det med service.» Det er noe som han av en eller annen merkelig grunn sier hver gang. Varhaug kaller det service.

MONICA: Neste episode skal handle om Sverre Varhaug. Hvem var han? Hvordan ble han en serieovergriper, og hvordan klarte han å manipulere mennesker til å gjøre akkurat som han ville?

MANN: Han var også veldig nysgjerrig på hvordan de homofile gjenkjente hverandre. Det snakket han mye om.

MANN: Hvis sjefpsykologen mister retten til å drive sin virksomhet, er det opptil flere som vil begå selvmord i distriktet.

MANN: Familien mente at han var selvskrevet til å bli prest, men livet tok en annen utvikling.

Produsent og lyddesign av Sindre Leganger. Dramaturg er Benjamin Ree, og konsulent er Kristine Hellesland. Sluttmiks ved Ronny Furevik. Reportasjeleder er Svein Kjølberg, Synnøve Åsebø og Anders Sooth Knutsen. Redaktør er Gard Steiro. Knuts sitater leses av Christopher Staib og er ordrett det samme som Knut har fortalt i intervjuer med meg. Opplysningene i serien er også basert på dommer, sakkyndigrapporter, journaler fra sykehuset og avhør. Knut er ikke hans virkelige navn. Søsknene til Knut er informert om at han forteller historien sin i denne podkasten.

Episode 2

MONICA: Du hører på Alt fortalt fra VG, og dette er serien Dukkemannen.

KNUT: Varhaug var veldig opptatt av døden.

MONICA: I forrige episode møtte vi Knut, som etter farens død ble henvist til psykologen Sverre Varhaug.

KNUT: I timene kunne han fortelle om tidligere pasienter som hadde skadet seg selv. Han fortalte blant annet om en som hadde skåret opp begge armene fra håndleddene og oppover til skulderen. Da husker jeg at han sa at det så ut som sprukne wienerpølser.

MONICA: Hvorfor tror du han fortalte sånne ting?

KNUT: Jeg vet ikke. Men i dag tenker jeg mer at han var litt tiltrukket av destruktive krefter og døden. Det var med på å skremme vettet av meg. Gjorde det enda viktigere å strebe etter det gode livet han hadde lovet dersom jeg kom meg gjennom terapien.

MONICA: Mitt navn er Monica Flatabø, og jeg jobber i VG. Det siste året har jeg undersøkt hvem psykolog Sverre Varhaug var, og hva han gjorde mot pasientene sine. Jeg har sikkert ringt og kontaktet over hundre mennesker. Noen slengte på røret, mens andre virket redde for å snakke.

KNUT: Det er psykopatisk, ikke sant. Det er ondskap eller vilje til ondskap.

KVINNE: Da satt han i hjørnet igjen, inne på soverommet vårt.

MANN: En person som man på forhånd ikke i sin villeste fantasi tenkte kunne holde på med noe sånt.

MANN: Han var veldig stiv i kroppen, blek i ansiktet.

MANN: Vi oppfattet ham som en liten dukkemann.

MONICA: I forrige episode hørte vi om Knut, og hvordan han ble manipulert til å tro at faren hans var en overgriper. Vi skal følge Knuts historie videre, for den historien er langt fra ferdig. Men først skal vi se nærmere på psykologen. På hvem han var, og hvordan han ble en serieovergriper. Det er dét denne episoden skal handle om.

Da jeg starter å undersøke, er noe av det første jeg finner ut, at Varhaug døde i 2014. Han giftet seg aldri og fikk heller ikke barn. Jeg har vært i kontakt med flere i slekten hans. De har fått vite at denne podkasten kommer og tilbud om å fortelle om Varhaug, de også. Men det ønsket de ikke. Det er kanskje ikke så rart at mange helst vil legge denne historien bak seg. Men Sverre Varhaug var ikke hvem som helst. Han var en offentlig ansatt psykolog med betrodde stillinger ved norske sykehus. Til kontoret hans kom sårbare mennesker som trengte hjelp. I stedet manipulerte og misbrukte Varhaug flere av dem i år etter år. Helt til han var i pensjonsalderen. Hvorfor fikk han bare fortsette og fortsette? Hvor mange ofre kan det egentlig handle om? Hva gjorde psykologen for å få en så sterk makt over dem?

Sverre Varhaug får jeg naturlig nok ikke snakket med. Men noen av tankene og meningene hans finnes i en moderne bygning med glassfasade.

Dette er opptak før innsyn på Arkivenes hus i Stavanger.

Her, i en diger kjeller, oppbevarer de alt fra offentlige journaler til bilder, filmer og gamle brev.

Hei, jeg kommer fra VG. Jeg har fått innsyn i en avsluttet straffesak.

Jeg har søkt om å få lese alt de har om Sverre Varhaug og fått ja. Det betyr at jeg kan få se gamle brev han skrev, politiavhør og rapporter i etterforskningen mot ham.

MANN FRA ARKIVVERKET: Du kan sitte på lesesalen. Dette er en spesiell sak, og så har dere fått tilgang likevel.

MONICA: Egentlig er det sånn at ingen får lov til å se disse dokumentene. Men Arkivverket har gjort et unntak fordi de mener at det er viktig at denne historien kommer frem på en ordentlig måte. Jeg får utdelt en brun mappe som er ganske tjukk. Det må være flere hundre sider. Så blir jeg vist inn på et eget rom der jeg skal få sitte og lese.

Supert! Takk for hjelpen.

MANN FRA ARKIVVERKET: Ja.

MONICA: Da jeg åpner mappen, slår det mot meg en innestengt lukt av støv. Arkene virker sprø og skjøre, og noen av dem har klistret seg sammen. Enkelte av dokumentene er over 40 år gamle. Det ser ikke ut som om noen har sett på dem siden den gang. Noe av det første jeg ser i en politirapport, er at Sverre Varhaug kom fra Hinna i Stavanger. Der var han nest yngst i en søskenflokk på ti.

ELDRE MANN: I begynnelsen av livet bodde Sverre Varhaug i idylliske, landlige omgivelser i utkanten av Stavanger.

MONICA: Han vi hører nå, er en som bodde i nærheten av Varhaug-familien da søskenflokken vokste opp. Han vil være anonym fordi han synes denne saken er så vanskelig. Men han vil gjerne si noe pent om Sverre Varhaug, som han mener virket som en god gutt.

ELDRE MANN: Sverre selv var en mild, sjelden og fin type. Han utstrålte menneskelig vennlighet, hjelpsomhet og finhet. Han var et godt menneske.

MONICA: Da Sverre gikk ut av videregående St. Svithun i Stavanger, fikk han best karakterer av alle på skolen. I Stavanger Aftenblad trykket de et portrettbilde av ham. På bildet ser vi en ung mann i mørk dress og slips. Håret er i sideskill. Han smiler ikke.

ELDRE MANN: Han var veldig skoleflink, og familien mente at han var selvskreven til å bli prest. Det lå i hans personlighet, karakter og lynne. Han var visstnok også innstilt på det selv, men livet tok en annen utvikling.

MONICA: De gode karakterene åpnet for helt nye muligheter. Mens flere i slekten til Sverre Varhaug er håndverkere, flytter han til Oslo og studerer psykologi på universitetet. Så skjer det noe uventet. Han får et stipend. Takket være et Fulbright Scholarship skal Sverre Varhaug fra Hinna få studere i USA. Den 22. august 1959 går han om bord i amerikabåten Bergensfjord, som tar ham til New York. Så reiser han videre innover i landet til Nebraska. Her skal han studere klinisk psykologi. Men hva er det egentlig Sverre Varhaug lærer der borte? I et brev finner jeg spor. Det er skrevet av Varhaug selv og sendt til helsemyndighetene i Norge. Han skriver at i USA er det vanlig å bruke sex i psykoterapi. Dette er faktisk så vanlig at det diskuteres på kongresser, skriver han. Det gjør meg nysgjerrig. Var det sånn at sex med pasienter ble sett på som en grei behandlingsform på denne tiden? På 60- og 70-tallet oppstår det en debatt i Norge om akkurat dette. Ola Raknes, som var psykoterapeut, får stor oppmerksomhet for behandlingsmetodene sine. Ifølge biografien om Raknes ber han pasientene om å legge seg nakne på benken. Her hører vi ham i et NRK-intervju:

RAKNES: Teknikken som jeg bruker, er å få prøvd med håndgrep, med massasje, med trykk på steder på kroppen deres, og å få løst opp ... Få dem til å kjenne stramningene som de selv ikke vet om, og få det til å løses opp.

MONICA: Ifølge biografien om Raknes skal han ha gitt såkalte frigide kvinner bryst- og vaginalmassasje. Han ble enormt populær. Til og med Hollywood-stjernen Sean Connery skal ha kommet til ham med potensproblemer.

MANN: Trenger alle mennesker terapi?

RAKNES: Jeg tror at alle mennesker har gått gjennom den vanlige oppdragelsen i vår tid, ville ha godt av terapi. Men det vil ikke dermed si at alle trenger det, for det er så mange som kan greie seg. Ufeilbare er ingen av oss. Ikke en terapeut, heller.

MONICA: Men i motsetning til i USA er det mange i Norge som er skeptiske til den såkalte seksualterapien. I et dokument fra 1977 er Norsk psykiatrisk forening krystallklar: Seksuell stimulering av pasienter i terapirommet skal ikke skje i Norge.

Etter USA-studiene vender Sverre Varhaug hjem til Norge som en av landets første kliniske psykologer. Etter hvert velger han å ta jobben som sjefpsykolog på splitter nye Rogaland sykehus, til ledelsens store glede.

ÅNESTAD: Vi hadde en overlege som syntes han hadde gjort et kupp da han fikk tak i denne sjefpsykologen.

MONICA: Dette er Gaute Ånestad, en av Varhaugs tidligere kollegaer på sykehuset. De to pleide å kjøre til jobben sammen hver morgen, og Gaute husker Varhaug godt.

ÅNESTAD: Han var slank, hadde rødt hår og fregner. Han var en helt ok fyr.

MONICA: Selv om Varhaug fremstår som en beskjeden type, markerer han seg på fellesmøtene. Særlig overfor overlegen, altså sin egen sjef.

ÅNESTAD: Han satte spørsmål ved overlegens vurderinger, og veldig ofte kritiske spørsmål. Han var mest i opposisjon og hadde en viss allianse med oss yngre leger, tror jeg.

MONICA: På denne tiden er Varhaug i begynnelsen av 40-årene, og han virker trygg i rollen som psykolog. Ikke bare i møtene på sykehuset, men også i avisen, der han flere ganger hentes inn som en ekspert på menneskesinnet. I Stavanger Aftenblad sier han at mange mennesker ikke tør å vise sine sanne jeg i hverdagen. Men inne hos Varhaug får de slippe følelsene fri.

VARHAUG: Her på mitt kontor kan de spille ut alt. Hat, aggresjon, frustrert ømhetsbehov, drømmer og lengsler.

MONICA: Han snakker også om hvor viktig det er med fysisk kontakt.

VARHAUG: Vi må bli mer bevisst kroppen vår, våge å være nær hverandre og ikke rykke tilbake for fysisk nærhet. Makter vi det, tror jeg at vi nærmer oss mulighetene for et bedre liv.

ÅNESTAD: En gang var jeg på fest hos ham en kveld med personalet på ... Det var på dagavdelingen.

MONICA: Gaute Ånestad forteller at en kveld inviterte Varhaug alle kollegaene hjem til seg i Sandnes.

ÅNESTAD: Det var en hyggelig fest med mat og vin, sånn vanlig ... Ikke noe overdrevet den ene eller den andre veien.

MONICA: Mens de andre kollegaene har familier og barn, husker Gaute at Varhaug snakket om seg selv som ungkar.

ÅNESTAD: Han var også veldig nysgjerrig på hvordan de homofile gjenkjente hverandre. Det snakket han mye om. At de hadde ørering i det ene øret. Jeg husker at han fortalte om ... Orienterte meg om hvordan de homofile visste at andre var homofile. Det fortalte Varhaug om.

MONICA: På denne tiden er det ikke lenge siden det var forbudt å være homofil i Norge. Så å snakke om sånne ting på fest var ganske modig. Senere skal Varhaug si i politiavhør at han er bifil. Men til kollegaene på sykehuset sier han ingenting om sin egen legning.

ÅNESTAD: Dette var en tid der homofil atferd ikke var veldig akseptert. Det var mens homofili enda var et seksuelt avvik og en diagnose. Varhaug selv sto ikke frem som homofil mens jeg kjente ham. Vi hadde en mistanke om at han kanskje var det, men det var ikke noe vi brydde oss så mye om.

MANN: Jeg tror at Sverre var veldig mye alene etter at han kom hjem fra USA.

MONICA: Dette er mannen som vokste opp med Varhaug.

MANN: Han hadde nok ikke mange venner, men var mest opptatt av jobb. Jeg husker ham som veldig hjelpsom. Han tok seg tid og sa ja hvis jeg trengte hjelp til noe. Jeg tror han likte å være til nytte for andre. Men han holdt seg mye for seg selv.

MONICA: Til pasientene sine forteller Sverre Varhaug at når freden senker seg på lørdagskvelden, liker han å lytte til opera. Særlig setter han pris på sangeren Kaja Eide Norena. Men så skjer det noe som skal endre alt. På denne tiden er det Helsedirektoratet som har ansvar for å kontrollere at norsk helsepersonell oppfører seg og følger lover og regler. Nå får direktoratet et brev datert 20. januar 1976. Det er skrevet av en av Varhaugs pasienter.

MANN: Jeg har i lengre tid gått til behandling hos en psykolog.

MONICA: Det er en mann i begynnelsen av trettiårene som begynte i behandling hos Varhaug fordi han følte seg stresset før eksamen. Og bare så det er klart, dette er ikke pasientens stemme. Vi har fått en skuespiller til å lese opp et utdrag.

MANN: Nå påstår psykologen at den eneste raske måten å få meg frisk på, er å få meg helt avhengig av ham. Dette vil han blant annet få til ved hjelp av sex. Jeg gikk til sist med på det. Han forsøkte også flere ganger å kysse meg.

MONICA: Pasienten anklager Varhaug for å misbruke ham seksuelt i terapitimene. Men det slutter ikke her. Uken etter kommer det enda et varsel fra en annen pasient. Også han skriver at han er blitt seksuelt misbrukt av Varhaug. Dette skal ha vart i fire år. Hva er det egentlig som skjer inne på terapirommet? Med disse to pasientene dreier det seg om at Varhaug masturberer dem. På én utfører han også oralsex. Men senere skal andre pasienter beskrive hvordan Varhaug kan be om å få ligge i armkroken deres. Da er det ikke nødvendigvis snakk om seksuelle handlinger, men at de for eksempel sovner sammen, eller at Varhaug hvisker ømt inn i pasientens øre.

Etter at det er kommet to varsler på kort tid, blir det alvor. Helsedirektoratet kaller Varhaug inn på teppet, og tirsdag 23. mars 1976 er han på plass i Oslo for å forklare seg. Hva tenker Sverre Varhaug denne formiddagen? Jeg har snakket med mannen som tok imot ham. Han beskriver Varhaug som sjokkert og forsteinet. Likevel forsvarer Varhaug alt han har gjort. Ifølge referatet fra møtet sier han at seksuelle metoder gjerne kan brukes, så lenge terapeuten ikke blir følelsesmessig engasjert. Det er bare det at i Norge er ikke dette lov. Da han blir konfrontert med det, sier Varhaug at han ikke har vært klar over det. Han lover at han aldri skal gjøre det igjen.

Varhaug reiser hjem til Stavanger. Han sier ingenting til kollegaene sine om det som har skjedd, og han fortsetter å behandle pasienter. Forstår Varhaug at nettet er i ferd med å snøre seg rundt ham? For to pasienter har klaget på behandlingen. De kjenner ikke hverandre, men historiene deres har flere likhetstrekk. Nå bestemmer Sverre Varhaug seg for å ringe en av dem. Det er en samtale som begynner rolig, men som utvikler seg til å bli ganske dramatisk.

MANN: Jeg skal forsøke å gjengi det jeg husker fra telefonsamtalen med Varhaug.

MONICA: Det vi hører her, er et brev som pasienten skrev rett etter samtalen og sendte til helsemyndighetene.

MANN: Han starter først med å si at jeg var dum og ikke visste hva følgene kunne bli. At jeg måtte skrive et brev og si at jeg var litt forvirret, slik at det jeg først hadde skrevet til Helsedirektoratet, bare var oppspinn. Da ville han lett kunne vri seg ut av denne situasjonen. Dette nektet jeg. Da begynte han å true. Dette kom til å bli den store skandalen og førstesideoppslag i Dagbladet. Han hadde engasjert advokat, som kom til å plukke meg i små biter. Jeg spurte ham om jeg sto helt alene i denne saken, noe han sa at jeg gjorde. Når denne saken var ferdig, ville jeg være totalt knekt og helt skandalisert. Jeg nektet fortsatt å skrive noe brev. Nå virket han ikke fullt så selvsikker lenger. Han sa at jeg i det minste burde ta hensyn til hans øvrige pasienter. Det kunne jo tenkes at en eller flere av disse ville begå selvmord. Om jeg kunne eller var i stand til å ta ansvar for dette.

MONICA: Pasienten står på sitt og nekter å trekke klagen. Noen uker senere på sjefpsykolog Varhaug møte til politiavhør.

ENOKSEN: Det var veldig uvanlig at det var psykologer og høyt utdannede mennesker som plutselig var mistenkt og ble avhørt i en alvorlig sak. Det var høyst uvanlig for oss.

MONICA: Bjørn Enoksen jobbet i Sandnes-politiet på denne tiden. Det var ikke han som etterforsket saken, men han husker den godt, fordi den skilte seg ut.

ENOKSEN: Det gjorde det.

MONICA: På en litt skurrende telefonlinje forteller Enoksen at det var merkelig stille på stasjonen den dagen sjefpsykologen kom inn til avhør.

ENOKSEN: Det var litt hysj-hysj rundt det, for ellers spøkte og vitset vi om det meste. Men det var stille med den saken der.

MONICA: Nå begynner etterforskningen, og jeg er nysgjerrig. Hvor starter man når man skal etterforske en mann som Varhaug? Hva gjør man først? Han som etterforsket Varhaug-saken hos Sandnes-politiet, lever ikke lenger. Så jeg kontaktet Line Berbu i Kripos og ba henne gi meg en slags «etterforskningens ABC». Line Berbu leder avsnittet som etterforsker seksuelle overgrep. Hun har jobbet med sånne saker i ti–femten år.

BERBU: Jeg har egentlig jobbet med alt av type seksuallovbruddssaker gjennom tiden.

MONICA: Bare for å gjøre det klart: Hun uttaler seg ikke spesielt om Varhaug-saken, men på generelt grunnlag. Det er to ting Line Berbu trekker frem som viktige i starten av en etterforskning, og begge er ganske grunnleggende. Gå bredt ut og snakk med folk.

BERBU: Jeg tenker at den tradisjonelle etterforskningen er den samme nå som den var for 100 år siden. Det vil si at vi må avhøre mange mennesker, vitner og fornærmede. Med en gjerningsperson som har vært i et stort miljø, som kjenner mange, så er det om å gjøre å få et bredt perspektiv på gjerningspersonen og få inn så mange vitner som mulig som kan belyse hvordan den personen er, og om de har opplysninger som kan tilføre saken noe nytt.

MONICA: Berbu forteller at vitneavhør er en viktig måte å få frem helt sentral informasjon på.

BERBU: Det er også veldig ofte sånn at det er litt skambelagt, dette med å melde fra hvis dette har skjedd. Det er litt flaut å si fra om at han har gjort det han har gjort med meg. Det gjør at veldig mange kan si at det ikke har skjedd. Men hvis vi begynner å grave litt mer, finner vi faktisk ut at det kanskje har skjedd noe. Da er det vitneavhør som er den beste måten å få frem dette på.

MONICA: Så det å snakke med folk er viktig?

BERBU: Det er politiet sin jobb, å snakke med folk. Ja.

MONICA: I Varhaug-saken får politiet en gavepakke. For Sverre Varhaug forteller at han har 25 faste pasienter. Han tilbyr å gi fra seg en liste med navnene på alle sammen til politiet. Her får politiet altså 25 sentrale vitner som de har muligheten til å kontakte.

Sommeren 1976 er rekordvarm i Norge. Mens folk flest bader og ligger på stranden, skriver Varhaug testamente. Han leier ut huset sitt og tar ut 60.000 kroner i cash, noe som tilsvarer rundt 300.000 i dag. Til sist skriver han et brev til overlegen på sykehuset der han sier opp på dagen.

VARHAUG: Jeg synes at hele saken er for absurd, og har etter lang betenkning bestemt meg for å reise bort. Jeg vil ganske enkelt ikke la meg utsette for dette. Uansett utfallet av en slik rettssak er man mer eller mindre ødelagt, da det nødvendige tillitsforhold mellom meg og betjening av pasienter vil være undergravd. Jeg beklager dypt at jeg svikter pasientene mine på denne måten, men i denne situasjonen vil jeg likevel ikke kunne være til særlig hjelp for dem. Jeg håper at de av pasientene som kommer til avdelingen for hjelp, vil bli møtt med velvilje. Jeg er meget lei for å avslutte forholdet til dere slik, men finner dette den minst smertefulle måte for oss alle. Takk for meg.

MONICA: Han sender brevet, og så forsvinner han. Ingen vet hvor sjefpsykolog Sverre Varhaug har reist. Noen måneder etter at han blir borte, stanses etterforskningen på ubestemt tid.

ÅNESTAD: Sjokket var jo at han forsvant. Ingen visste hvor han var, og politiet visste heller ikke hvor han var.

MONICA: Gaute Ånestad var Varhaugs kollega på sykehuset. Han forteller at Varhaugs pasienter blir kalt inn til et møte fordi legene på avdelingen vil ta vare på dem.

ÅNESTAD: Jeg var veldig overrasket over hvem det var. Jeg kalte det disse dongerikledde unge mennene. Stort sett menn under 35, vil jeg tro.

MONICA: Ånestad forteller at pasientene var så like. De var alle unge, pene menn kledd i olabukser.

ÅNESTAD: Det var en annen pasientgruppe enn vi andre hadde. Da visste vi vel også at det var homofile overgrep han hadde gjort.

MONICA: Hva tenkte du?

ÅNESTAD: Jeg syntes det var ille, men det var veldig rart at vi ikke hadde fått tak i dette før. Det tenkte jeg veldig over. Jeg lurte også på hvordan sånt kunne foregå i avdelingen uten at noen oss ante uråd eller skjønte at det var noe galt.

MONICA: Men siden var det særlig én ting som ga mening for Ånestad. Det røde lyset, som signaliserte «ikke kom inn». Det var alltid tent utenfor Varhaugs kontor.

ÅNESTAD: Vi andre brydde oss ikke så mye, men Varhaug hadde alltid rødt lys på.

MONICA: Det første livstegnet fra Sverre Varhaug kommer et og et halvt år senere. Da dukker han plutselig opp i Arendal og har fått seg ny jobb. Det er Agderposten som kommer med nyheten til innbyggerne sine. Den ledige stillingen som skolepsykolog er besatt. En ny mann skal ta vare på den psykiske helsen til ungdommer i fylket, og det er 50 år gamle Sverre Varhaug som har fått jobben.

Dette virker jo litt rart. Varhaug har vært på flukt fra politiet i et og et halvt år, og så søker han på og får en ny offentlig betrodd stilling. Grunnen til at det i det hele tatt er mulig, er at han faktisk har papirene i orden. Han har fremdeles autorisasjon som psykolog. For selv om han er anklaget for seksuelle overgrep, viser ingen av dokumentene jeg har sett at Helsedirektoratet trekker tilbake autorisasjonen hans, slik de kunne ha gjort. Skal Varhaug få en ny start nå, selv om to pasienter i Rogaland har anklaget ham for overgrep? Sånn går det ikke. Helsemyndighetene fanger opp artikkelen i Agderposten og tipser politiet om at Varhaug er tilbake. Nå blir han tatt og dømt for å ha misbrukt stillingen sin. Retten tror ikke på ham da han sier at de seksuelle handlingene bare var et ledd i behandlingen. «Tiltaltes hensikt var å pirre egen kjønnsdrift», står det i dommen. Sverre Varhaug anker til lagmannsretten, og der blir han dømt igjen.

Men – straffen settes til seks måneders betinget fengsel. Det betyr at han ikke trenger å sone. Allerede samme dag kan Sverre Varhaug dra hjem.

Se for deg et kart der politiets jobb er å plotte inn alle Varhaugs potensielle ofre som røde punkter. Nå har de markert to punkter på kartet, nemlig de to pasientene som varslet om misbruk, og som Varhaug er dømt for overgrep mot. Men så avslutter politiet etterforskningen. De sier seg ferdige med jobben. Men dette kartet er ikke ferdig. For Sverre Varhaug hadde 25 faste pasienter. Det har han sagt til politiet, og han ville til og med gi dem en liste med alle navnene. Jeg vet ikke om etterforskerne noen gang fikk den listen. Det står det ingenting om i rapportene. Men det som kommer tydelig frem der, er at ytterligere fem pasienter forteller legene sine at de også har opplevd overgrep eller ubehagelige situasjoner i terapirommet til Sverre Varhaug. Altså fem nye mulige ofre. Men her støter politiet på et problem. For pasientene sier til legene på sykehuset at de er redde. De tør ikke snakke med politiet.

Hvis det da er et vitne som vegrer seg for å snakke med dere, kan du si noe om hva dere gjør da?

Line Berbu i Kripos:

BERBU: Det blir å prate med dem og gjøre dem trygge. Det er tryggheten man ønsker. Jeg tenker at veldig mange forstår ansvaret sitt når de blir forklart hva de faktisk skal fortelle om.

MONICA: Ifølge Berbu er det viktigste å få kontakt. Gjerne i en telefonsamtale før selve avhøret, der politiet forbereder dem på hva som skal skje.

BERBU: At man faktisk også har et samfunnsansvar. Dette kan være med på å stoppe en potensiell gjerningsperson i å gjøre det med flere. Det er noe man kan forklare litt bedre når man sitter og snakker med dem. Så det å skape et trygt miljø for avhør bruker vi mye tid på. Det er en veldig viktig del av etterforskningen.

MONICA: Men politiet i Sandnes snakker aldri direkte med pasientene. Jeg finner ingen spor i politirapportene om at de ber om å få ut pasientlistene fra sykehuset. Heller ikke at Varhaugs pasienter blir kalt inn til en samtale eller avhør. I den siste rapporten konkluderer etterforskeren med at han vanskelig kan se hva mer som kan gjøres i saken. Dermed kommer disse pasientene aldri med på kartet. De blir ikke de røde prikkene som til sammen kunne ha vist et mønster. At her har vi med en serieovergriper å gjøre. I stedet forsvinner de ut av kartet og saken for godt.

Husker du når du fikk den saken på bordet ditt?

RIEBER-MOHN: Jeg husker navnet, og jeg husker sjefspsykologtittelen.

MONICA: Georg Fredrik Rieber-Mohn har vært riksadvokat og dommer i Høyesterett. Men da Varhaug-saken ble etterforsket på slutten av 70-tallet, var han en ung og fersk statsadvokat i Rogaland. I et brev ba han politiet om å gi saken høy prioritet.

RIEBER-MOHN: Da forventer jeg at de setter inn alle ressursene de kan avse til å få den hurtigst mulig og best mulig opplyst. Da må de legge en del andre mindre alvorlige saker til side og bruke ressursene på denne.

MONICA: Jeg forteller Rieber-Mohn at politiet aldri avhørte de andre pasientene som også fortalte om seksuelle overgrep.

RIEBER-MOHN: Så de snakket aldri direkte med disse fem som ikke ville forklare seg? Det synes jeg de burde ha gjort. De burde ha gått på hver enkelt.

MONICA: Men hadde det vært naturlig for deg å gripe inn i etterforskningen og gitt føringer på hva politiet skulle gjøre?

RIEBER-MOHN: Jeg kunne ha gitt ordre om at de skulle snakke med hver enkelt pasient.

MONICA: Rieber-Mohn sier at han kunne ha gitt ordre om at politiet skulle snakke med alle. Men det skjedde aldri.

RIEBER-MOHN: Jeg synes heller ikke at det er grunnlag for sterk kritikk når legen sier klart fra om at de ikke vil forklare seg for politiet, og at de da ikke prøver. Det er en vurdering. Jeg synes ikke det er grunnlag for noen sterk kritikk.

MONICA: Men dette skal likevel få store konsekvenser for mange mennesker. For hvis Varhaug hadde blitt dømt for overgrep mot flere pasienter nå, kunne han ha blitt fradømt retten til å jobbe som psykolog for alltid. Men det blir han ikke. Sverre Varhaug mister autorisasjonen i to år. Etter det står han fritt til å praktisere som psykolog igjen.

Hvordan gikk det så med mannen som først varslet om Varhaug? Som ble truet på telefonen, men som sto imot og fikk Varhaug dømt? Som 56-åring tok han sitt eget liv. Familien sier at de ikke vet sikkert hvorfor. Men at han aldri fikk det godt igjen etter overgrepene. Men Varhaug fortsetter å ta imot pasienter.

Året er 1983. En ny psykolog som ikke har praktisert på flere år, har åpnet privat klinikk i Oslo. På kontoret er det et enkelt, lyst skrivebord, to stoler og en benk. Denne februardagen har psykologen fått henvist en ny pasient. En ung mann som sørger over sin døde far, skal ha sin aller første time. Det er Knut.

KNUT: Jeg hilste på Varhaug, og vi satte oss ned på hver vår side av skrivebordet. Han sa at: «Du har nok en søt liten klassisk nevrose.» Det skremte meg. Da heftet det noe ved meg. Da var jeg ikke som de andre. For han forteller meg at han var den eneste som kunne hjelpe meg. Hans metode kan få meg ut av dette uføret.

MONICA: I neste episode fortsetter vi historien til Knut. For mens Varhaug mener at Knut må isolere seg fra venner og familie, dukker det plutselig opp en kvinne i livet hans.

KVINNE: Han kikket sånn på skrå på meg. Jeg merket at han så på meg. Jeg syntes han var kjekk.

KNUT: Jeg merket at jeg ble møtt med åpne armer. Det var ikke noe skummelt for henne at jeg gikk i terapi.

KVINNE: Men jeg syntes det var mye å gå tre ganger i uka. Datteren min sa dette: «Er Knut hos psykopaten sin nå, mamma?»

MONICA: Dukkemannen er laget av meg, Monica Flatabø, og VG i samarbeid med Svarttrost. Etter å ha jobbet med dette, tror jeg at det er flere ofre der ute. Hvis du vet noe om denne saken, vil jeg gjerne høre fra deg. Vi har satt opp et telefonnummer der du når som helst kan legge igjen en beskjed. Nummeret er 93685275. Du kan også sende oss en e-post på dukkemannen@vg.no. Produsent og lyddesign av Sindre Leganger. Dramaturg er Benjamin Ree, og konsulenter Kristine Hellesland, Emilie Hald Torp og Jane Throndsen. Sluttmiks ved Ronny Furevik. Reportasjeleder er Svein Kjølberg, Synnøve Åsebø og Anders Sooth Knutsen. Redaktør er Gard Steiro. Tusen takk til NRK for arkivstoff om Ola Raknes. Hvis du vil vite mer om ham, kan du lese biografien «Ord og orgasme» skrevet av Jan Olav Gatland. Også takk til Sondre Helgesen, som leste opp brev fra Varhaugs pasient. Knuts sitater leses av Christopher Staib og er ordrett det samme som Knut har fortalt i intervjuer med meg.

Episode 3

MONICA: Du hører på «Alt fortalt» fra VG og dette er serien «Dukkemannen».

KNUT: Hvis du hadde spurt meg før jeg hadde begynt hos Varhaug om hvilken legning har du, så ville ikke jeg vært i tvil. Jeg elsket jo damer, jeg.

MONICA: Dette er Knut. Da han var 29 år, ble han henvist til psykolog Sverre Varhaug.

KNUT: Men Varhaug mente at hvis jeg skulle bli et helt menneske, stige opp av asken som fuglen Føniks som hans sa, så måtte jeg være mer alene. Jeg kunne ikke leve det heterofile livet som jeg gjorde.

MONICA: Men aksepterte du det at du måtte avstå fra kvinner, fra forhold, holde deg unna?

KNUT: Jeg gjorde jo egentlig ikke det fordi jeg hadde mine, kall det hemmeligheter. Og det har vært godt å tenke tilbake på, at jeg har trosset ham.

MONICA: Mitt navn er Monica Flatabø og jeg jobber i VG. Det siste året har jeg prøvd å finne ut av hvem psykolog Sverre Varhaug var, og hva han gjorde mot pasientene sine.

MANN1: Det er jo psykopatisk, ikke sant. Ondskap. Villet ondskap.

INGRID: Da satt han i hjørnet igjen, inne på soverommet vårt.

MANN 2: En person som man på forhånd ikke tenkte i sin villeste fantasi kunne holde på med noe sånt.

MANN 3: Han var veldig stiv i kroppen og blek i ansiktet.

MANN 4: Vi oppfattet ham som en liten dukkemann.

MONICA: I forrige episode hørte vi at Sverre Varhaug forgrep seg mot to mannlige pasienter da han var sjefpsykolog ved Rogaland sykehus. Han blir dømt og mister retten til å jobbe som psykolog i to år. Men etter de to årene åpner Varhaug privat praksis i Oslo, og det er nå Knut blir henvist dit. Han er i sorg etter å ha mistet faren sin.

KNUT: Og jeg måtte ha hjelp. Jeg måtte prate med noen nå.

MONICA: Kontoret til Varhaug ligger i Klingenberggata sentralt i Oslo. Det er ikke noe legefellesskap. Ikke noe resepsjonist eller sekretær. Bare et lite kontor. Enkelt møblert med to stoler og en skrivepult i lyst tre og benk. Varhaug får refusjonsordning. Det betyr at leger henviser pasienter til han og at staten tar regningen.

KNUT: Jeg går inn i rommet der og setter meg ned ved stolen på andre siden av Varhaug. Så sitter vi og ser på hverandre og ...

MONICA: Varhaug er i midten av 50-årene. Han er slank, ganske liten av vekst og har grått, kort hår.

KNUT: Ganske fort så merket jeg at han var interessert i å hjelpe meg og han sa også at han hadde ledig kapasitet.

MONICA: Varhaug bruker en ganske lik metode for å manipulere pasienter. Etter å ha intervjuet flere av dem og lest alle dommene, ser jeg et tydelig mønster. Først kan Varhaug starte en intens behandling med opptil ti timer i uken, noe som gjør at pasienter raskt blir avhengig av ham. Han ber flere av dem også isolere seg fra venner og familie.

KNUT: Han sa også at jeg godt kunne ringe på ettermiddagen eller kvelden hvis det var noe.

MONICA: Så kan Varhaug si at det nok har skjedd noe traumatisk i barndommen til pasienten. Et overgrep.

KNUT: Det er nok noen som har vært stygge mot deg da du var liten.

MONICA: Varhaug sier at for å bli frisk, må pasienten huske overgrepet, og derfor skal de nå lokke frem minnene ved å få frem seksuelle følelser.

KNUT: I en av timene så setter han seg ved siden av meg, åpner en skjorteknapp og så begynner han å kjenne meg på brystvortene. Og så forklarer han meg at det gikk nervebaner fra brystvortene ned til kjønnsorganene, så ved å stimulere der, så kan han få meg kåt og det er veldig bra for terapien.

MONICA: Varhaug sier at metoden hans vil gjøre pasienten raskere frisk og kan spare ham for et liv med smerte, men han må ikke fortelle noen om hva som skjer i terapien for folk vil ikke forstå.

KNUT: Hvis jeg ikke ville det, så ville jeg ende opp med piller resten av livet. Og han sa også at jeg ville leve som et halvt menneske.

MONICA: Alt det her gjør at ofrene hans ikke forstå hva som faktisk skjer, for det er ikke noen overgrep i barndommen å finne. Ifølge dommene mot Varhaug, så gjør han dette for å: «Tilfredsstille egne behov». I en av terapitimene tar Knut med et bilde av faren sin. Han vil vise det til Varhaug. Han tenker at det kanskje kan hjelpe å få fram minnene.

KNUT: Og det la jeg på bordet og så skjedde det noe som gjorde inntrykk på meg. Det var at da Varhaug så på bildet og så opp, så fnyste han av bildet. Han ville liksom ikke ta i det. Det var som du luktet på en flaske med eddik. Og da begynte jeg å ane at Varhaug mente at faren min var overgriper.

MONICA: Knut ble mer og mer sint på faren sin. Han fjerner alle bildene han har fremme av ham og han trekker seg mer og mer vekk fra moren og søstrene.

KNUT: Hvis jeg en sjelden gang var sammen med noen venner og noen nevnte noe med min far, så fikk jeg en forferdelig følelse i kroppen, sånne gysninger gjennom kroppen og tenkte; ja de skulle bare ha visst.

MONICA: For ordens skyld så minner jeg om at faren til Knut aldri var en overgriper. Det er Varhaug som har plantet den tanken, og det er han Knut snakker mest med nå. Noen ganger over ti timer i uken. Og en dag sier psykologen at han gjerne vil treffe Knut også utenfor terapirommet. Varhaug inviterer Knut med på kino.

KNUT: Jeg ble svært overrasket fordi jeg bare sa ja til å bli med. Han mente jeg ville ha utbytte av å se den filmen.

MONICA: En kveld møtes de utenfor Klingenberg kino, ikke langt fra Varhaugs kontor.

KNUT: Da husker jeg han gikk i en slags kappe, en sånn tett, kort kappe som var altfor liten til ham. Selv om han var en veldig liten mann, så husker jeg at jeg la merke til en ting; jeg hadde aldri sett mannen gå før. Han hadde alltid sittet i terapirommet. Jeg husker at jeg la merke til at han gikk veldig rart. Han gikk sånne små korte skritt hvor overkroppen var helt i ro, men det var bare bena som gikk som små fyrstikker. Det minte meg litt om gangen til Poirot.

MONICA: Filmen de skal se, heter «Querelle – En pakt med djevelen» og er laget av regissøren Rainer Fassbinder. Det er en slags kunstfilm/ homoerotisk mykporno om en kjekk belgisk sjømann som er forelsket i broren sin.

KNUT: Da fikk jeg litt hakeslipp, for det var en film om homofili og det var ganske så tøft homofilt miljø, som man i dag kaller lærhomsemiljøet, tenker jeg. Og da lurte jeg veldig på hvorfor Varhaug ville jeg skulle se den filmen.

MONICA: Etter filmen går de sammen gjennom gatene og snakker om det de har sett.

KNUT: Jeg spurte mer om hva han ville jeg skulle ta til meg fra den filmen, og da sa han bare at det er sunt å trekke fram de homofile følelsene i seg selv og relaterte det da til det at behandlingen ville går fortere.

MONICA: Var det sånn at han mente at du var homofil?

KNUT: Nei, men han greide å skape en usikkerhet i meg hvor jeg ikke visste om jeg var heterofil eller homofil og da forklarte han det med at: Nei, den terapien vi driver da blir du ... Han brukte uttrykket amorf. Altså du blir ubestemmelig. Du har kommet så lang nå at nå svever du på en måte. Du kan ikke si hva du er.

MONICA: All denne usikkerheten gjør noe med Knut og en dag har han fått nok.

KNUT: Vi satt på hver vår side av hans skrivebord. På min side, så var det en finérplate.

MONICA: Knut ble plutselig rasende.

KNUT: Så eksploderte jeg helt og reiste meg opp og sparket i skrivebordet hans. Jeg hadde på meg boots som var ganske stive. Det knaste.

MONICA: Det blir et hull i finérplaten.

KNUT: Han for ikke opp, han ble sittende i stolen og jeg tror ikke han sa så mye. Og så vender han seg bort og på en måte avviser meg, og jeg går ut av rommet.

MONICA: For første gang har Knut gjort et opprør mot Varhaug. Han går ut på gata. Der nede er det akkurat som om han begynner å høre lyder igjen. Stemmene til folk på fortauet. En bil som tuter. Han ser måkene som sirkler over rådhusplassen. Han puster igjen.

KNUT: Og så begynner det å melde seg tanker.

MONICA: Det er ordene til Varhaug han hører, og de sier at han er helt alene. At han er syk og nå skal han ha det vondt resten av livet.

KNUT: Og da kjente jeg virkelig at nå er jeg ikke bare et halvt menneske, men nå står jeg ved stupet. Det var mørkt.

MONICA: Knut snur og går tilbake over rådhusplassen, opp trappene og inn i terapirommet. Kan du si noe om hvorfor du gikk tilbake?

KNUT: Ja, det var det enorme dilemmaet mellom ... Hvis jeg reiste meg opp og gikk, så ville jo forholdet med hjelperen Sverre Varhaug opphøre og da hadde jeg ingenting igjen. Jeg hadde fremtidsutsikter som en evig pasient. For meg var det livet eller død.

MONICA: Men så en kveld skjer det noe skikkelig fint. For en gangs skyld ble Knut med på en fest etter jobb, og der på den andre siden av rommet får han øye på en kvinne.

INGRID: Han kikket sånn på skrå på meg, og jeg merket at han så på meg og jeg syntes han var kjekk.

MONICA: Dette er Ingrid. For å sikre Knuts anonymitet har vi forandret navnet og fått en skuespiller til å lese hennes stemme også. Da hun treffer Knut, er han i begynnelsen av 30-årene.

INGRID: Han er høy, mørk, maskulin.

MONICA: Ingrid er 28 år. Hun er nyskilt og har en liten datter.

KNUT: Hun kledde seg litt 50-talls i trangt skjørt og smal midje. Hun var en frodig dame, og det syntes jeg var veldig tiltalende.

INGRID: Han virker interessert samtidig som han var litt tilbakeholdt og han lo litt uten at det var nødvendig å le og sånn. Han møtte ikke blikket mitt ordentlig, nesten uerfaren i å snakke med jenter.

KNUT: Hun var veldig spontan. Hun hadde en smittende latter med åpen munn og hun kunne le lenge. For meg så var hun på mange måter en drømmekvinne.

MONICA: Etter festen følger Knut Ingrid hjem, og utenfor døren avtaler de å møtes igjen.

KNUT: Jeg kjente glede og var veldig smigret over at hun var interessert i meg. Jeg tok meg selv i å begynne å tenke mer og mer på henne.

MONICA: Det viser seg at de jobber i nærheten av hverandre og Knut gjør alt han kan for å sjarmere Ingrid.

INGRID: Jeg fikk jo blomster på jobben og sånn. Så plutselig kom det blomster til meg fra ham med små kjærlighetserklæringer på kort.

KNUT: Hvis det var noe som irriterte henne, så kunne hun si det rett ut, og det syntes jeg var så deilig at hun var direkte. Det skapte liv og røre hos meg.

INGRID: Han var veldig romantisk, gikk mye med armen rundt meg og vi likte å kline.

MONICA: Ingrid og Knut tilbringer mer og mer tid sammen som regel i hans leilighet. Når hun reiser hjem, pleier Knut å stå i vinduet og se når hun setter seg inn i bilen som står parkert utenfor.

KNUT: Hun hadde en liten snerten Honda hvor hun reiste seg opp og hadde hodet ut gjennom luken og vinket opp til meg. Det er sånt sterkt bilde jeg har i hodet mitt.

INGRID: Etter et par år bestemmer de seg for å flytte sammen og Knut blir en slags bonuspappa for den lille datteren til Ingrid.

KNUT: Hun likte å synge. Hun likte å høre på eventyr og likte å bli lest for.

INGRID: Fra avisen fra eksempel, så flettet han alltid inn en liten historie om henne. Og hvis han skulle gi henne et glass saft, så kunne han lage en skikkelig drink ut av det med agurk og sitron og masse sånn tøys som han satte på rundt glasset. Vi hadde det veldig gøy.

KNUT: Det var vel som om hun var min egen datter, samtidig så aktiverte det noe i meg som gjorde at det å stifte familie sammen med Ingrid, det meldte seg.

MONICA: Du ville bli pappa?

KNUT: Jeg kjente på den lysten ja, og det ville Ingrid også. Vi skulle ha mange barn, vi. Det var ikke måte på.

MONICA: Samtidig er Knut åpen om han går i terapi, men uten å fortelle så mye om hvorfor.

INGRID: Jeg synes det var spennende at han gikk og fikk ordnet opp i følelsene sine fordi man har jo ting man sliter med alle sammen.

KNUT: Jeg merket at jeg ble møtt med åpne armer. Det var ikke noe skummelt for henne at jeg gikk i terapi.

INGRID: Jeg var stolt av ham. Jeg var stolt fordi jeg syntes han var en klok og flott mann.

MONICA: Tre ettermiddager i uka er Knut hos Varhaug og der gjentar det samme mønsteret seg hver gang. Først snakker de litt om hverdagslige ting, som hva Knut har gjort på jobben og hvem han har snakket med. Så blir Varhaug stille.

KNUT: Han sa ikke et ord, og da skjønte jeg at da var det bare en ting og det var at jeg lå ned på den benken.

MONICA: Hva skjedde da?

KNUT: Da skjedde stort sett det at jeg lå der og prøvde å synke inn i meg selv og huske ting og så kom han gjerne bort.

MONICA: Varhaug masturberer Knut og det hender også at han utfører oralsex.

KNUT: Jeg husker at jeg syntes det var forferdelig. Jeg holdt armen over øynene mine og han mente at jeg var sjenert. Etterpå så går psykologen bort og vasker hendene sine, og så ser han på meg og så sier han: Grisen. Han sier det med et smil. Og så spør jeg: Hvorfor sier du det? Så sier han at vi må ha litt humor på noe som er så dypt tragisk som dette. Men hvorfor han kalte meg grisen, det ble hengende i luften. Når vi avsluttet timene og jeg sto ved døren, så kunne han veldig ofte si noe som fikk meg til å føle meg liten. Han kunne for eksempel si: Du får titte litt på gutta. Hvis han visste at jeg skulle hjem til min samboer. Å få høre det, og så går jeg hjem og møter da Ingrid med sin utadvendthet, spontanitet, glede og som da ønsker å være sammen med meg, så kommer jeg med det gruffet og det var forferdelig, altså. Og hun merket jo etter hvert det.

MONICA: En kveld bestemmer Knut seg for å fortelle Ingrid om grunnen til at går i terapi, nemlig at psykologen mener han ble misbrukt av faren sin som barn.

INGRID: Jeg syntes jo synd på ham og tenkte at det er ikke rart at han må gå i terapi når han har opplevd det.

KNUT: Jeg husker at hun sa at jeg hadde hennes fulle støtte, og hun sto ved min side. Det skal jeg love deg.

INGRID: Jeg var jo egentlig ganske nysgjerrig på hva en psykolog var, for jeg hadde ikke noe formening om det i det hele tatt.

MONICA: Ingrid spør om hun kan få være med på en terapitime. Hun vil så gjerne spørre psykologen om det er noe hun kan gjøre for å hjelpe. Noen uker senere står Varhaug i døren til terapirommet og ønsker dem begge velkommen inn.

INGRID: Jeg ble litt overrasket. Han var jo litt liten i forhold til Knut, og veldig feminin.

MONICA: Knut og Ingrid setter seg i hver sin stol, mens Varhaug sitter bak skrivebordet med den ødelagte finérplaten.

INGRID: Den var det et hull i. Det var tydelig at noen hadde sparket i den.

MONICA: Timen går ikke som Ingrid har tenkt. Varhaug ser ikke engang på henne.

INGRID: Det var de to, liksom. Det var en nærhet i kommunikasjonen mellom dem. Han var ikke interessert i å snakke med meg. Jeg tenkte at han var en god støtte for Knut da.

MONICA: Men månedene går og tvilen vokser i Ingrid. Hun ser jo at Knut ikke blir bedre, selv om han bruker så mye tid og krefter på denne terapien.

INGRID: Jeg syntes det var mye å gå tre ganger i uka, og datteren min sa jo det: Er Knut hos psykopaten sin nå, mamma? Hun lo jo av det da. I hvert fall jeg.

MONICA: En dag foreslår Ingrid at Knut skal søke hjelp andre steder. Det finnes jo andre flinke psykologer, mener hun.

INGRID: Jeg sa det, og etter hvert at han kanskje burde snakke med noen andre også, så han ikke satset alt på Varhaug.

KNUT: Ingrid ga klart uttrykk for at hun mente at Varhaug hadde altfor stor plass i livet mitt, men jeg ville jo denne terapien.

INGRID: Det var ikke snakk om engang. Han ville ikke høre på det.

MONICA: Når de krangler opplever Ingrid at det er som at Knut ikke er seg selv. Han bruker ord han vanligvis ikke bruker.

INGRID: Det var akkurat som at stemmen hans fikk en liten dreining på seg. Akkurat som han gjentok noe som ikke var hans, som han på en måte var blitt fortalt. Det er ikke sånn du snakker. Det er ikke ditt språk på en måte.

MONICA: Knut føler at han blir dratt mellom Varhaug og Ingrid. Og fordi han har dårlig samvittighet for det som skjer i terapirommet, så prøver han å tenke på Ingrid når han ligger på benken.

KNUT: Det rare, tragiske er at hjemme sammen med Ingrid, så tenkte jeg på at jeg sviktet terapien. Så jeg tok altså Ingrid med meg opp i terapirommet noen ganger og Varhaug tok jeg med hjem til oss.

INGRID: Jeg hadde følelsen av at Sverre Varhaug satt på en stol på soverommet vårt, inne i et hjørne, og styrte på en måte det meste av hverdagen vår.

MONICA: Nå har Ingrid og Knut vært sammen i flere år og de ønsker seg fremdeles barn, men Ingrid merker en forandring hos Knut. Når hun spør om de ikke snart skal prøve, er det som om han viker unna. For det er noe Knut ikke har fortalt. Varhaug har sagt at han ikke bli pappa. Ikke før han er ferdig med terapien.

KNUT: Ja, det var ikke forenlig. Det var utenkelig. Etter hvert så ble det til en konflikt mellom Ingrid og meg.

INGRID: Og jeg vil jo ha barn. Jeg vil ha barn med Knut, for jeg vil jo bli gammel med Knut.

KNUT: Ved å få barn sammen, så vil det være det endelige sviket mot meg selv. Den oppfatningen fikk jeg etter hvert. Etter veldig mye press fra Varhaug.

INGRID: Jeg syntes det var fryktelig at det skulle være sånn, men jeg stolte på Knut. Jeg stolte på at han vurderte dette. Jeg kunne ikke vite hvordan han hadde det inni seg.

MONICA: En dag skjer det noe helt utenom det vanlige i en terapitime, og for Sverre Varhaug skal dette endre alt.

KNUT: Da lå jeg på den benken som han hadde og jeg tror han var i gang med fysiske overgrep. Så ringer telefonen og han reiser seg opp og tar telefonen og så hører jeg en kraftfull dyp røst presentere seg som Jarl Jørstad.

MONICA: Jarl Jørstad er på dette tidspunktet her overlege ved psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus. I dag lever han ikke lenger, men ifølge en tidligere kollega var han en stor og røslig mann, direkte og uredd.

KNUT: Så hører jeg at han er streng i stemmen og Varhaug blir helt stille. Og når Varhaug da må si noe, så er det med en sånn hviskende forsiktig skjelvende stemme. Da følte jeg at nå er han helt annerledes enn slik jeg er vant til å høre ham.

MONICA: Knut får ikke med seg hva som blir sagt. Men det som har skjedd, er at en av Varhaugs pasienter, en mann i 30-årene, er hasteinnlagt på Ullevål sykehus med et sammenbrudd, og der har han fortalt overlegen alt om overgrepene som Varhaug har utsatt han for i terapien.

KNUT: Og så la Varhaug på røret og var helt blek. Han var jo blek i utgangspunktet, men her så jeg at han var ordentlig hvit i ansiktet. Og så var han helt stille og sa ingenting. Og Varhaug kommer da bort til benken igjen, setter seg ned og fortsetter der han slapp.

MONICA: Men nå er det for sent å late som ingenting, for overlege Jørstad sender en klage til Norsk psykologforening der han skriver at Varhaug må stoppes. Og dermed starter en ny etterforskning av Sverre Varhaug. Det politiet vet nå, er at politiet har å gjøre med en psykolog som allerede er dømt for overgrep mot pasienter. Og nå er han mistenkt for nøyaktig den samme forbrytelsen en gang til. Og jeg lurer på hva politiet tenker. At dette gjelder bare den ene nye pasienten, eller kan det være flere ofre? I avhør sier Varhaug at han har 30 faste pasienter. Da skulle man jo tro at de var interessante å snakke med. Men når jeg går gjennom dokumentene i saken, så finner jeg ingen spor av at politiet har snakket med dem. Her må jeg legge til en ting. Det er noen dokumenter jeg ikke har fått innsyn i, så jeg spurte politijuristen om hun kunne hjelpe meg å se spesielt etter alt som hadde med pasienter å gjøre, men hun fant heller ingenting. Dermed så blir det aldri fler fornærmede i denne saken. Og en av dem politiet ikke snakker med, er Knut. Han sitter i terapirommet på stolen foran skrivebordet da Varhaug sier at det er noe han må fortelle.

KNUT: At en av hans tidligere pasienter hadde blitt gal og sinnssyk, og hadde fabrikkert en historie om at Varhaug skulle ha opptrådt uetisk eller noe i den retning.

MONICA: Ifølge Knut så forteller Varhaug at det kommer til å bli en rettssak, uten å gå i detalj i hva han er siktet for. Men han er klar på en ting, at alle anklagene mot ham er ren løgn, og at nå trenger han hjelp av noen av pasientene sine.

KNUT: Han fortalte at han ønsket at blant annet jeg skulle vitne for ham i retten, og han ga meg inntrykk av at jeg var litt spesielt utvalg. Det var liksom fremstilt som om det var en ære å vitne for ham i retten.

MONICA: Sa han noen ting om hva du skulle vitne om?

KNUT: Ja, han instruerte meg i å si at det ikke foregikk noe fysisk mellom oss. Det han fortalte han i rene ord og sa at det var viktig at vi sa at det ikke foregikk noe fysisk.

MONICA: Men hva tenkte du om det der og da? Tenkte du ikke at det var rart at du ikke kunne fortelle sannheten?

KNUT: Jeg likte jo ikke situasjonen, men det er her jeg bare stiller et spørsmålstegn ved meg selv. Det ble borte i meg. Jeg satt ikke det opp mot hverandre. Det ble ikke en voldsom konflikt som skulle slå ut i protester fra min side eller voldsomme kvaler eller ting. Det bare druknet i hodet mitt. Det ble borte.

MONICA: Så han ber deg altså om å lyve under ed.

KNUT: Det er det han gjør.

MONICA: Den 17. oktober 1988 starter rettssaken i Oslo tingrett. Og for andre gang i karrieren står Varhaug tiltalt for å ha skaffet seg utuktig omgang med misbruk av stilling. Men han erklærer seg ikke skyldig.

KNUT: Jeg ble kalt inn ene og alene for å vitne. Altså jeg var bare der da jeg vitnet. Jeg satt ikke i salen ellers, så jeg så ikke den store sammenhengen.

MONICA: I salen er det lukkede dører av hensyn til både tiltalte og vitner. Den fornærmede i saken er pasienten fra Ullevål. Han jobber som ingeniør, er i slutten av 30-årene. Varhaug er 59. Knut er ikke den eneste pasienten som Varhaug har bedt om å vitne. Men da Knut tar plass i vitneboksen, er han nervøs. Han er redd for å si noe feil og ødelegge for Varhaug.

KNUT: Da var jeg helt borte, men jeg var jo pasient, så de som satt i salen må vel ha tenkt at det er ikke noe rart at han er pasient. Altså de regnet vel med at jeg var litt spesiell.

MONICA: Ifølge Knut blir han spurt om det foregår noe fysisk i timene.

KNUT: Og så sa jeg at; ja, jeg hadde strakt frem hendene mine og holdt rundt hendene til Varhaug. Og så at deg gjorde jeg fordi jeg skjønte etter hvert at det var farssavn. Det var det jeg sa. Så jeg greide på en måte å si litt uten å lyve helt. Og så fikk jeg spørsmålet om jeg hadde noe å tilføye og da sa jeg at jeg håper ikke Varhaug blir dømt fordi jeg er så avhengig av ham, og avhengig av denne terapien. Det sa jeg, det husker jeg. Og da var det takk, og jeg kunne forlate boksen. I etterkant så har jeg lurt på hvorfor de ikke spurte mer, for når jeg kaster frem de ordene med at jeg håper ikke han blir dømt fordi jeg er så avhengig av ham, da burde noen forstå at her er det kanskje en antydning om, et ønske kanskje, om hjelp.

MONICA: For andre gang blir Varhaug dømt for overgrep mot en pasient. Denne gangen får han seks måneders fengselsstraff og han mister retten til å jobbe som psykolog for alltid. I dommen står det at: Retten ser det slik at tiltalte nå klart må anses uskikket til å utøve virksomhet sompsykolog. Tenk deg at du er en av Varhaugs pasienter nå. Ville du likt å få vite om det, at politiet eller helsemyndighetene tok kontakt og fortalte hva som hadde skjedd? Jeg vet ikke akkurat hva alle de 30 faste pasientene til Varhaug fikk vite på denne tiden, men Knut og en annen pasient jeg har intervjuet, de forteller at de aldri fikk noe informasjon av myndighetene, så de fortsetter.

KNUT: Jeg kan ikke huske at han sa klart og tydelig fra til meg at jeg er fradømt lisensen, men han fortalte at han ikke lenger kunne være terapeut i Klingenberggata. Men at han skulle fortsette terapi privat, og han skulle ta meg seg de alvorligste tilfellene opp dit, og jeg var en av dem.

MONICA: I tillegg har Varhaug funnet ut noe nytt. Knut og Ingrid har vært sammen i mange år nå, men det ødelegger visst for terapien. Nå mener Varhaug at Knut har utsatt det lenge nok. Han må vurdere om forholdet til samboeren er verdt å ødelegge hele livet sitt for.

KNUT: Da kjente jeg den store sorgen over at jeg kanskje skulle forlate henne, at vi ikke skulle leve sammen.

MONICA: I neste episode fortsetter historien. Varhaug har ikke lov til å jobbe som psykolog. Likevel tar han imot pasienter og føler seg friere til å gjøre akkurat det han vil med Knut.

KNUT: Nå intensiverte han terapien, så jeg begynte å gå der hver dag.

INGRID: Han var ganske kjørt. Det tok litt før han var seg selv.

KNUT: Jeg ropte hjelp, hjelp, dette holder jeg ikke ut lenger. Så jeg begynte å fantasere om å ta livet mitt.

MONICA: Dukkemannen er laget av meg, Monica Flatabø, og VG, i samarbeid med Svarttrost. Etter å ha jobbet med dette, så tror jeg at det er flere ofre der ute. Hvis du vet noe om denne saken, så vil jeg gjerne høre fra deg. Så vi har satt opp et telefonnummer der du når som helst kan legge igjen en beskjed. Nummeret er 93685275, og du kan også sende oss en e-post på dukkemannen@vg.no. Produsent og lyddesign av Sindre Leganger. Dramaturg er Benjamin Ree, og konsulter er Jane Throndsen og Emilie Hald Torp. Sluttmiks ved Ronny Furevik. Reportasjeledere er Svein Kjølberg, Synnøve Åsebø og Anders Sooth Knutsen, og redaktør er Gard Steiro. Knut og Ingrids sitater leses av Christoffer Staib og Marit Synnøve Berg og er ordrett det samme som de har fortalt i intervjuer med meg. Knut og Ingrid er ikke deres virkelige navn. Opplysningene i serien er også basert på dommer, sakkyndige rapporter, journaler fra sykehuset og avhør.

Episode 4

MONICA: Du hører på «Alt fortalt» fra VG, og dette er serien «Dukkemannen».

KNUT: Jeg begynte å klage litt til Varhaug. Ikke bebreide ham, men mer vise frustrasjon over situasjonen. At jeg ikke var kommet nærmere overgrepet.

MONICA: Knut er blitt overbevist av psykologen sin om at han ble utsatt for et overgrep som liten.

KNUT: Og da sa jeg også «nå har vi jo snart prøvd alt». Og så sier Varhaug da at: «ja, men vi har fortsatt et ess i ermet».

MONICA: Hva mente han med det?

KNUT: Det turte jeg ikke å tolke der og da. Men man skal ikke ha rare fantasien for å skjønne hva det kan være. Og det gjorde meg veldig redd.

MONICA: Mitt navn er Monica Flatabø, og jeg jobber i VG. Det siste året har jeg undersøkt hvem psykolog Sverre Varhaug var, og hva han gjorde mot Knut og andre pasienter.

MANN 1: Det var psykopatisk, ikke sant, ondskap, villighet til ondskap.

INGRID: Da satt han i hjørnet igjen inne på soverommet vårt.

MANN 2: En person som en på forhånd ikke tenkte i sin villeste fantasi kunne holde på med noe sånt.

MANN 3: Han var veldig stiv i kroppen og blek i ansiktet.

MANN 4: Vi oppfattet han som en liten dukkemann.

MONICA: I forrige episode ble Varhaug tiltalt for overgrep for andre gang. Knut vitnet falskt og fortalte aldri om overgrepene han ble utsatt for i terapitimene. Men Varhaug ble dømt likevel. Han mister retten til å jobbe som psykolog for alltid, og han må i fengsel. Men Knut er fri, og han føler seg bedre og sterkere nå som han slipper alle timene med Varhaug. Og han har det godt sammen med samboeren, Ingrid.

KNUT: Jeg merket at jeg fikk mye mer energi. Jeg var mer med, kall det ute «i den andre verdenen». Jeg var jo ute av terapirommet. Og det ga meg en frihet. Jeg kom tettere på Ingrid. Jeg fikk lyst til å være mer sammen med henne.

INGRID: Vi syklet på tur, og vi gikk tur i skogen. Vi var ute og spiste middag. Ja, det var en veldig god tid.

MONICA: Dette er Ingrid, Knuts samboer. Mens Varhaug er borte, er hun og Knut plutselig mer sammen. Den sommeren tilbringer de mye tid på den gamle fjellhytta til Knuts familie.

INGRID: Den var veldig forfallen, og så regnet det veldig. Det begynte å regne gjennom taket. Men når det begynte å regne sånn skikkelig, da kledde han av seg og løp naken ut i regnværet, ikke sant. Og vi holdt på å le oss i hjel. Jeg husker den følelsen av å løpe naken i regnværet. Det var ingen folk rundt der, så vi var helt alene på fjellet.

MONICA: Men Knut bærer på en hemmelighet. Han har nemlig ikke sagt til Ingrid at Varhaug er i fengsel. Isteden har han sagt at psykologen har hjerteproblemer og må hvile ut på Vestlandet.

KNUT: Jeg var redd for at hun skulle finne ut av hva som skjedde oppe hos Varhaug. Og det ville være så skambelagt og vondt for meg at jeg ville både ha ødelagt forholdet til Varhaug og forholdet til Ingrid.

MONICA: Varhaug soner fire måneder i Kongsvinger fengsel. Ifølge rettsdokumenter forstår nå Knut at Varhaug har mistet autorisasjonen for alltid. Han vet også at han er dømt for overgrep. Men ifølge Varhaug dreier det seg om en gal pasient, og dommen er et justismord. Knut føler at han ikke har noe annet valg enn å fortsette. Han er livredd for hva som skal skje hvis han slutter med terapien. Og i forkant av soningen har han avtalt å holde kontakten med Varhaug på telefon.

KNUT: Vi ble enige om en gitt tid en gang i uken hvor vi kunne snakke i telefonen sammen.

MONICA: I en av disse samtalene spør Varhaug om Knut kan gjøre ham en tjeneste.

KNUT: Varhaug spurte meg om jeg kunne vanne blomstene i leiligheten hans.

MONICA: Gjorde du det?

KNUT: Jeg gjorde det.

MONICA: Varhaug bor i en terrasseleilighet ved Røa i Oslo. Det er et grønt og stille område.

KNUT: Det var en entré, et soverom, stue med åpen kjøkkenløsning, mørk leilighet, vinduer bare på en av fire sider. Inne i stuen hadde han et bilde, husker jeg, en kulltegning som var veldig fin, noen få streker som markerte to menn stående tett mot hverandre.

MONICA: Det er ikke første gang Knut er her. Allerede før Varhaug startet soningen flyttet han praksisen hjem til leiligheten sin. Men nå som Knut er her alene, ser han alt med nye øyne. Den lysebrune stråtapetet, en gammel platespiller, de rødlige skinnsofaene, en toseter, der Varhaug pleide å sitte, og en treseter som pasientene lå på.

KNUT: Det er kanskje da jeg tittet inn i soverommet. Og det tror jeg ikke var for å se om det var blomster der, men jeg tror rett og slett at jeg var nysgjerrig. Og da så jeg at det var et bilde på veggen, og det var et bilde av ham selv.

MONICA: Ifølge Knut er det et portrettbilde av Varhaug med svart studentlue. Bildet er rammet inn, og det ser ut som det er tatt av en profesjonell fotograf. Ellers er veggene helt nakne.

KNUT: Han hadde, jeg mener det var en dobbeltseng, og det hang på veggen, så han kunne ligge på sengen og se det bildet.

MONICA: Nå melder det seg noen tanker hos Knut. Han merker at han blir mer skeptisk til Varhaug og terapien de har holdt på med. Så skeptisk at han en dag ringer psykologforeningen.

KNUT: Og spurte om de kjente til Varhaug.

MONICA: Ifølge Knut får han beskjed om at de ikke kan uttale seg om psykologer som ikke er medlemmer i foreningen.

KNUT: Jeg mener jeg sa at han er jo dømt for noe som jeg ikke helt visste rekkevidden av. Jeg fikk inntrykk av at de visste det. Så spurte jeg: «men han kan jo være en god psykolog?» spurte jeg. «Ja, ja», fikk jeg beskjed om da. At det kunne han være.

MONICA: Akkurat denne episoden er det ingen i psykologforeningen som kan bekrefte når jeg tar kontakt med dem. Men de sier at det høres sannsynlig ut, siden de ikke har lov til å gi ut opplysninger om psykologer, enten det er snakk om et medlem eller ikke. Etter fire måneder i fengsel slippes Varhaug fri, og Knut er ikke den eneste han har opprettholdt kontakten med. Jeg vet også om fire andre pasienter som fortsatte å gå til Varhaug. En av dem venter utenfor fengselsporten da Varhaug har sonet ferdig for å kjøre ham hjem.

MONICA: Nå har ikke Varhaug lenger lov til å jobbe som psykolog. Men det stopper ikke ham. Varhaug kaller seg bare rådgiver, og så tar han imot pasientene hjemme.

KNUT: Vi fortsetter som før. Det husker jeg han sa klart og tydelig.

MONICA: Som rådgiver er det ingen som kontrollerer hva Varhaug holder på med. Politiet er ferdig med ham. Han har jo sonet dommen sin. Og helsemyndighetene har ikke noe ansvar for ham, for han er jo ikke lenger psykolog. Hjemme i leiligheten på Røa sier Varhaug at de må ta igjen det tapte.

KNUT: Nå intensiverte han terapien, så jeg begynte å gå dit hver dag. Det var da dobbelttimer.

MONICA: Tenk deg selv: Du jobber fulltid, og ti timer i uka er du hos en psykolog. Når du er ferdig der, må du gå hjem og tenke på det som skjedde i terapien. Det har psykologen bestemt. Og etter det må du ringe ham.

KNUT: Det var ikke så veldig mye tid igjen for andre opplevelser.

MONICA: Hjemme i leiligheten til Varhaug blir overgrepene også mer brutale. Senere i avhør skal han si at han følte seg friere nå som pasientene hans ikke lenger var beskyttet av loven.

KNUT: Så begynte han å stikke fingeren inn i rumpa på meg. Så husker jeg at han en time rett etter det sa at det var viktig å få til det, for det kunne bringe meg nærmere erindringen. Fordi det kunne ligne litt på overgrepet fra barndommen.

MONICA: Hva tenkte du om det?

KNUT: Det er klart det, at hvis jeg har vært offer for overgrep som liten, så kan jo det ligne.

MONICA: Knut, som lenge har følt seg sterk og frisk, blir dårligere igjen. Om nettene liggende i sengen ved siden av Ingrid kommer marerittene. Og de er eklere enn noensinne.

KNUT: Jeg begynte å få mareritt om at jeg gikk i forråtnelse og mistet lemmer. Jeg opplevde at jeg hadde dyr etter meg som rev meg i filler og spiste meg opp mens jeg fortsatt levde. Jeg ropte «hjelp, hjelp, vekk meg, vekk meg!» Jeg skrek ut i luften og greide ikke å våkne ordentlig selv. Jeg måtte ristes.

INGRID: Han var ganske kjørt. Det tok litt tid før han på en måte var seg selv.

KNUT: Da måtte jeg opp. Da fikk jeg ikke sove igjen.

INGRID: Han var frustrert og måtte ofte ut og løpe. Han kunne løpe flere mil mange dager etter hverandre.

MONICA: Knut drar ut i skauen for å løpe. Han tenker over hvorfor han ikke blir bedre. Hva gjør han galt? Knut tenker på det Varhaug har sagt om Ingrid i terapien.

KNUT: «Det er ikke sikkert hun er din type dame». Han sa også en gang at «du skjønner Ingrid kastrerer deg.» Å ha det godt med henne det var det samme som å stikke av fra terapien. Det var å svikte meg selv fullstendig. Og det ga også Varhaug klart uttrykk for.

MONICA: Knut har vært kjæreste med Ingrid i ni år nå. Er det sånn at han må gjøre det slutt for å bli bra?

MONICA: På vei inn til neste time får Knut øye på en mann han drar kjensel på. Det er en av de andre pasientene til Varhaug, mannen som hentet ham i fengselet. Og han ligger i bilen sin på parkeringsplassen utenfor leiligheten.

KNUT: Han satt i sin bil, eller kanskje mer lå i forsetet med lukkede øyne, og jeg kjente ham igjen. Det var helt naturlig for meg å banke på ruten. Og da åpnet han øynene og åpnet døren. Det viste jeg at han lå og konsentrerte seg om den timen han skulle til etter at jeg hadde vært inne hos Varhaug i to timer.

MONICA: I terapitimen forteller Knut om at han møtte pasienten utenfor. Varhaug sier at det er en god gutt. Han ofrer alt for terapien, og han kommer til å klare det.

KNUT: Det oppfattet jeg som kritikk av meg.

MONICA: Ifølge Varhaug er den andre pasienten modig.

KNUT: Han brukte ordet modig veldig ofte. Det var da ofte tilknyttet seksuelle handlinger. Det la et veldig press på meg.

MONICA: Knut forstår at hvis han skal bli frisk, så må han også ofre mer enn han gjør nå.

KNUT: For meg var det til syvende og sist å leve eller å dø. Så jeg skjønte etter hvert at jeg må forlate Ingrid, at det er ikke mulig å forene disse to tingene.

MONICA: I bilen hjem gråter Knut så fælt at han må stoppe.

KNUT: Jeg måtte kjøre til siden og vente fordi jeg ikke så.

MONICA: Da han og Ingrid legger seg den kvelden, vet han hva som må gjøres.

KNUT: Så satte jeg meg opp i sengen og sa at «jeg tror ikke jeg kan være her». Så reiste jeg meg opp og kledde på meg. Og Ingrid hun protesterte ikke.

MONICA: Sa hun ingenting?

KNUT: Hun sa nok en del ting, men jeg husker ikke. Jeg tror hun hadde resignert.

INGRID: Han var mannen min, ikke sant. Varhaug tok fra meg mannen min. Jeg har ikke truffet noen annen mann som har vært så god som Knut. Jeg skulle få mange barn med ham og bli gammel med ham.

MONICA: Knut setter seg i bilen og kjører til en telefonkiosk.

KNUT: Så ringte jeg Varhaug og fortalte at det var slutt mellom Ingrid og meg. Det var stille et par sekunder i telefonen, og så sa Varhaug ... Så sa Varhaug: «Dette er tegn på vekst» sa han. Og mer husker jeg ikke av den samtalen. Men det har brent seg inn i hodet mitt.

MONICA: Er du sliten?

KNUT: Nei, det er bare akkurat det var leit. Faen, altså. «Tegn på vekst».

MONICA: Nå er Knut alene, og alt handler om Varhaug og terapien. Nesten hver dag ligger han på skinnsofaen hjemme hos psykologen, og en dag ber Varhaug om å snu seg over på magen.

KNUT: Så stryker han meg på ryggen, husker jeg. Så skjer ting veldig plutselig. Han legger seg oppå meg og presser seg inn i meg, altså ren penetrering. Og det er så vondt at jeg skriker og er helt lam i kroppen. Jeg greier ikke å snu meg rundt. Og jeg er ganske sterk. Jeg hadde med letthet kunnet bare vippet ham vekk. Men jeg hadde ikke tilgang på kraften min. Jeg husker bare at jeg skrek «au», for det var så vondt. Og så var jeg bare borte.

MONICA: Et plutselig knyttneveslag gjør at Knut kommer til seg selv igjen.

KNUT: Han slår meg i bakhodet hardt. Så trekker han seg tilbake. Og jeg er helt, det vi kaller «i tåka». Det er ikke svart lenger, men det begynner å lysne litt. Jeg begynner å skjønne at jeg er her, og det der må ha skjedd. Jeg snur meg og ser på ham, og så sa jeg: «du slo meg i hodet, jo». Så sier han: «det har helt sikkert faren din gjort», sa han.

KNUT: Så kan man jo spørre seg, da burde jo jeg ha reist meg opp og gått, blitt så sint at jeg tok livet av ham. Men jeg var helt lamslått, tåkelagt i hodet.

MONICA: De snakker aldri mer om denne hendelsen, og en tid senere sier Varhaug at han vil trappe ned. Han er 67 år nå og skal flytte hjem til Stavanger og nyte tiden som pensjonist. Men han gir ikke opp Knut allikevel. De kan snakke sammen på telefon hver dag, og en gang i måneden kan Knut fly til Stavanger for å overnatte.

KNUT: Og ha terapi første dagen og så ligge over og så ha en dobbelttime før jeg da reiste hjem.

MONICA: I Stavanger merker Knut at Varhaug endrer seg.

KNUT: Jeg syntes han virket mer stresset enn før. Jeg begynte å legge merke til at han hadde litt rare rykninger i ansiktet, ikke tics, men han kunne stramme kjeven på en spesiell måte så han fikk et annerledes utseende.

MONICA: Det blir færre fysiske overgrep, og midt i en samtale kan Varhaug plutselig reise seg opp og forsvinne inn på kjøkkenet.

KNUT: Han tuslet litt der og kom tilbake igjen og satte seg ned. Jeg følte at dette var ikke skikkelig terapi lenger. Han brukte ikke så mye av sin oppmerksomhet på meg.

MONICA: Likevel, i en av timene, blir Knut fylt med omsorg og en overraskende takknemlighetsfølelse. Varhaug har jo brukt så mye tid på ham i alle disse årene.

KNUT: Så sier jeg til Varhaug at jeg kjenner en sånn god følelse for ham, at jeg er glad i ham. Og da opplevde jeg en merkelig reaksjon hos Varhaug. Han ble helt blek og stille og stiv. Så opplevde jeg ham som redd. Dagen etter, etter at jeg hadde overnattet på hans gjesterom, hadde vi en ny sesjon, dobbelttime, og da sier Varhaug at «nå tror jeg det bærer».

MONICA: Varhaug mener at Knut er frisk nå, og at terapien er over.

KNUT: Altså at jeg var kommet over kneika og kunne greie meg selv her i livet.

MONICA: Knut protesterer. Han har jo ikke fått frem noen minner om overgrepet fra barndommen.

KNUT: Jeg er jo ikke i mål. Så sier han at «nei, noen får gull, og andre får bronse».

MONICA: Det Varhaug mener, er at Knut aldri vil få det gjennombruddet de har jaktet på i alle disse årene.

KNUT: Der satt jeg igjen og følte meg som en taper.

MONICA: Det er 15 år siden Knut begynte hos Varhaug. Han har mistet venner, trukket seg vekk fra familien. Han har ikke fått barn, og han har gjort det slutt med Ingrid. Nå er han 44 år og helt alene.

KNUT: Han ga meg opp, og det skulle jeg komme til å erfare at betød mer for meg enn jeg kunne ane.

MONICA: Tilbake på Østlandet er Knut desperat og destruktiv. Han går på byen for å glemme, og drikker mye. I løpet av noen uker raser han nesten 20 kilo ned i vekt. Og for første gang blir han sykmeldt fra jobben.

KNUT: Jeg følte at alt gikk til helvete, og ting rundt meg betød mindre og mindre. Jeg hadde ingen å gå til.

MONICA: Knut ringer Varhaug, men han sier nei. Han vil ikke se Knut mer.

KNUT: Han vil ikke at jeg skal komme og avviser meg veldig bestemt.

MONICA: Likevel setter Knut seg på flyet til Stavanger og oppsøker Varhaugs leilighet.

KNUT: Jeg står foran døren hans, og jeg banker på, men det kommer ingen. Så prøver jeg å ringe ham igjen, og han tar ikke telefonen. Det er en av de få gangene jeg har ringt Varhaug, og det er mange hundre ganger, at han ikke tok telefonen. Det jeg kjente foran den døren der, det har jeg aldri opplevd før.

MONICA: Ifølge Knut er det som om kreftene forsvinner og alt blir svart.

KNUT: Dette holder jeg ikke ut lenger, så jeg begynte å fantasere om å ta livet mitt.

MONICA: Knut går alene rundt i gatene i Stavanger. Det eneste han tenker, er at nå er alt over. Han har tunnelsyn, og hører ingen lyder.

KNUT: Jeg har mistet alt, jeg har ingenting igjen. Hele livet er ødelagt.

MONICA: Men så melder det seg noen tanker. Hva om han ikke greier å gjennomføre det?

KNUT: Jeg vet ikke om jeg hadde turt.

KNUT: Isteden oppsøker Knut helsetjenesten i Stavanger. Han får noe beroligende så han kommer seg på flyet hjem. Og der fortsetter mørket. Den 23. august 1998 kommer Knut til legevakten. Han er suicidal, snakker usammenhengende og blir tatt vare på av en psykiatrisk sykepleier.

KNUT: En relativt ung mann, og han ville få meg i tale. Jeg greide jo ikke å nevne dette med Varhaug. Jeg husker at jeg først fortalte at jeg hadde kjærlighetssorg. Men han avbrøt meg nærmest og spurte om jeg gikk i terapi.

KNUT: Jeg svarte at «ja, det hadde jeg gjort».

SYKEPLEIER: Hvor lenge har du gått?

KNUT: Jeg har gått i rundt 14 år. Og da så han rart på meg.

SYKEPLEIER: Hvor ofte har du gått, da?

KNUT: Jeg sa: «jeg har gått hver dag». Da reiser den psykiatriske sykepleieren seg opp raskt og skriker: «Fy faen» ut i luften.

MONICA: I neste og siste episode forstår endelig Knut hva han og Varhaugs andre pasienter har blitt utsatt for.

KNUT: Det han har stått for, er jo en serie med overgrep.

KVINNE 1: Da åpner jeg døra, går inn og setter meg hos han, og så sa jeg vel bare rett ut at «er det tilfellet at du har vært dømt en gang før?»

MONICA: Viste Varhaug noen anger?

KVINNE 2: Anger? Han mente at han overhodet hadde gjort noe galt.

KNUT: Så snur Varhaug seg mot meg og skriker: «din idiot!»

MONICA: Dukkemannen er laget av meg, Monica Flatabø, i samarbeid med Svarttrost. Etter å ha jobbet med dette tror jeg at det er flere ofre der ute. Hvis du vet noe om denne saken, vil jeg gjerne høre fra deg. Vi har satt opp et telefonnummer der du når som helst kan legge igjen en beskjed. Nummeret er 93 68 52 75. Du kan også sende oss en e-post på dukkemannen@vg.no. Produsent og lyddesign av Sindre Leganger. Dramaturg er Benjamin Ree, og konsulenter er Jane Throndsen og Emilie Hald Torp. Sluttmiks ved Ronny Furevik. Reportasjeledere er Svein Kjølberg, Synnøve Åsebø og Anders Sooth Knutsen. Redaktør er Gard Steiro. Knut og Ingrids sitater leses av Christopher Staib og Marit Synnøve Berg og er ordrett det samme som de har fortalt i intervjuer med meg. Knut og Ingrid er ikke deres virkelige navn. Opplysningene i serien er også basert på dommer, sakkyndigrapporter, journaler fra sykehuset og avhør. Trenger du noen å snakke med? Da kan du ringe hjelpetelefonene til Mental Helse, Røde Kors eller Kirkens SOS.

Episode 5

MONICA: Du hører på «Alt fortalt» fra VG og dette er serien «Dukkemannen».

KNUT: Jeg husker bare at jeg kom inn i et rom hvor det var en psykiatrisk sykepleier og vi begynte å snakke sammen.

MONICA: Knut har oppsøkt legevakten fordi han har selvmordstanker. Der blir han spurt av sykepleieren om hvor lenge han har gått til psykolog.

KNUT: Så svarte jeg: Ja, jeg har gått i rundt 14 år, og da så han rart på meg. Hvorfor ofte har du gått da? Så sa jeg: Jeg har gått hver dag, dobbelttime. Og da reiser den psykiatriske sykepleieren seg opp og skriker fy faen, ut i luften.

MONICA: Sykepleieren skjønner det med det samme. Så lang og intensiv behandling er helt uvanlig.

KNUT: Jeg rakk ikke å tenke, jeg bare kjente at det sprutet ut tårer og jeg fortalte rett ut at han har gjort det og det mot meg. Da blir det slått alarm.

MONICA: Mitt navn er Monica Flatabø og jeg jobber i VG. Det siste året har jeg undersøkt hvem ut av hvem psykolog Sverre Varhaug var, og hva han gjorde mot Knut og andre pasienter.

LARS: Det er jo psykopatisk, ikke sant. Ondskap. Villet ondskap.

INGRID: Da satt han i hjørnet igjen, inne på soverommet vårt.

MANN 1: En person som man på forhånd ikke tenkte i sin villeste fantasi kunne holde på med noe sånt.

MANN 2: Han var veldig stiv i kroppen og blek i ansiktet.

MANN 3: Vi oppfattet han som en liten dukkemann.

MONICA: I forrige episode hørte vi om at Knut gjorde det slutt med kjæresten sin, Ingrid, og at han ble avvist av Varhaug. Da får han et sammenbrudd. Etter å ha oppsøkt legevakten blir han hasteinnlagt på sykehus. Der får Knut hjelp av en psykiater, som prøver å få han til å forstå hva han har vært gjennom. At istedenfor psykolog har Varhaug vært en overgriper.

KNUT: Hele terapien var rett og slett tull, og det førte meg ganske langt ned, altså.

MONICA: Det skal ta lang tid før Knut greier å ta alt innover seg.

KNUT: Jeg ble så redd over å ha stått et så galt menneske så nær og tatt del i hans verden. Og jeg følte at han hadde tatt bolig i meg. Det førte til en enorm selvforakt at jeg ... Ja, jeg hatet meg selv for at jeg kunne være så dum og stå oppi dette uten å reagere.

MONICA: Knut står foran vinduet på den lukkede psykiatriske avdelingen.

KNUT: Jeg husker jeg sto på gulvet og så utover byen. Høye, store vinduer som det er på de gamle sykehusene. Jeg tror det var gitter også, jeg – så ikke noen skulle hoppe ut.

MONICA: Det er sensommeren 1998, og han kikker ut på de lyse hustakene.

KNUT: Og tenkte at der ute er livet og her er jeg.

MONICA: Det er da det går opp for ham hva han må gjøre.

KNUT: Da skjønner jeg mer og mer at Varhaug, det han har stått for, behandlingen hans er en serie med overgrep og ikke bare overfor meg, men overfor andre. Og da jeg oppdaget dette, så måtte jeg selvfølgelig advare de andre.

MONICA: Knut ringer flere pasienter, og den første er mannen vi kaller Jan. Du husker kanskje pasienten som hentet Varhaug i fengselet og som Knut møtte liggende i bilen utenfor hos Varhaug. Det er Jan. Det er ikke det ekte navnet for han ønsker å være anonym. Det er hans stemme vi hører, men vi har gjort litt om på den. Vi skal snart høre hvordan han reagerer da Knut ringer, men først skal vi gjøre et hopp tilbake i tid, til da Jan begynte hos Varhaug.

JAN: I 1985, da jeg begynte på ingeniørhøyskolen, så var jeg 21 år.

MONICA: Jan kommer fra en liten bygd, men etter gymnaset, så flytter han til Oslo for å studere.

JAN: Og da fikk jeg en veldig sterk opplevelse av å være utrygg. Jeg savnet hjemmet, bygda min, og vennene mine. Jeg hadde en slags dårlig selvfølelse. Derfor så tenkte jeg at jeg må oppsøke en psykolog, for å få litt hjelp på et fagfelt som jeg var helt blank på.

MONICA: I foajeen på høyskolen er det en telefonautomat.

JAN: Så man kunne liksom prate i et lite, lydtett avlukke. Og der var det en haug med telefonkataloger, så jeg gikk dit og slo opp i telefonkatalogen på gule sider og ringte psykologer. Enten svarte de ikke, eller så hadde de ikke ledig tid og kapasitet. Men så fikk jeg plutselig kontakt med han Sverre Varhaug.

MONICA: På det tidspunktet her, altså i 1985 er Varhaug allerede dømt en gang for å ha forgrepet seg på to pasienter mens han jobbet på Rogaland sykehus. Men ifølge Jan så sier han ingenting om det.

JAN: Jeg hadde ingen signaler om at det var noen grunn til ikke å være trygg, men flere ganger så kommenterte han lårene mine. Han sa at jeg hadde veldig fine lår, og det syntes jeg var litt merkelig.

MONICA: Terapien blir etter hvert viktigere og viktigere.

JAN: Det som var veldig spesielt de første årene hos Varhaug, var at jeg opplevde ham som en livbøye og tryggheten i livet. Og jeg klamret meg til at hans råd, guiding og terapiarbeid skulle endre meg, gjøre meg tryggere.

MONICA: Men etter noen år begynner Jan å bli utålmodig.

JAN: Og jeg begynte å konfrontere Varhaug og sa det at nå har vi sittet her og tompratet i tre år og det skjer ingenting.

MONICA: Da kommer Varhaug med et forslag.

JAN: Ja, du kan jo bli litt mer eksperimentell, og våge litt mer og se på andre sider ved deg selv, hvis du har mot til det. Da begynte han å hinte om at det gikk an å ta av seg på overkroppen bare for å se hvordan jeg følte meg med det. Så det begynte med at jeg tok av meg skjorten, og så tok jeg vel av meg buksen. Og så gikk det egentlig ganske fort frem til at jeg sto splitter naken foran ham.

MONICA: I den neste timen sier Varhaug at Jan var blitt utsatt for et overgrep som liten.

JAN: Det skjønte jeg ingenting av, men jeg var jo på en måte åpen for en fagmann. En fagperson som skulle bidra med noe som ikke jeg kunne. Så jeg tenkte at kanskje det kunne være en nøkkel. Det var på en måte en lettelse å få et slags svar eller ha et holdepunkt som gjør at det kunne være noe mening i denne terapien. Jeg ble litt nysgjerrig egentlig.

MONICA: Nå endrer terapien seg. Timene blir mer og mer seksualiserte og Jan blir utsatt for flere overgrep i terapirommet, men det forstår han ikke selv.

JAN: Jeg husker at på den tiden der, så sammenlignet jeg det med å stikke munnen ned i bakken og spise grus. At jeg tvang meg til å gjøre noe ubehagelig fordi det skulle ha en bra hensikt.

MONICA: Var det episoder der du fikk en slags klarhet i at dette er helt «høl i hodet»?

JAN: Nei, altså det kunne jeg ikke ta innover meg. Det kunne jeg ikke. Det hadde noe med at jeg hadde investert så mye tid. Jeg husker jo det langt tilbake, så allerede etter å ha gått hos han i en fire-fem- seks år, så tenkte jeg at hvis dette viste seg å være et blindspor, da er livet mitt over. Da har jeg investert hele ungdomstiden min i noe som er totalt skivebom og det kan jeg ikke leve med. Det tåler jeg bare ikke. Da kan jeg like gjerne bare gi opp livet. Så jeg følte liksom ikke at jeg hadde noe vei gjennom tunnelen. Jeg hadde ikke noe retrettmulighet.

MONICA: Etter at Jan har gått ti år i terapi, flytter Varhaug til Stavanger og da bestemmer Jan seg for å si opp jobben, bryte med alt og flytte etter. Bare for å fortsette terapien. I Stavanger kjenner ikke Jan noen, men om kveldene alene på en liten hybel begynner han å ringe en av de andre pasientene som han har kommet i snakk med på venteværelset til Varhaug, Knut.

JAN: Jeg begynte å utvikle telefonkontakt med Knut, som også gikk til Varhaug og vi pratet sammen daglig. Så der fant jeg en slags livline.

MONICA: Det er ikke sånn at de betror seg til hverandre om hva de opplever. De snakker om helt vanlige ting. Det er 13 år siden Jan begynte hos Varhaug. Så kommer dagen da Knut ringer fra psykiatrisk. For første gang forteller han hva Varhaug har gjort.

KNUT: Jeg ringte og fortalte hva jeg hadde opplevd.

JAN: Han sa at du må avslutte dette her. Dette er galskap, dette er ikke bra.

MONICA: Knut vil at Jan skal komme seg unna, men Jan vil ikke høre.

KNUT: Han sa til meg at jeg fortsetter terapien. Jeg har ikke noe å tape jeg har kommet så langt, så jeg må bare fortsette.

MONICA: Men Knut gir seg ikke. Dagen etter ringer han igjen.

JAN: Da er han like pågående og sier til meg at du må komme deg ut av dette her. Du kan ikke bli der lenger. Dette fører ikke til noe. Og jeg er helt avvisende og bryr meg ikke noe.

MONICA: Men nå sier Knut det han nettopp har fått vite selv av legene, nemlig at allerede på 80-tallet da Jan og Knut begynte hos Varhaug, så var han dømt for overgrep mot pasienter.

JAN: Da ble jeg lang i masken. Og da tenker jeg at det har ikke jeg visst om, og det var et svik. Da er det nesten som jeg bare ... Det er veldig rart det der, men da bare konkluderer jeg; dette her går ikke an. Han har jo ikke vært ærlig. Det forandret alt.

MONICA: Jan pakker de viktigste tingene sine, så setter han seg i bilen og kjører mot leiligheten til Varhaug.

JAN: Jeg åpner døren, går inn og setter meg hos ham og sier at du må sette deg ned, jeg må prate med deg. Så jeg setter meg ned i treseteren, der jeg pleier å sitte, og jeg ber han sette seg i toseteren. Så han sitter med ansiktet vendt mot meg, men med en to-tre meters avstand. Så sa jeg vel egentlig bare rett ut at: Er det tilfelle at du har vært dømt en gang før? Og da ser jeg at han bare vrir seg i stolen, og jeg ser at han flakker med blikket og mumler bare. Han har ikke noe svar. Han kom ikke med noe fornuftige greier. Han sier hverken ja eller nei, men det er åpenbart at det stemmer. Jeg ser han rett i øynene og bare stirrer han rett i øynene og lurer på hva i helvete som foregår. Er det mulig? Du må jo svare for faen hvis du har noe å si. Jeg kjenner at jeg har makten liksom, i og med at det er han som vrir seg og er utafor og ikke greier å være ærlig. Jeg har jo satset på dette som et livsprosjekt og investert enormt med tid og krefter og penger. Og så sitter han her og har skjult helt essensiell informasjon om at han har vært dømt før. Er det mulig? Hvem er du? Hva er du for en type? Da sa jeg i hvert fall til han at dette er så drøyt at nå har jeg pakket sakene mine og jeg er nødt til å reise til Oslo for å tenke meg om og finne ut hva slags prosjekt vi egentlig holder på med.

MONICA: I Oslo finner Jan og Knut støtte i hverandre. For første gang forteller de om alt de har vært igjennom i terapien.

JAN: Det rare er at det bruddet fra Varhaug var mye mindre vanskelig enn jeg hadde trodd fordi jeg hadde Knut.

MONICA: De går sammen til politiet og anmelder Varhaug for det han gjort. Noen dager senere sitter de hjemme hos Knut da telefonen ringer.

KNUT: I andre enden snakker da Sverre Varhaug og sier: Jeg kommer fra ferie og så har jeg fått et brev i posten med beskjed om at jeg er blitt anmeldt. Da tar jeg bare røret og tar det bort fra øret mitt, så hører jeg fortsatt hva han sier. Og så kjenner jeg bare armen min, noe vil at røret skal tilbake til øret, mens noe annet vil at jeg skal legge det på telefonen.

MONICA: Knut blir sittende og veie røret i hånden mens han svakt hører stemmen til Varhaug.

KNUT: Da bare la jeg på røret og det var veldig deilig.

MONICA: Den 12. februar 2001 må Sverre Varhaug møte i retten for tredje gang. Han er tiltalt for å ha skaffet seg utuktig omgang med misbruk av stillingen overfor KNUT, Jan og en tredje pasient.

LARSEN: Du kom inn i salen og der sitter aktor.

MONICA: Mette Yvonne Larsen er Knuts bistandsadvokat under rettssaken.

METTE: På andre siden så satt det en liten fyr med litt sånn hvitt hår og det var jo tiltalte Varhaug. Jeg husker at det var en merkelig stemning inni rommet. At du tenkte: Er det denne lille karen her som har gjort så mye vondt mot så mange?

BJØRN: Han var naturlig nok en person som sto i sterk kontrast til oss andre som sto der i våre svarte kapper.

MONICA: Bjørn Soknes var aktor i rettsprosessen.

BJØRN: Men det var også et nytt antrekk hver dag. Han var en person som helt åpenbart var svært opptatt av det ytre. Kanskje tilnærmet en posør, uten at det for så vidt behøver å være noe galt i det. Men vi fikk innblikk i tre skjebner i tre liv som var bortimot totalt ødelagt. Og da ble kontrasten til det andre, altså hans væremåte, ganske stor. Jeg vil ikke virke harselerende, men det var altså flere av oss aktørene i rettssaken som tenkte det samme, nemlig at han ble oppfattet som en dukkemann.

MONICA: Det finnes ikke noe referat av akkurat hva Varhaug sa i retten, men i politiavhørene så sier han at det eneste han ville var å hjelpe pasientene sine. Han forteller at det ikke var psykologbehandling han ga dem. Han stilte seg bare til disposisjon som et instrument og følte ikke noe nytelse av de seksuelle handlingene. Varhaug sier at det skjedde på Knut og de andres initiativ. Han synes Knut er feig og ynkelig som ikke tør å stå for det. Og så legger han vekt på at både Knut og Jan skal ha visst at han tidligere var dømt for overgrep.

METTE: Han snakker om disse overgrepene som psykologisk behandling og han prøvde liksom å belegge sine overgrep med noen faglige historier om at i USA, så drev man med ditt og datt. Han var ekstremt lite troverdig. Samtidig, så virket det som at han trodde på det selv.

MONICA: Viste Varhaug noe anger?

METTE: Anger? Han mente at han overhodet ikke hadde gjort noe galt. Han mente at han hadde behandlet disse mennene, og uten han, så ville de antagelig tatt livet sitt og vært selvmordskandidater. Altså han var helt klar på at han hadde behandlet dem og han hadde på en måte ofret livet sitt for dem og at de var utakknemlige og ja ... Han hadde stilt opp. Åpnet sitt private hjem og ja ... Det var så langt fra anger man kan komme, tror jeg.

MONICA: Under rettssaken har Mette Yvonne Larsen anbefalt at Knut ikke skal være til stede for å skjerme han, men så kommer dagen Knut skal vitne.

KNUT: Jeg sto i vitneboksen, men jeg må ha sett likblek ut.

MONICA: Mot slutten av vitnemålet blir Knut overrasket, for plutselig så spør dommeren om han ønsker å si noe til Varhaug.

KNUT: Jeg var jo totalt uforberedt på det, og da snur jeg meg mot Sverre Varhaug og ser på ham.

MONICA: Ser han på deg?

KNUT: Nei, han så ned.

KNUT: Og jeg ble tatt på senga, som det heter. Jeg hadde en gylden anledning til virkelig å komme med noen kraftsalver, men jeg greide knapt få fram et ord. Så jeg fikk bare formidlet at jeg ikke syntes at han var noen god psykolog, og det var jo altfor mildt.

MONICA: Men da Knut er ferdig med forklaringen sin og både han og Varhaug er på vei ut av salen, så skjer det noe spesielt.

KNUT: Og så gikk vi mot en heis og jeg kom da i samme heis som han sammen med et par advokater. Så snur Varhaug seg mot meg og skriker: Din idiot! Han var ikke rød og sint. Han var bare blek. Han så ut som skriket av Munch. Helt sånn dratt. Jeg skvatt, men så var det en av advokatene der som ba ham holde kjeft.

MONICA: Holdt han kjeft, da?

KNUT: Ja, det gjorde han. Grunnen til at jeg nevner det, er fordi det lå litt hevn i det. Det at han kunne kalle meg en idiot, det var litt deilig.

MONICA: Hvorfor det?

KNUT: Jeg visste jo at ikke var noen idiot, men i hans øyne var jeg det. Og det var noe av det jeg ønsket å være også. En pest og en plage for han der og da.

MONICA: Sverre Varhaug dømmes for å ha skaffet seg utuktig omgang ved misbruk av stilling overfor Knut, Jan og den tredje pasienten. Dette er altså tredje gangen han dømmes for det samme. Første dommen for overgrep mot to pasienter i 1980. Andre dommen for overgrep mot en pasient i 1988, og nå den siste gangen for overgrep mot tre i 2002.

SJØDIN: Altså for meg virket det som en veldig hyggelig kar.

MONICA: Arvid Sjødin var forsvareren til Varhaug.

SJØDIN: Han virket veldig omtenksom i alle sammenhenger, så jeg så ikke noe personlig galt med den personen overhodet.

MONICA: Sjødin sier at Varhaug mente dommene mot ham var feil.

SJØDIN: Og når jeg gikk inn i de sakene. Jeg innhentet de også, de gamle sakene og gikk igjennom det. Så kunne jeg jo se at hans anførsler kunne ha båret seg med en annen dommer. Det er ikke sånn at verden er enten hvit eller sort, og alle dommer er ikke riktige selv om er rettskraftige

MONICA: Som 73-åring får Varhaug tre års fengsel.

KNUT: Det er klart at det var en viss tilfredsstillelse, men samtidig så begynte jeg å få gradvis innsikt i hvilke skader Varhaug hadde påført meg.

MONICA: Selv om Knut forstår at faren aldri var en overgriper, at alt var en løgn, så er det akkurat som han ikke greier å ta det innover seg. Han klarer ikke å samle familien og fortelle dem alt han har vært igjennom. Han vet at de har fått informasjon av advokaten og gjennom dommen, men han greier ikke å snakke med dem selv og be om unnskyldning for det han har utsatt dem for.

KNUT: Å komme med en sånn uhyrlig påstand om at faren min skulle være overgriper, selv om det var en annen som påsto det gjennom meg. Men en slags unnskyldning, den skulle jeg nok ha gitt. Den har jeg brent inne med.

JAN: Jeg var jævlig skadet, traumatisert.

MONICA: Den andre pasienten, Jan.

JAN: Og jeg hadde ingen terapi, ingen tilbud, ingen apparat som kunne tilby meg hjelp.

MONICA: Den tredje pasienten fra rettssaken har jeg også møtt flere ganger. I dag er han en mann i 60-årene. Han gikk i terapi hos Varhaug i flere år og ble utsatt for to seksuelle overgrep ifølge dommen. Mannen ønsker ikke å ha stemmen sin her, men han forteller at han hele tiden mens han gikk hos Varhaug, og i mange år etterpå, trodde at han gikk til en lovlig psykolog som drev med lovlig terapi. Men så forteller han noe som også Knut har fortalt, om et vennskap som gikk i stykker. Han sier at det var Knut som anbefalte han å begynne hos Varhaug. Da hadde de to vært venner i flere år, men ifølge mannen, så fortalte ikke Knut at Varhaug var fradømt retten til å praktisere som psykolog, eller detaljer om hva som foregikk i terapirommet. Og selv om han forstår at Knut var svekket og manipulert på denne tiden, så føler han seg likevel sviktet.

Knut på sin side kjenner seg ikke igjen i det. Han sier at han ikke anbefalte mannen å begynne hos Varhaug. Han hadde absolutt ingen interesse av det, sier han, fordi Varhaug snakket mye om andre pasienter og Knut fryktet at Varhaug da ville fortelle vennen om det seksuelle i terapien. Knut sier at da han ble fortalt av fagfolk at Varhaug var en overgriper, ringte han straks de andre pasientene han kjente, inkludert den tidligere vennen sin, for å advare. Men Knut sier også at hadde det ikke vært for ham, så er det lite trolig at den tidligere vennen ville blitt Varhaugs pasient i det hele tatt.

WEISÆTH: Jeg har ikke opplevd maken, og det er den tristeste saken jeg har vært borti altså.

MONICA: Lars Weisæth er professor emeritus og katastrofepsykiater. Under rettsprosessen mot Varhaug var han sakkyndig, og etterpå har han hjulpet Knut. Weisæth har jobbet med store katastrofer og voldsofre, men Varhaug-saken har gjort sterkt inntrykk på ham.

WEISÆTH: At en som er i den godes tjeneste og spiller rollen som helsepersonell lenge, og hele tiden som hjelper, er ute i et så skadelig ærend og misbruker sitt fag så systematisk overfor så mange over så lang tid, det syntes jeg faktisk er verre enn alt annet jeg har opplevd. Det er jo psykopatisk, ikke sant. Det er villet ondskap.

MONICA: Varhaug innbilte ofrene sine at de hadde fortrengt overgrepene de ble utsatt for i barndommen. Ifølge Weisæth er det ikke sånn det fungerer.

WEISÆTH: Han misbrukte en teori som nok var oppe på 70- og 80-tallet før den ble lagt død. Det var dette at det var vanlig å glemme overgrep. Det er sjeldent. Det vanlige er at man ikke ønsker å huske dem og prøver å skyve dem bort. Men de blir sjeldent borte.

MONICA: Weisæth mener at det som skjedde med Varhaugs pasienter kunne skjedd alle.

WEISÆTH: Jeg tror det. Det å ha et psykisk problem, og være åpen for at det kan være mer alvorlig enn du tror. Med de egenskapene tror jeg alle kunne gått i den fellen der.

MONICA: En av de tingene som vi undersøker i denne saken her er hvor mange flere ofre kan det være. Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen:

LARSEN: Nei, jeg får nesten litt vondt i magen når jeg tenker på det, for jeg tror det er utrolig mange. For han hadde et nedslagsfelt som var så mye større enn det vi var klar over. Jeg bare frykter at det er utrolig mange som er ofre.

MONICA: Mette Yvonne Larsen at de som kunne stoppet Varhaug underveis ikke var villige til å ta inn over seg hva slags forbryter han faktisk var.

LARSEN: Jeg tror det er en sånn mekanisme som slår inn: Ja, men det var jo psykologen din. Ja, men du gikk jo dit frivillig. Ja, men du ble jo ikke voldtatt bak en busk. Og kanskje i sammenheng med mindre kunnskap om hva det her handler om. Altså mindre vilje til å sette seg inn i det, se nærmere på det og tenke at dette her er faktisk en serieovergriper som har holdt på i årevis. Så det er manglende vilje til å se han som det han var, som kanskje er det mest slående her.

SOKNES: Vi vet jo at det ligger ofre her som ikke noen gang har vært halvnær å komme inn i en straffesak.

MONICA: Bjørn Soknes var aktor i Varhaug-saken. Etter at Varhaug ble dømt for siste gang, dukker det opp enda to nye pasienter som varslet om overgrep i terapirommet. Men de sakene kommer aldri opp i rettssystemet. Påtalemyndigheten mener nemlig at Varhaug uansett ikke vil kunne få en strengere straff. Og de tror heller ikke at helsen hans vil tåle enda en rettssak.

SOKNES: Men vi vet at det har vært flere. Og så er det ikke bare politi og påtalemyndighet og det rettsapparatet som har et ansvar i forhold til det, men man har også et helsetilsyn. Så på mange måter kan man si at systemet har nok sviktet.

MONICA: Tror du dette kunne skjedd i dag også?

SOKNES: Ja, det tror jeg. Det tror jeg.

MONICA: Jeg vet ikke hva du har tenkt når du har hørt denne podkasten. Kanskje har du tenkt at noe sånt som at det som skjedde med pasientene til Varhaug aldri kunne skjedd i dag. Det er helsetilsynet som har ansvar for å kontrollere hvordan helsepersonell oppfører seg, men da jeg kontaktet dem om Varhaug ville de ikke uttale seg. I en e-post skriver de at de ikke vil bruke ressurser på: «Dette prosjektet ditt med den gamle saken». Men er det bare en gammel sak?

HØIE: Det er veldig sterkt. Jeg er jo fra samme område der han startet og da jeg begynte å høre om dette ... Det begynte da jeg var liten gutt egentlig, og så ser jeg at dette holdt på flere år etter at jeg var kommet inn på Stortinget og var blitt voksen. Så det gir også et tidsperspektiv som er helt utrolig.

MONICA: Bent Høie har vært helseminister siden 2013. Han forteller at på begynnelsen av 2000-tallet ble det gjort en opprydning i loven, slik at hvis en helsearbeider blir fradømt autorisasjonen sin, så får han ikke lenger den ikke lenger automatisk tilbake etter en stund. Høie mener at Varhaug-saken viser hvordan det tidligere var for dårlig kontroll.

BENT: Systemet som var den gangen var jo ikke godt nok til å hindre at dette skjedde.

MONICA: Men hva tenker du om at man som en pasient i en sårbar situasjon risikerer å komme til en psykolog som er dømt for overgrep i terapirommet?

HØIE: Ja, det er jo noe som heldigvis vil være veldig sjeldent i dag. Hvis han er dømt for overgrep eller har begått overgrep, så vil han ha mistet autorisasjonen. Og få han den tilbake, så vil det enten være en situasjon der tilsynsmyndighetene konkret har vurdert at denne personen kan få den tilbake, og da vil det også sannsynligvis være begrensninger slik at de gjerne ikke da møter pasienter alene i et terapirom i en sånn situasjon. I dag hadde dette heldigvis vært annerledes.

MONICA: Men er det egentlig annerledes i dag? De siste månedene har kollegaene mine Bjørnar Tommelstad og Ane Muladal, undersøkt hva dagens psykologer og psykiatere, som har misbrukt pasienter seksuelt, gjør nå. Og de har funnet et 40-talls tilfeller der psykologer og psykiatere har krysset grensen seksuelt overfor pasientene sine. Alle disse har mistet eller blitt fratatt autorisasjonen sin av helsetilsynet. Men så, har flere fått den tilbake. Det gjør at de fortsatt har lov til å jobbe som psykolog eller psykiater og være alene med pasienter, og mange av dem gjør det.

På en psykiatrisk klinikk i Oslo jobber det i dag en overgrepsdømt psykolog i alenerom med pasienter. For noen år siden fikk han en pasient til å masturbere seg på gulvet i terapirommet. I Rogaland kan en domfelt psykolog ønske pasienter velkommen til sitt kontor. Han er tidligere tatt for å kle av, beføle og skaffe seg seksuell omgang med en pasient som etterpå måtte ta angrepille. På Universitetet i Oslo har en psykolog som er dømt for å ha voldtatt en venninne og mistet autorisasjonen sin, hengt opp lapper der han tilbyr terapi til stressede studenter i leiligheten sin. Og flere andre steder i landet jobber det i dag psykologer og psykiatere som erkjenner å ha hatt sex med svært sårbare pasienter. Mennesker de skulle behandle og hjelpe.

Etter at Sverre Varhaug ble dømt for siste gang på 2000-tallet, sonet han om lag et og et halvt år i fengsel. Knut, Jan og den tredje pasienten ble også tilkjent en rekordstor erstatning på 7,5 millioner kroner til sammen. Men så mye penger hadde ikke Varhaug, så akkurat hvor mye de har fått er usikkert. Ifølge bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er bare en brøkdel blitt utbetalt. Etter soningen reiste Varhaug til Albir i Spania og bodde der til han døde i 2014 i en alder av 85 år.

JAN: Det er rart. Det er veldig rart.

MONICA: Pasienten Jan.

JAN: At jeg som 21-åring går og oppsøker en psykolog i Oslo som har kommunal avtale, og jeg vet ingenting, og han har vært dømt tidligere. Og helsetilsynet vet om det. Jeg er jo helt uten mulighet til å vite noe om hva jeg begir meg inn i. Det er drøyt. I dag sitter jeg her som 55 år gammel og lurer på hva livet hadde blitt hvis man ikke hadde truffet på en sånn djevel, for å si det rett ut. Det blir ikke mulig å tenke på. Det blir ikke mulig å få noen svar på, men det er ganske mange år som har gått. Først 13 år i syk terapi og så 20 år med å forsøke å reparere ting.

INGRID: Det er så trist at ...

MONICA: Ingrid er den tidligere kjæresten til Knut. Hun som løp naken i regnet sammen med Knut på hytta hans. Og som hadde liten datter som Knut var så glad i. I tiden rundt rettssaken møtes de igjen for å snakke om det som hendte. Men da har begge funnet kjærligheten og etablert seg på hver sin kant.

INGRID: Da traff vi hverandre og drakk kaffe og ... Men da var jeg gravid igjen med en annen.

MONICA: Ingrid opplever at hun har hatt et fint liv etter Knut. Men hun har aldri klart å tilgi Varhaug for det han gjorde.

INGRID: Hva er det som får et menneske til å gjøre sånt? Nei, jeg forstår det ikke. Å ødelegge for oss på den måten. Og nå kjenner jeg at jeg blir sinna på ham. Det er faktisk hans skyld. Det er han som ødela for oss. Jeg har ikke tatt det ordentlig innover meg jeg. Jeg har jo sagt det, men jeg har ikke kjent ordentlig på det.

MONICA: Hva slags forhold har du og Knut i dag?

INGRID: Vi er veldig gode venner og jeg kjenner at jeg er glad i ham enda. Han er på en måte mannen min enda. Jeg treffer ikke noen andre sånn som han.

JAN: Noe som jeg har tenkt en del på, er at hva hadde skjedd hvis Knut ikke hadde ringt meg. Hvis han ikke hadde fått meg til å stoppe med dette her. Det er skremmende å tenke på. For jeg var helt kjørt fast i dette her. Så takket være at Knut på en eller annen måte skjønte dette her, og at han ringte meg, så ble jeg jo reddet.

MONICA: Knut, han er jo en av dem som forteller historien sin i denne podkasten, hva tenker du om det?

WEISÆTH: Jeg tror hele den prosessen har vært anstrengende for Knut. Det har kostet ham ganske mye. Mye nattesøvn og mareritt.

MONICA: Knuts psykiater er Lars Weisæth.

LARS: Men den har tjent ham helsemessig. Og jeg tror også at Knuts vilje til å beskrive sin historie. Det er også veldig nyttig for fagfolk fordi det er ganske utrolig at noe sånt kan skje i Helse-Norge. Så denne historien fortjener å bli kjent som en advarsel.

MONICA: Så hvordan kunne Sverre Varhaug holde på så lenge og misbruke så mange pasienter over så mange år? Det var ikke sånn at politiet eller helsemyndighetene ikke visste hvem han var. Tvert imot. Ofrene til Sverre Varhaug varslet myndighetene gang på gang. Han kunne fortsette fordi politiet ikke snakket med de aller viktigste vitnene, nemlig alle pasientene hans. Han kunne fortsette fordi pasienter som hadde gått hos ham i årevis og var totalt avhengige av ham, ikke fikk informasjon av myndighetene da han ble fratatt autorisasjonen for godt. Og han kunne fortsette fordi pressen lot ham få være anonym. Sverre Varhaug ble ikke etterforsket eller sett på som det han faktisk var; en serieforbryter. Og systemet som skal passe på at sånne som han ikke får skade pasienter sviktet. Derfor kunne han fortsette å vise unge menn inn på kontoret sitt og låse døren bak dem i tiår etter tiår.

Det er blitt sommeren 2020 og over ett år siden jeg møtte Knut for første gang. Nå skal jeg treffe Knut på kirkegården der hvor faren er gravlagt. Jeg er litt spent, for jeg vet at Knut gruer seg litt. Jeg stiller meg ved hovedporten og ser Knut komme kjørende på en motorsykkel.

KNUT: Hei.

MONICA: Knut ser godt ut. Han er solbrun, smiler og ser ut som han har vært mye ute i sommer. Har du gruet deg til dette her?

KNUT: Ja, jeg tenkte på det. Hva skjer når jeg kommer hit? Det er liksom alt av følelser som velter opp. Det er både sorg og det er en ... Ja, et eller annet vakkert rundt det å være her, men jeg har gruet meg veldig.

MONICA: Inne på kirkegården er det grønne velholdte plener, store eiketrær og et stykke borte holder en mann på med en løvblåser.

KNUT: Opp der. Oppe ved ... ja.

MONICA: Det er en stund siden Knut har vært her nå.

KNUT: Jeg er alltid litt i villrede her. Det er jo mange graver her, men her er den.

MONICA: Steinen er lys og inngravert med svarte bokstaver står farens navn.

KNUT: Her har en satt ned en blomst.

MONICA: Ser ut som en lyserosa rose.

KNUT: Ja.

MONICA: Det har tatt mange år for Knut å tilgi seg selv for at han trodde på Varhaugs teori om at faren var en overgriper.

Du fortalte jo at du lå og fantaserte om å sprenge denne gravsteinen i tusen biter. Hva tenker du om det nå?

KNUT: Det som slår meg det er det store spennet mellom det bildet jeg hadde av min far som var bygd på falske påstander. Og det å stå her i dag og ... Det er ikke til å komme unna, at jeg føler at jeg har sveket faren min. Og jeg skjønner intellektuelt sett at det er ikke min skyld, men følelsene mine sier noen ganger noe annet.

MONICA: Etter at Knut har ryddet litt ved graven ...

KNUT: Her lå det et lys som kan kastes.

MONICA: Så følger vi stien tilbake og finner en benk. Nå skal jo folk få høre hele historien i denne podkasten. Hva tenker du om det?

KNUT: Jeg tenker først og fremst på at det er viktig at bildet av denne mannen kommer mest mulig frem. At alle instanser som kunne ha stoppet denne mannen blir undersøkt. At andre som har gått hos ham, kanskje kan få svar på noe de har lurt på. Men jeg håper veldig sterkt at flere pasienter vil stå fram.

MONICA: Så kommer vi til det Knut synes er vanskelig. Under rettssaken fikk Knut mulighet til å si noe til Varhaug, men da klarte han det ikke. Da han og jeg avtalte å møtes her fortalte jeg at jeg gjerne ville ta opp akkurat det. Hva ville han sagt til Varhaug hvis han fikk sjansen nå? Knut bøyer seg ned og begynner å rote i sekken sin. Du har forberedt deg litt og skrevet ned noen punkter?

KNUT: Ja, jeg måtte det, for jeg har gruet meg sånn til dette her at jeg var redd for at følelsene skulle ta helt overhånd.

MONICA: Knut må ta en pause mens han samler seg litt. Bare begynn når du er klar du.

KNUT: Ja, det er i hvert fall ... Jeg tenkte at det var mye lettere å fortelle hva jeg ikke ville si til ham. Og da ville jeg ikke har fortalt ham om omfanget av skadene som han har påført meg og familien min. Og så ville jeg ikke fortalt han at han ødela farsbildet mitt. Og da kommer poenget mitt med dette. Det er at sånn jeg kjenner Varhaug i dag, så mener jeg at det ville gi ham en tilfredsstillelse å og nytelse å fortelle ham om mine lidelser. Men det jeg ville sagt til ham, det var at jeg har stått foran graven til faren min og at jeg har følt en naturlig sorg fordi han er borte. Og jeg har følt at jeg er stolt av faren min og føler takknemlighet for han var nemlig en god far. Å si dette, som for meg er sannhetens ord, til Varhaug direkte, det ville være den beste hevnen min.

MONICA: Knut pakker bort lappen og tørker nesen. Han virker lettet. Senere på dagen skal han møte ungene sine. Selv om Varhaug mente at han aldri mente at han kunne bli en god pappa, har han i dag voksne barn som han alltid har hatt et nært og godt forhold til. Ifølge Knut kan han takke sin egen pappa for det.

KNUT: Jeg tror at hvis jeg kan bli like god far som han var, så ville jeg være fornøyd.

MONICA: Nå skal vi ikke gjøre flere intervjuer. Nå er vi ferdige. Er det noe du har lyst til å si?

KNUT: Jeg har lyst til å trekke pusten så dypt jeg kan og puste ut og slappe av. Prøve å nyte livet.

MONICA: Vi tar følge ned til porten der motorsykkelen hans står. Knut tar på seg hjelmen, setter seg på skinnsetet og smiler. Ok, vi sees snart da. Vi snakkes.

KNUT: Det gjør vi, vet du.

MONICA: Kjør forsiktig, da.

KNUT: Det skal jeg gjøre. Så takk for i dag!

RULLETEKST: Dukkemannen er laget av meg Monica Flatabø og VG i samarbeid med Svarttrost. Etter å ha jobbet med dette, så tror jeg at det er flere ofre der ute. Hvis du vet noe om denne saken, så vil jeg gjerne høre fra deg. Så vi har satt opp et telefonnummer der du når som helst kan legge igjen en beskjed. Nummeret er 93685275, og du kan også sende oss en e-post på dukkemannen@vg.no. Produsent og lyddesign av Sindre Leganger. Dramaturg er Benjamin Ree, og konsulter er Jane Throndsen og Emilie Hald Torp. Sluttmiks ved Ronny Furevik. Reportasjeledere er Svein Kjølberg, Synnøve Åsebø og Anders Sooth Knutsen, og redaktør er Gard Steiro. Loggere var Inger Wilhelmsen Seljestad, Sverre Nilsen, Tage Rivas Tollefsen og Silje Mathisen. Knut og Ingrids sitater leses av Christoffer Staib og Marit Synnøve Berg og er ordrett det samme som de har fortalt i intervjuer med meg. Jeg minner om at Knut, Ingrid og Jan ikke er deres virkelige navn. Knut har løst psykiater Lars Weisæth fra taushetsplikten. Tusen takk til VG-kollega Gordon Andersen – og Bjørnar Tommelstad og Ane Muladal, som har undersøkt hva psykologer og psykiatere som har mistet autorisasjonen gjør i dag. Og så må jeg få takke Kristine Hellesland, som har gjort en viktig jobb med podkaster i VG og som nå har begynt i ny jobb i forsvaret. Den aller største takken skal Knut og alle de andre som forteller sin historie ha. Uten dem ville denne saken aldri ha kommet fram.

Bonus-episode

MONICA: Hei. Dette er Monica Flatabø. Det er jeg, sammen med Sindre Leganger, som har laget serien Dukkemannen. Det du får her, er en bonusepisode av serien. Hvis du ikke har hørt de andre episodene, så anbefaler jeg deg virkelig å gå tilbake til episode 1. Du finner dem alle inne i Alt fortalt-katalogen hvor hen du hører på podkast.

Den aller første gangen jeg traff Knut, hovedpersonen i denne historien og ett av ofrene til psykolog Sverre Varhaug, så husker jeg at han var bekymret for én ting: kom folk til å forstå den sterke makten Varhaug hadde over folk? Og den metoden han brukte for å kontrollere dem? For det er jo ganske ufattelig hvordan Knut, Jan og flere andre pasienter endret hele livet bare for å få fortsette å gå til en psykolog som manipulerte og misbrukte dem. For å skjønne dette bedre har jeg bedt katastrofepsykiater Lars Weisæth, som er psykoanalytiker og professor emeritus i psykiatri, om hjelp. Han var sakkyndig da Varhaug-saken ble behandlet av Høyesterett, og de siste 15 årene har han også hjulpet Knut. I denne ekstraepisoden skal han forklare Varhaugs metode fra et psykologisk perspektiv.

Og så kan han også si litt om hvordan det går med Knut i dag. Jeg startet med å spørre om hva han tenker denne historien om Sverre Varhaug dypest sett handler om.

WEISÆTH: Det er potensialet som ligger i avhengighetsforhold til å misbruke mennesker og få dem til å tro at man er i det godes tjeneste.

MONICA: Tenker du at denne historien om Varhaug handler om makt?

WEISÆTH: Ja. Makt og kontroll over andre mennesker. Det tok litt tid før jeg òg skjønte det, for jeg har selv ikke likt å ha kontroll over andre. I den grad jeg har vært leder, har jeg ledet med et frihetsprinsipp. Men noen nyter faktisk å kunne detaljstyre andre menneskers liv, tenkning og følelser, og styre dem. Det finnes mennesker som har det som sitt viktigste behov. Det er psykopatisk, ikke sant. Vi er jo nå inne på psykopati, altså hensynsløshet, mangel på skyldfølelse og skamfølelse, og bruke andre mennesker til å tilfredsstille egne behov.

MONICA: Tenker du at det som skjedde med Sverre Varhaugs pasienter, kunne skjedd med alle?

WEISÆTH: Jeg tror det. Men risikoen ville være større hvis de var menn, hadde godt utseende og var tiltrekkende. Og at de var interessante og hadde litt i toppen. I tillegg at de hadde respekt for autoriteter, var pålitelige og usikre på seg selv.

MONICA: På hvilken måte?

WEISÆTH: Ja, det å ha et psykisk problem og være åpen for at det kan være mer alvorlig enn du tror. Med de egenskapene tror jeg alle kunne gått i denne fellen. Den pasienten jeg kjenner best, Knut, er veldig oppegående. En plussvariant utseendemessig, vil jeg si. Kjekk. Han har respekt for kunnskap og har veldig tillit. Han ble henvist til Varhaug da han var en del av det offentlige helsevesenet. Og det er nå en gang sånn her i Norge at man med god grunn har tillit. Når man våger å legge seg på et operasjonsbord eller åpner munnen hos tannlegen, så er det fordi man forventer å bli hjulpet. Og det er fordi man gjennom livet stort sett har møtt mennesker som vil en vel.

MONICA: Flere pasienter forteller at de følte seg vel ivaretatt og trygge den første tiden i terapi hos Varhaug.

WEISÆTH: Men så gjør han to ting innledningsvis som man burde reagert på som pasient, og det er å være tilgjengelig hele tiden på telefon. Det er jeg og mine kolleger bare når det dreier seg om veldig alvorlige ting, for eksempel selvmordsforsøk. Pasienter som går og tenker på selvmord, kan ringe når som helst. Det andre som tidlig kommer frem her, er å møtes utenom behandlingsrommet og gå turer sammen. Det stusser jeg veldig på, for det er å bryte skillet mellom privatliv og profesjonell relasjon.

MONICA: Én av pasientene forteller jo at han kunne ringe Varhaug hver eneste kveld, og at de kunne snakke sammen i flere timer. Hva tenker du om det?

WEISÆTH: Det er en del av å bygge et avhengighetsforhold. Du bytter ut din familie, venner og arbeidskolleger, som du vanligvis ellers snakker med, med en terapeut som er tilgjengelig hele tiden. Og det å få to timer behandlingstid hver dag, fire til fem dager i uken, er langt over det man pleier å tilby ved det vi kaller intensiv poliklinisk behandling. Så her er det klare avvik. Og det mener jeg er for helt bevisst å bygge et avhengighetsforhold. Hvis du hadde hatt to timer daglig i en tre til fire uker, og blir smigret av all denne oppmerksomheten fra én fagperson som vier livet sitt, ikke sant ...

MONICA: Ja, for de følte takknemlighet også?

WEISÆTH: Det er klart det. Når en person gir opp sitt vanlige liv for noen få pasienter, kan det virke som dedikasjon. Det gir en opplevelse av å være viktig for et annet menneske. Så det er mye her som minner om det et barn skal føle for far og mor: takknemligheten, hver dag få tid og oppmerksomhet, og bli vist interesse for. Og være interesse og få være med på en oppdagelsesferd. Dette var jo intelligente akademikere til og med. De var opptatt av å lære noe nytt. Men det var nok massiv avhengighet som etter hvert gjorde at ikke hadde noe valg.

MONICA: Og ut over terapien legger Varhaug et veldig ansvar på pasientene sine for sin egen fremgang?

WEISÆTH: Ja, og det er der han også begikk et alvorlig brudd på vanlig takt og tone i behandlingssammenheng, og det er å snakke om andre pasienter: «Han var flink han, men han fikk bare bronse. Ikke alle for gull, vet du!» Og belønn og straff. Det er ganske uhørt altså. Han regulerer pasientens selvfølelse ved å straffe og belønne.

MONICA: Flere pasienter kom til Varhaug med relativt milde plager, som dårlig selvtillit og eksamensangst. Men snart kunne de få en alvorlig diagnose.

WEISÆTH: De fleste, i hvert fall i sin yngre år, har et eller annet man går og grunner og lurer på. Det ene er at man kan være litt engstelig, ha en tendens til å være nedfor eller usikker på hvor tiltrekkende eller klok man er. Usikkerhet i nære relasjoner, i kjæresteforhold eller i yrkesutøvelse. Og så kommer det en fagperson som, etter å ha snakket med deg i noen timer, sier at det at det er noe alvorlig galt med deg. Forferdelig, vet du. Det er som å få en kreftdiagnose. Og ikke bare det, men det kommer til å bli verre. Det kommer ikke til å gå over seg selv. Hvis du ikke blir behandlet for dette, blir du svingdørspasient i psykiatrien, altså kronisk syk.

MONICA: Han gir dem egentlig en slags dom?

WEISÆTH: Det er en dom, ja. Og han kobler det da til håp. Hvis det var en sektleder som skulle få et medlem i sekten sin, så ville vedkommende gjøre noe av det samme, nemlig sosial isolasjon og kutte ut alle relasjoner. «Du hører til her. Bare til meg og min menighet.» Og så er det en frykt for fortapelse. Han sier: «frelsen er her». Det er en slags parallell her. «Den eneste behandlingen som kan redde deg, er den jeg har å tilby.» De var livredde for at det skulle ta slutt, at han skulle bryte med dem.

MONICA: Hva betydde det hvis han skulle bryte med dem?

WEISÆTH: Det vil jeg si er som et barn som mister mor.

MONICA: Så sterkt?

WEISÆTH: Ja, det vil jeg si. Det er avgrunn.

MONICA: Det var på dette tidspunktet i terapien, da avhengighetsforholdet hadde blitt etablert, at Varhaug kunne si at pasienten hadde blitt misbrukt i barndommen.

WEISÆTH: Det var en forestilling for noen tiår siden at mange av overgrepene blir glemt, og at for å bli frisk måtte man huske dem. Og så kommer det som også kan virke tilforlatelig, nemlig: «jeg må gjøre noe av det samme som er blitt gjort mot deg, for at vi skal fremkalle disse minnene.» Dette her er starten på kroppsberøring. Men Varhaugs måte å begynne på, det å stryke folk lett på brystet, det er klart det er godt. Det er godt å bli tatt på. Og veldig gradvis blir det i mer genital retning. Det er også følsomme områder som kan stimuleres. Nå beveger han seg etter hvert, for Knut, over i anal region, som også er et veldig følsomt område. Dette skjer så gradvis, og som sagt: «for å frem minner. For dette kan du ha blitt utsatt for.»

MONICA: Her tror jeg vi må stoppe litt opp. For her tror jeg mange vil tenke: hvorfor reiser ikke Knut seg opp og bare går? Hvorfor sier han ikke bare nei?

WEISÆTH: Han hadde jo fått bestyrket at det var noe alvorlig galt med ham som han ikke husket. Og dette var måten å huske på. Han prøvde jo å være en flink pasient. Det var om å gjøre å huske. Jeg må også si at min pasient viste motstandskraft på flere måter. Han fortsatte hele tiden i full jobb. Min pasient var også den som avslørte Varhaug. Han skjønte etter hvert at det var overgrep.

MONICA: Han anmeldte ham?

WEISÆTH: Ja. Og ikke bare det, men han produserte aldri falske minner. Det er også en motstandskraft. Han ble aldri homofil.

MONICA: Tror du Varhaug ville det, at han skulle bli homofil?

WEISÆTH: Ja, dette var et forsøk på å bygge opp en homofil relasjon.

MONICA: Vi må snakke litt om den isolasjonen. Varhaug mente jo at pasienter skulle isolere seg fra familie, kjærester og venner. Fortell om hvorfor det var så viktig.

WEISÆTH: I alle forsøk på å få fullstendig kontroll over et menneske begrenser du dets kontakt med omgivelsene, og særlig med andre mennesker. Alle alternativer til «meg» er utelukket. Man gjør seg allmektig og vil ikke ha konkurrenter. Det Varhaug ser ut til å ha prøvd å erstatte, det er de avdøde fedrene. Som overgriper var det hans inngangsport. Og han ville skubbe ut kvinnen fra Knuts liv. Da han etter hvert greide å få Knut til å avslutte det sterke kjærlighetsforholdet, så gratulerer han Knut med at det var et fremskritt. Men egentlig var han sjalu og ville ha Knut helt for seg selv.

MONICA: Knut er jo en av dem som forteller historien sin i denne podkasten. Hva tenker du om det?

WEISÆTH: Jeg tror hele denne prosessen har vært anstrengende for Knut. Det har kostet ham mye nattesøvn og mareritt. Men den har tjent ham helsemessig, for nå får Varhaug på et vis den straffen i det offentlige rom som han ikke fikk. Overgripere i Norge blir jo anonymisert. 70 prosent av nordmenn mener at den straffen som svir mest, er det at det blir kjent i det offentlige rom. Sånn sett tror jeg dette er en viktig prosess. Jeg tror også at Knuts villighet til å beskrive sin historie også er veldig nyttig for fagfolk. For det er ganske utrolig. Det er ganske utrolig at sånt noe kan skje i Helse-Norge. Så denne historien fortjener å bli kjent som en advarsel, også utover landets grenser.

MONICA: Det er én ting med Knuts historie som vi ikke har snakket om ennå, og det er at han oppsøkte Varhaug med relativt milde plager, men så gikk han i terapi i 15 år. Hvis Knut hadde kommet til en psykolog som hadde villet ham vel, hvor mange timer tenker du at han ville trengt?

WEISÆTH: Der har jeg faktisk litt forutsetninger for å svare. Jeg har i mange år drevet med langsiktig innsiktsterapi, men også kortvarig. Vi har noe som kalles angstprovoserende korttidsterapi, og Knut tilfredsstiller faktisk de kriteriene som skal til for å ha nytte av en terapi som varer i 10–15 timer.

MONICA: Kan du si litt om hvordan Knut har det i dag?

WEISÆTH: Jeg vil si at han er blitt frisk. Han er en god far, han er en god venn, og han er en utmerket yrkesutøver. Og så er han på jakt for å finne seg en heterofil partner. Det er ikke noe jeg kan skaffe ham, men jeg har hjulpet ham til å bli i stand til det. Og det tror jeg nok vil skje. Der har han noe å se frem til.

MONICA: Vil du høre flere medrivende sanne historier fra VG, så er det bare å følge med i Alt fortalt-katalogen. Der ligger allerede dokumentarserien Våpendrageren.

