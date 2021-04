VIL HA NY RUSPOLITIKK: Magnus Støre. Foto: Frode Hansen, VG

Magnus Støre om rusreformen: − Ap bør støtte en ny kurs

Arbeiderpartiets landsmøte avgjør skjebnen til rusreformen. Jonas Gahr Støres parti bør stille seg bak en ny ruspolitikk, mener sønnen Magnus Støre.

Publisert: Nå nettopp

– Etter flere tiår med en mislykket ruspolitikk er det gledelig å se at politikere fra alle partier er enige om å erstatte straff med hjelp, sier Magnus Støre (31) til VG.

I 2014 tok han og Thorvald Stoltenberg et oppgjør med forbudslinjen i VG, med en klar oppfordring til henholdsvis sin egen far og egen sønn.

I februar la regjeringen frem sitt forslag til ny rusreform, der de vil avkriminalisere bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika.

I stedet for å få bøter eller fengselsstraff, vil regjeringen ha obligatorisk innføring – med gebyr for dem som ikke møter opp.

– Bare en sped begynnelse

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF trenger støtte fra Arbeiderpartiet for å få gjennomslag. I forkant av partiets landsmøte denne helgen er frontene svært steile – og behandlingen av reformen kan bli utsatt til etter valget.

– Rusreformen slik den foreligger i dag er et viktig skritt i retning av å få på plass en effektiv politikk som kan begrense skaden rusbruk har, men er bare en sped begynnelse, sier Magnus Støre.

– Hvordan det skal gjennomføres, hvordan det bevilges, hvordan kommunene støttes for å møte problematikken er fortsatt uklart. Rusfeltet blir ikke helbredet av et pennestrøk.

– God Arbeiderparti-politikk

– Bør Ap støtte rusreformen?

– Kriminalisering av rusbruk er ikke god sosial politikk, og jeg mener Arbeiderpartiet bør støtte en ny kurs. Det er godt dokumentert at kriminaliseringen rammer systematisk skjevt, og at det er de svakest og mest utsatte som er taperne, sier han og fortsetter:

– Samtidig er avkriminalisering bare et første lite skritt i riktig retning. Det er god Arbeiderparti-politikk å lede an utformingen av tiltakene som skal sikre at vi kan si at vi hjelper, ikke straffer.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har ennå ikke røpet hva han mener om rusreformen.

FORBUDSOPPGJØR: Magnus Støre og Thorvald Stoltenberg ble intervjuet sammen av VG i 2014. Foto: Line Møller

Vil ha statlig salg

– Har du diskutert rusreformen med Jonas?

– Vi har et nært forhold og diskuterer store og små saker. Vi har snakket om rusreformen denne vinteren, og jeg er imponert over måten han mestrer det å være leder for et stort og mangfoldig parti med forskjellige synspunkter, sier sønnen.

– Var det denne reformen du og Thorvald Stoltenberg håpte på da dere ble intervjuet i VG i 2014?

– Jeg kan bare snakke for meg selv, men dette er et viktig skritt i riktig retning. Jeg mener at ruspolitikken bør ha som mål at rus skal ha minst mulig skade i samfunnet. Da må også salg reguleres av myndighetene, som med alkohol og legemidler, sier Støre.

– Det kan høres liberalt ut, men realiteten med dagens politikk er at de fleste rusmidler kan kjøpes med et tastetrykk eller på åpen gate til alle døgnets tider. Og da uten informasjon, kvalitetskontroll og høy terskel for å søke hjelp om noe skjer, fordi man er redd for straff. Det er en begredelig situasjon, med tragiske konsekvenser.

Hverken regjeringen eller Rusreformutvalget har foreslått legalisering eller statlig salg, men avkriminalisering av narkotika til eget bruk. Det vil fortsatt være forbudt, men ikke straffes med bøter eller fengsel.

– Hva tenker du om innvendingene fra Ap-politikere om at folk vil oppfatte avkriminalisering som legalisering?

– Jeg tenker at det er politikerens oppgave å kommunisere innholdet i politikken sin slik at det ikke innholdet blir misforstått.