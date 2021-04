OVERKJØRT: Guri Melby er både Venstre-leder og kunnskapsminister. Hun har støttet fraværsgrensen. Nå går partiet hennes mot dagens fraværsgrense i sitt valgprogram. Foto: Heiko Junge, NTB

Venstre vil fjerne fraværsgrensen og bruke skjønn

Et flertall på Venstres landsmøte går inn for å fjerne dagens nasjonale fraværsgrense i videregående opplæring.

I stedet ønsker partiet med kunnskapsministeren å bruke mer skjønn - spesielt med hensyn til elevene som sliter mest.

Vedtaket er i strid med Venstre-leder og skolestatsråd Guri Melbys syn.

Hun har i hovedsak forsvart dagens fraværsgrense, som spesielt regjeringskollega Høyre har kommunisert som en suksess.

"Fraværsreglementet fungerer dårlig for de elevene som sliter mest", heter det i forslaget fra Viken Venstre som ble vedtatt på landsmøtet.

– En leder må tåle å bli overkjørt i et par saker. Dette er en av de sakene jeg ble overkjørt på. Det er et pragmatisk spørsmål for meg og ikke noe jeg har prestisje i. Jeg er opptatt av hva som fungerer, sier Guri Melby til VG.

Hun mener at fraværsgrensen har fungert for de aller fleste, men ville jobbe for mer skjønn for enkeltelever. Den kampen tapte hun.

Inntil videre vil Venstre jobbe for å gjøre fraværsgrensen mer fleksibel og gi mer rom for skjønn til læreren og skoleledelsen, heter det videre i vedtaket.

Fraværsgrensen skapte en til dels følelsesladet debatt på landsmøtet, der flere representanter for Unge Venstre tok til orde for å vrake fraværsgrensen - som medfører at elevene ikke får karakter i faget dersom de har mer enn ti prosent fravær i timene i dette faget.

Timo Nikolaisen fra Unge Venstre spurte i debatten hvem fraværsgrensen egentlig fungerer for.

– Tallene viser at det er flere elever med innvandrer-bakgrunn enn før som ikke får karakterer i fag, sa Nikolaisen og svarte på sitt eget spørsmål. Gøril Havro advarte mot å si at fraværsgrensen fungerer godt.

– Det er et slag i magen for de den ikke fungerer godt for, sa Havro som ba om at moderpartiets landsmøte støttet Unge Venstre i fraværsgrense-voteringen.

Hun fikk viljen sin.

REGJERINGSKAMERATER: Venstre-leder Guri Melby tror statsminister Erna Solberg (H) vil være raus i valgkampen. Da vil Melby argumentere for å fjerne fraværsgrensen i videregående skole. Her er de to partilederne sammen med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Tore Kristiansen

– Erna er raus

Guri Melby går inn i stortingsvalgkampen som både kunnskapsminister, som skal fronte regjeringens politikk, og partileder for Venstre.

Hun fører regjeringens politikk, men vil fronte partiets standpunkt i valgkampen.

– Vi går nå inn i en valgkamp. Da skal jeg fronte Venstres kjernestandpunkt. Er det en ting Erna Solberg er raus på, så er det en forståelse for at partier får profilere sine kjernestandpunkt. Det tror jeg er rom for også i denne saken, sier Melby til VG.

