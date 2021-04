Les dagens VG her!

VIl du vite hvordan livet ditt kan vare litt lengre? I så fall kan det være en ide å lese VG i dag.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

Verdens helseorganisasjon har nemlig kommet med anbefalinger til hvor mye du må bevege deg for å leve lengre. De rådene finner du i dagens hovedavis sammen med blant annet et intervju med den tidligere TV-stjernen HC Andersen. Han forteller at han har én ting han angrer på. Hva det er kan du finne ut på våre rampelyssider.

Du kan også lese den sterke historien om ni menn som midt i coronapandemien ble skrevet ut av en rusklinkikk på Askøy.

I sportsbilaget kan du lese om Haalands nye kallenavn og om kampen om Champions League-plassene blant de engelske topplagene. Apropos Champions Leauge. I dag spiller Caroline Graham Hansen semifinale for Barcelona. Les hvilke tanker hun gjør seg om det.

Avisen har som alltid kryssord, og siden det er søndag finner du både matoppskrift og vår faste sex-spalte.

Alt dette, og mere til, kan du lese i dagens VG!