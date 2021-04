KNUST: – Jeg visste ikke at jeg ikke kunne komme inn i Norge igjen, sier Kosta Stramarko, som settes på et fly til Hellas førstkommende fredag. Foto: Harald Henden

Besøkte familien i Østerrike: Nå blir Kosta (18) sendt ut av Norge

Kosta Stramarko var forberedt på karantenehotell da han reiste til Østerrike for å feire søsterens bursdag, men nå blir han tvangssendt ut av landet.

Publisert: Nå nettopp

Han flyttet til Oslo i august 2019 og har snart fullført to år på Kuben videregående skole. Det siste året har han peilet seg inn på studiespesialisering med toppidrett på Valle Hovin, men nå ser det ut til at en utenlandstur under pandemien kan ha ødelagt alt for Konstantins Stramarko, som bare kalles Kosta.

– Mamma og søsteren min bor i Østerrike. Jeg har besøkt dem flere ganger uten problemer, senest i desember. Men nå får jeg ikke komme inn i Norge igjen, sier den fortvilte attenåringen.

Feil status

Siden han kom tilbake fra Østerrike fredag 16. april, har han sittet på karantenehotell på Gardermoen og forsøkt å finne ut hva som har gått galt.

UVISSHET: – Jeg aner ikke noe om hvor lenge disse reglene skal vare. Hvis det varer i flere måneder, så kan jeg miste skoleplassen min, sier Kosta Stramarko utenfor karantenehotellet på Gardermoen. Foto: Harald Henden

– Grunnen til at jeg ikke kommer inn er visst at jeg ikke har norsk personnummer og ikke er folkeregistrert som «bosatt», og det får jeg ikke endret uten å møte opp fysisk hos folkeregisteret. Så jeg er fanget her, sier Kosta, som nå innser at han ikke kjente godt nok til de innskjerpede coronareglene.

Han har allerede hatt corona og har legeerklæring på at han er ute av den påfølgende karantenen, men det har ikke hjulpet ham i denne situasjonen.

Politiet har vært svært tydelige på at reglene er absolutte, og den siste beskjeden kom onsdag:

Fredag morgen klokken seks settes han på et fly til hjemlandet Hellas, der han ikke har bodd på over syv år.

– Jeg bodde i Tyskland og Østerrike før jeg kom til Norge, sier Kosta, som frykter at han kan bli straffet i Hellas fordi han ikke har fullført søknadspapirene om å få slippe militærtjeneste.

Fortvilet lærer

Lektor Marirosa Seu Stokkmo ved Kuben videregående er rystet over at en av hennes elever er i ferd med å sendes ut av landet etter nesten to år som elev ved skolen.

– Kosta er alltid blid og hyggelig, og er det jeg kaller den fremtidige ungeuropeer, med skolegang fra Hellas, Østerrike, Tyskland og Norge. Han er aktiv i timene og veldig ærgjerrig, sier læreren.

De siste dagene har han måttet delta på hjemmeundervisning på Teams fra karantenehotellet på Gardermoen.

– Vi håper han snart får komme tilbake til skolen i Norge, slik at han ikke risikerer å miste skoleåret og skoleplassen sin neste år, sier Stokkmo.

Gjelder mange

Advokatfullmektig Eva Barrow kjenner til at det er mange som har havnet i samme situasjon som Kosta. Hun kan ikke uttale seg om hans sak spesielt, men sier på generelt grunnlag:

– Det er mange som opplever reglene som utilgjengelige og uoversiktlige, og som derfor havner i tilsvarende situasjon. Ofte må man innom flere rettskilder for å forstå innholdet i reglene, noe som er svært uheldig, sier Barrow, som jobber i advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende og Berven.

NRK har omtalt en lignende sak, om polske Kinga Agata (23) som ble kastet ut av Norge fordi hun dro i morens begravelse i hjemlandet.

KOMPISER: Kosta (t.v.) med kameratene Angelos og Albin i Frognerparken. Foto: Privat

– Jeg kunne ikke tro det da jeg hørte det, sier Kostas venn Albin Morati.

– Hvorfor skal de kaste ham ut? Det er virkelig ikke rettferdig. Han har bodd her lenge og har ikke gjort noe galt, sier Albin.

Også kameraten Angelos er sjokkert.

– Jeg trodde selv at jeg kjente reglene godt, og trodde aldri han ville ha problemer med å komme tilbake, sier Angelo Dhima, som også opprinnelig er fra Hellas.

– Vi er som brødre, han var den første personen jeg ble kjent med i Norge. Jeg er trist og frustrert på hans vegne. Jeg er også redd fordi jeg selv ønsker å besøke min familie i sommerferien, sier Angelos.

MÅ REISE UT: Den siste uken har Kosta tatt mange telefoner for å prøve å finne en løsning. Foto: Harald Henden

Strammet inn i januar

Politiet kan ikke kommentere enkeltsaker, men politioverbetjent Jan Robert Pedersen i grensekontrollseksjonen i Øst politidistrikt sier generelt:

– For å bekjempe pandemien har regjeringen innført et regelverk som begrenser utenlandske borgeres mulighet til å komme i inn i landet. Reisende som ikke oppfyller vilkårene for innreise, eller tilhører noen av unntaksgruppene beskrevet i regelverket, blir enten utvist eller bortvist.

Han forklarer at innreisereglene gjennom det siste året ofte er blitt endret og justert.

– For å begrense risikoen for importsmitte strammet regjeringen i januar inn på utlendingers adgang til innreise til Norge, og utgangspunktet er at kun utlendinger som er folkeregistrert som bosatt i Norge får anledning til å reise inn i landet. Dette gjelder også EØS-borgere, sier Pedersen.

Han forstår at regelverket er krevende å forholde seg til, og at hyppige endringer kan gjøre det vanskelig å henge med.

– Men det er likevel den reisendes ansvar å sette seg inn i reglene knyttet til innreise, og sørge for at nødvendige formaliteter er i orden, sier han og henviser til regjeringen.no for mer detaljert informasjon.