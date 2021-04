I FREDRIKSTAD: Toril A. Johansen og ektemannen bor i Fredrikstad sentrum. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Meningsløst å sitte her på hotellet og se opp på leiligheten vår

Hytteeier i Sverige må bo på karantenehotell noen hundre meter fra hjemmet i Fredrikstad. – Sliter på tilliten til reglene, sier hun til VG.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg tar ikke sorgene på forskudd. Men det er jo åpenbart lettere å bli smittet når man er 120 mennesker på hotell enn når man er alene i et hus, sier Toril A. Johansen til VG.

Hun hadde kjøpt inn mat og planla å ha karantene hjemme alene med ektemannen etter en tur på hytta i Sverige. Nå må ekteparet betale 500 kroner natten for å bo med over 100 gjester på hotell - og se på leiligheten fra frokostbordet.

– Vi visste at det var mus og frosne rør på hytta. Den trengte tilsyn og det viste seg at en ny sofa var skadet og vannrør og vannkraner var gått i stykker. Det var tidkrevende og vi var på hytta i to uker nå etter påske, forteller Johansen til VG.

Fikk kjøre hjem

Sammen med ektemannen kom hun hjem til Norge i begynnelsen av forrige uke, fordi de ble innkalt til å ta vaksine. Med i bilen hadde hun pakket mat, slik at de kunne ta en eventuell karantene hjemme.

– Vi var jo også fullt klar over at vi kunne havne i karantenehotell, men trodde jo at det ble tatt en individuell vurdering. Vi var to mennesker som bare kjørte fra A til B og vi bor alene uten familie, sier Johansen.

Hun sier de to testet negativt for corona på grensen. Da politiet forklarte at de likevel måtte i karantene måtte hun bli kvitt maten.

– Jeg spurte politiet om vi kunne kjøre hjem med mat og klær som lå i bilen. Det fikk vi. Så ruslet vi ned til hotellet som er ti minutter fra der vi bor, i Fredrikstad sentrum, sier Johansen.

Finnes unntak

Etter dagens regelverk må i utgangspunktet alle som reiser til Sverige bo på karantenehotell når de kommer tilbake. Skal man slippe det, må reisen ha vært «nødvendig». En slik reise er:

Arbeidsreise

Reiser til og fra Norge for personer som er bosatt i Norge, men som arbeider midlertidig i utlandet

Reiser på grunn av sterke velferdshensyn. Dette kan være: samvær med mindreårige barn, eget barns fødsel, besøk til nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller deltagelse i begravelse eller bisettelse til nærstående.

Studiereiser ut av Norge for studenter ved norske studiesteder

Reiser til og fra Norge for studenter som er bosatt i Norge, men som studerer i utlandet

– Måtte øke kapasiteten

Reiser til hytter kvalifiserer ikke til nødvendig reise

– Regelverket tilsier at såfremt det ikke er en nødvendig reise, så blir man henvist til karantenehotell av politiet. Det er politiet som håndhever regelverket. Vår jobb å ivareta karantenehotell-ordningen, sier virksomhetsleder helse og kommuneoverlege Karianne J. Bergman i Sarpsborg til VG.

Hun understreker at det er regjeringen og sentrale myndigheter som lager regelverket.

– Vi har måttet øke kapasiteten for hotellkarantener. I noen saker har vi dialog med politiet om konkrete saker, sier Bergman

– Full respekt for reglene

Fra karantenehotellet i Fredrikstad sier Johansen til VG at hun i utgangspunktet er glad for de omfattende innreisereglene som skal hindre smitte.

– Vi har full respekt for reglene og karantene og mener de er kjempeviktige. Vi er ikke sure, det handler ikke om det. Men det er veldig spesielt at norske borgere som bor alene, som ikke skal hjem til noen og som reiser med egen bil fra A til B ikke kan gjennomføre karantenen hjemme.

– Da kunne de jo konsentrert seg om dem som kommer hit uten et fast sted å bo alene.

– Man føler at dette sliter på tilliten til reglene, sier Johansen.

Mange på hotell

Hun anslår at det bor 120 mennesker på hotellet, som nylig ble tatt i bruk karantenehotell.

– Ville du helst spist hjemme?

– Ja det er klart det. Det føles meningsløst å sitte her på hotellet og se opp på leiligheten vår.

– Er du reddere for å bli smittet nå?

– Jeg tar ikke sorgene på forskudd. Men det er jo åpenbart lettere å bli smittet når man er 120 mennesker på hotell enn når man er alene i et hus, sier Johansen.

7000 kroner

Hun forteller at ekteparet betaler 500 kroner natten hver for oppholdet, som inkluderer mat og drikke.

– Det blir jo 3500 per person for syv dager. Da skal vi testes for corona og er den negativ kan vi reise.

Det er tillatt å gå turer utenfor hotellet.

– Vi har gått over 12.000 skritt hver dag rundt i byen. Vi er jo godt kjent her i byen. Vi tar måltidene her på hotellet.