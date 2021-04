Rekordmange søkere Rekordmange har søkt seg til høyere utdanning. I år har over 154.000 søkt om studieplass, det kommer frem via tall fra Samordna opptak. Anne Bjørg Vaa Av Publisert 23. april, kl. 06:50 Envato Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Det er en økning på 3304 personer fra året før som også var et rekordår. Med andre ord har aldri før så mange søkt om plass ved landets universiteter og høyskoler som i år. I tillegg har nesten 13.000 søkt plass på en fagskole.

Dette er de mest populære studiene

Foto: Hanna Thevik

– Det er veldig bra at mange ønsker å ta høyere utdanning. Erfaringen fra tidligere kriser viser at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Det så vi i fjor og det ser vi også i år. For kunnskapsnasjonen Norge er det gode nyheter fordi vi trenger flere kloke hoder i alle sektorer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Mest populære

Det studiet som flest har som sitt førstevalg er er siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Tett etter følger en ny bachelorgrad som heter «Toll, vareførsel og grensekontroll», ved Universitetet i Stavanger (UiS). Det er også det studiet hvor konkurransen om plassene er hardest. Der er det er 59 søkere med studiet på førsteplass per studieplass.

På 35 plasser fikk denne utdanningen i år hele 2.064 førsteprioritetssøkere.

De neste på listen over de mest populære studiene er rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og rettsvitenskap ved Universitet i Oslo.

Toll

Toller Rune Fjell Pedersen sender kniver gjennom en røntgenmaskin etter beslag av kniver og våpen hos Tollvesenet på Posten sin Østlandsterminal. Foto: Frode Hansen

− Ofte er det de samme studiene som er de mest populære hvert år, men i år er tollutdanningen en nykommer. Dette er et spennende samarbeid mellom Tolletaten og Universitetet i Stavanger, og som tydeligvis har vært et etterlengtet tilbud. Det er mulig TV2-serien Toll også har bidratt til å vise frem hvor utrolig spennende og viktig yrket er, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– På en del utdanninger er konkurransen om studieplassene hard, men siden regjeringen under pandemien har gitt penger til å opprette flere studieplasser, så er snittet i antallet søkere per studieplass litt lavere enn i fjor. Til høsten er det planlagt 61.673 studieplasser, sier Asheim.

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX NORGE

Flest søkere

Selv om siviløkonomutdanningen ved NHH er den utdanningen med flest søkere, er det totalt sett helse- sosialfagutdanningene som er mest populære. 39.389 personer har dette som førstevalg, noe som er litt flere enn året før.

Innenfor denne retningen er det sykepleierutdanningen som har flest søkere. Nesten ni prosent ønsker denne utdannelsen, men ikke alle som søker vil kunne komme inn. Det er nemlig 13.370 personer som har dette som sitt førstevalg, men det er bare 5145 studieplasser.

Foto: Hanna Kristin Hjardar

Andre fag som fortsatt er attraktive er IKT, teknologifag og realfag. I år er det spesielt søkingen til teknologifag som øker, med 4,2 prosent flere førstevalgsøkere enn i fjor.

– Når samfunnet nå sakte åpnes opp og jobbene skal komme tilbake, vil sannsynligvis smart bruk av teknologi spille en stor rolle. Derfor er det veldig bra at så mange søker seg til IKT- og teknologistudier. De vil tilegne seg kompetanse som kommer til å ha behov for når de er ferdig utdannet, sier Asheim.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Nedgang

Færre enn tidligere har lærerutdanning som sitt førstevalg. Størst nedgangen er det i søknader til grunnskolelærerutdanningen. På yrkesfaglærerutdanningen er det derimot historisk mange søkere.

Foto: Frode Hansen

– Regjeringen har gjennom hele perioden jobbet aktivt med kvalifisering og rekruttering til lærerutdanningene. Vi vil fortsette dette viktige arbeidet og styrker nå det nasjonale rekrutteringsprosjektet og de landsdekkende digitale matematikkursene med 5 millioner kroner hver, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Flere eldre søkere

Selv om det er flere søkere i de fleste aldersgruppene, er økningen i år størst blant de eldste aldersgruppene. I år er det 4253 flere søkere over 30 år enn det var i fjor.

Samtidig er det færre 18- og 19-åringer som søker sammenlignet med fjoråret. Da var det en sterk oppgang (11 prosent) blant søkere som kom rett fra videregående. I år er det en nedgang på 3,3 prosent sammenliknet med fjoråret.