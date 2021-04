UENIGE OM TILTAK: Helsedirektoratets Bjørn Guldvog og Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet, her fra en pressekonferanse om coronasituasjonen i fjor. Foto: Fredrik Hagen

Store uenigheter før nedstengingen: FHI følte seg ikke hørt

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet var langt fra enige om store smitteverntiltak før Norge stengte ned 12. mars i fjor.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det kommer blant annet frem i et intervju som Koronakommisjonen har gjort med smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI om dagene før barnehager, skoler og høyskoler stengte ned for over en million barn og unge.

– Det viste seg at Helsedirektoratet hadde en annen oppfatning enn FHI om bruk av tiltak, skriver kommisjonen i sin rapport.

Rapporten, som ble publisert onsdag, er basert på 23.000 dokumenter og intervjuer med sentrale beslutningstagere – blant annet Bukholm.

Les kommisjonens hovedkonklusjoner her.

«Vanskelig å få gehør for endringer»

I intervjuet med kommisjonen sier Bukholm at han på et møte med Helsedirektoratet morgenen 12. mars i fjor, ble presentert for en liste over tiltak – tegnet på en tavle.

Det var vanskelig å få gehør for endringer, har Bukholm fortalt til kommisjonen.

Under møtet tar han et bilde av tavlen og sender til FHI, som får 15 minutter til å komme med sine smittevernfaglige vurderinger.

LISTEN MED TILTAK: Geir Bukholms fotografi av tavlen med listen over tiltak, fra et møterom i Helsedirektoratet, 12. mars 2020. Foto: Skjermdump, Koronakommisjonens rapport

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI påpeker overfor Bukholm at det er usikkerhet om barns smittespredning:

«Antas å ha store omkostninger for samfunnet dersom tiltaket skal vare over tid ettersom disse barna må passes av noen. Potensielt mer smitte til sårbare grupper dersom disse blir satt til å passe barna».

Bukholm videreformidler deretter FHIs synspunkt til Helsedirektoratet: De anbefaler stenging av skoler for de eldste elevene, men ikke barneskoler og barnehager.

Folkehelseinstituttet mente det var uklart hvor god effekt en total stenging av alle barnehager og skoler ville ha, gitt usikkerhet rundt betydning av barn som smittespredere.

Likevel blir konklusjonen at alle skoler skal stenges.

FHI så heller ikke for seg at det ville bli aktuelt å ta i bruk så inngripende tiltak som direktoratet hadde skissert i et eget notat.

les også Corona-oppgjøret: Her får Solberg hard kritikk

Nakstad mente skolestenging var avgjørende

Assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad delte ikke Volds vurderinger.

I et intervju med kommisjonen la Nakstad vekt på at kostnadene ved å stenge skoler også burde vurderes opp mot hva som var alternativet:

– De som tenker at tiltakene vil ha store konsekvenser, og de derfor ikke kan gjennomføres, tar ikke inn over seg at konsekvensene vil være større dersom man ikke gjør noe, for nettopp de samme gruppene, sa Nakstad i intervju med kommisjonen den 12. januar 2021.

Han mente stengingen av barnehager og skoler var avgjørende for at mobiliteten i samfunnet gikk ned.

Uenige om innreisekarantene og håndhilsing

I en egen e-post i midten av februar i fjor, der FHI ga innspill til et internt notat i Helsedirektoratet, heter det:

Det vil neppe bli hensiktsmessig å gi råd om å stenge skoler, nedlegge arbeidsforbud eller «isolere personer i geografisk avgrenset områder, stenge virksomheter som flyplasser, hoteller, cruiseskip m v. eller å stanse kommunikasjoner» ved håndtering av koronavirusutbrudd i Norge.

I ukene som fulgte frem mot 12. mars, var det flere tilfeller hvor FHI og Helsedirektoratet var uenige om tiltak, ifølge kommisjonen.

Fredag 6. mars 2020 gikk helsedirektøren ut med et råd om å unngå å håndhilse. Dagen etter innførte direktoratet råd om 14 dagers innreisekarantene for reisende fra områder med «vedvarende smitte».

FHI støttet ingen av disse rådene.

les også Får slakt for pandemiberedskapen

«De fleste arrangementer kan holdes som normalt»

I denne perioden var det også en diskusjon mellom myndighetene om å begrense offentlige arrangementer.

FHI mente begrensninger på arrangementer ville være mest aktuelt i senere faser av epidemien. I et notat til Helsedirektoratet datert 7. mars var FHIs konklusjon at «de fleste arrangementer kan holdes som normalt».

I det samme notatet var vurderingen fra FHI at «nytten av innreisekarantene er liten», og dessuten at «foreløpig er det greit å håndhilse i Norge».

Dagen etter hadde FHI og Helsedirektoratet et møte der formålet var å «komme nærmere hverandre i kommunikasjon».

Dokumenter FHI har sendt til Koronakommisjonen, som VG har omtalt, viser at Helsedirektoratet og FHI også utover våren kjeklet på bakrommet.

E-poster mellom ansatte i etatene tegner et bilde av dårlig kommunikasjon, dobbeltarbeid og frustrasjon.

Blant annet ble det flere ganger gitt forskjellige råd fra FHI og Helsedirektoratet – noe som ifølge FHI skapte «forvirring og mye merarbeid».

les også Få oversikt: Dette er dommen fra Koronakommisjonen

Koronakommisjonen som evaluerer regjeringen og helsemyndighetenes håndtering, lander imidlertid også på at det var riktig å stenge ned det norske samfunnet 12. mars i fjor.

– Vurderingen vår er at det var riktig å ta en beslutning, framfor å

vente på mer kunnskap. Hvis myndighetene hadde ventet med å stenge ned, kunne de i verste fall mistet muligheten for å få kontroll, eller at tiltakene måtte vært enda kraftigere og vart enda lenger, skriver kommisjonen.