Én innsatt sto for 80 av 115 avvik: – Han passer ikke i fengsel

Slag, spark og trusler. I løpet av det siste året sto én innsatt for nesten to tredjedeler av alle avvikene i Bjørgvin ungdomsfengsel.

Mannens forsvarer mener at ungdomsfengselet ikke er riktig sted for hans klient å sone sin straff.

Høsten 2019 var travel for de ansatte på Bjørgvin ungdomsenhet i Bergen. Fra midten av september til nyttår ble det registrert 80 avvik – alle knyttet til én innsatt. Det viser en gjennomgang av avvikene som VG har fått innsyn i.

I den perioden ungdomsfengselet for 90 prosent av alle avvikene i hele Kriminalomsorgen.

Det er snakk om en ung mann som da var under 18 år. Han ble i januar dømt for en brutal overfallsvoldtekt, vold og narkotikaforbrytelser i Agder lagmannsrett.

Før tiltalte ble dømt, ble han flyttet fra flere institusjoner til Bjørgvin. Avvikene det var snakk om var slag og spark, spytting og verbale trusler, opplyser fengselet til VG.

– Ansatte opplevde dette som svært belastende. I tillegg så var det en ekstra påkjenning at dette ble gjort av et barn, sier assisterende fengselsleder Åsmund Steine til VG.

Viste «få spor av anger»

De 80 avvikene utgjør brorparten av de til sammen 115 avvikene som ungdomsenheten har registrert det siste år. Og det skjedde i periode på tre måneder, helt til den unge mannen ble overført til en annen type soning.

Bjørgvin ungdomsenhet har anmeldt flere av avvikene som er registrert hos dem.

I dommen fra januar fremgår det at den samme mannen var voldelig mot de ansatte på en barnevernsinstitusjon han var på før Bjørgvin. Der påførte den unge mannen en av de ansatte hjernerystelse.

I tingrettens dom kommer det frem at tiltalte viste «få spor av anger, snarere tvert imot». Han ble derfor dømt til fire års fengsel, hvor to år ble gjort betinget.

Mannens forsvarer, Bjørn Nærum, svarer at hans klient har store, psykiske utfordringer.

– Når han har blitt plassert i fengsel, ble det forverret. Han passer ikke i fengsel. Det innebærer ikke rehabilitering for ham, snarere tvert imot. Noen situasjoner i fengselshverdagen, har gjort at problemene har slått inn for fullt, sier Nærum til VG.

– Noe av problemet har vært at han har hatt rykte på seg for å være vanskelig. Fengselet har forberedt seg på det på en måte som han har reagert på. Det innebærer at de i noen situasjoner kommer mange, med mye beskyttelse og han mener at han har blitt hardhendt og dårlig behandlet. Hele poenget er at han ikke takler de tingene. Han kan svare med voldelig eller truende. Når han oppfatter press, eller at han blir oppfattet som en skummel type, da kan det bli vanskelig, fortsetter han.

Nærum opplyser at hans klient nå soner på psykiatrisk sykehus og at det går mye bedre med ham.

Steine på Bjørgvin medgir at fengsel ikke alltid er den beste løsningen.

– Når barn under 18 år likevel kommer til oss, vil vi alltid tilstrebe å bruke så lite inngripende tiltak som mulig. Fengselet er likevel en endestasjon, og rammene som blir definert her må overholdes.

– På generelt grunnlag vil fengselet alltid tilpasse seg, slik at en er rustet til å ivareta og ta kontroll over de situasjonene som måtte oppstå. Hensynet til ansattes sikkerhet medfører bruk av beskyttelsesutstyr når dette er nødvendig. I tillegg er alle ansatte trent til å gripe inn, og håndtere situasjoner som medfører fare for ansatte, innsatte eller skade på bygninger og inventar. Dette vil igjen alltid bli forsøkt løst så skånsomt som mulig, fortsetter han.

Hadde mest avvik

Neste innsatt på listen av avvik til Bjørgvin i 2019 sto for syv avvik – i en periode på ett år. En annen innsatt sto for syv avvik i en periode på fem måneder.

Høsten 2019 sto Bjørgvin ungdomsenhet for 90 prosent av alle avvikene i hele Kriminalomsorgen med deres rundt 3600 innsatte i deres 58 fengsler med forskjellig sikkerhetsnivå.

– Tallene viser at det er opphopning av avvik i perioder. Dette kan settes i sammenheng med nyinnsettelser av ungdommer, og problemene de har til å forholde seg til rammene som blir presentert. Andre opphopninger kan ha bakgrunn i dårlig psykisk helse, og vedvarende utagering, sier Steine.

Han uttaler seg på generelt grunnlag av hensyn til taushetsplikten. Han legger imidlertid ikke skjul på at det er krevende når særlig utagerende ungdommer kommer til dem.

– Ungdomsenheten er bemannet for å kunne ramme inn ungdommene når de krever det. Det må likevel presiseres at det til tider er svært belastende for de ansatte å arbeide i dette miljøet, fortsetter han.

VG har tidligere fått bli med på innsiden av Bjørgvin ungdomsenhet, hvor Norges farligste ungdommer soner sine dommer. Det er til enhver tid plass til fire ungdommer i de forholdsvis nye lokalene på Bjørgvin.

Vil ha sikkerhetspsykiatrisk post for barn

Steine forteller at det ikke finnes egnede sengeposter for denne typen utagerende og alvorlig psykisk syke ungdommer i psykiatrien.

– I slike tilfeller har vi måtte gjøre fortløpende vurderinger av individuelle behov, og søke bistand og samarbeid med de sikkerhetspsykiatriske postene ved Helse Bergen, sier han.

Han legger til at det jobbes med å etablere en sikkerhetspsykiatrisk sengepost for barn i Helse Bergen. Han ønsker dette tilbudet velkommen siden han ikke ønsker at slike ungdommer behandles i voksenpsykiatrien.

– Innleggelse av barn ved disse postene er i utgangspunktet problematisk med hensyn til FNs barnekonvensjon, da de må oppholde seg med voksne.

