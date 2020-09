NORDMØRING: Astrid Hoem fra Kristiansund er innstilt som ny leder for AUF. Her foran Folketeaterbygningen på Youngstorget, der Ap og AUF holder til. Foto: Janne Møller-Hansen

Nyinnstilt AUF-leder åpen for regjering med Rødt og MDG

YOUNGSTORGET (VG) Astrid Hoem er innstilt som ny leder i AUF, og mener alt er bedre enn Erna Solberg (H) som statsminister. Det inkluderer partiene Ap-leder Jonas Gahr Støre har lukket døren for.

Nå nettopp

Astrid Hoem (25) fra Kristiansund er innstilt som ny leder for AUF. Det overrasker neppe partifellene hennes – Hoem er tross alt eneste kandidat til toppvervet i Arbeiderpartiets ungdomsparti og venstresidekorrektiv.

Hun er i dag nestleder i AUF og har vært i sentralstyret siden 2016.

– Hvem bør Arbeiderpartiet samarbeide med hvis det blir flertall på rødgrønn side?

– Jeg mener vi skal samarbeide med alle som har lyst å sitte i regjering med oss for å kaste den nåværende regjeringen, sier hun.

– Så du er helt åpen for å slippe inn MDG eller Rødt, hvis de ønsker det?

– Hvis det gjør at vi får kastet Erna, så er jeg for det. Alt er bedre enn Erna, sier hun.

les også 11 av 14 i AUFs sentralstyre var på Utøya: Derfor fortsatte de i politikken

– Hvorfor gjør Rødt, SV og MDG det så godt for tiden?

– Nummer én: Ap er nødt til å levere bedre på klima. Vi kommer til å miste en generasjon velgere hvis vi ikke leverer bedre på klima, men ikke minst så klarer vi ikke klimakrisen hvis vi ikke gjør det. Nummer to: Forskjellene har økt, sier Hoem.

– Du snakker veldig varmt om fordeling og klima. Kunne du ikke egentlig tenkt deg å være medlem i SV?

– Nei, fordi jeg tror at bare Arbeiderpartiet representerer hele det brede laget av befolkningen når vi er på vårt beste. Jeg har aldri vært i tvil, sier hun.

HIPP HURRA: Astrid Hoem feirer at hun er innstilt som ny AUF-leder. Foto: Janne Møller-Hansen

Støtter AUF-oppgjør

Flere AUF-medlemmer tok et tydelig oppgjør med en ukultur fra talerstolen på Trøndelag Aps dramatiske årsmøte i slutten av august.

– Har du selv advart AUF-ere om hvem de ikke skal snakke med i baren?

– Jeg har advart mot å holde seg med folk som har drukket for mye etter partiarrangement.

– Spesifikke folk?

– Nei, bare generelt i Møre og Romsdal.

– Hva tenker du i dag om at det var nødvendig å si fra om det til unge politikere?

– Det tenker jeg i dag, som eldre selv, at det ikke burde vært nødvendig og ikke bør være nødvendig. At det aldri er AUF eller unge tillitsvalgte i AUF sitt ansvar at man skal holde seg unna folk.

Da tidligere Ap-nestleder Trond Giske talte marsjerte AUF-delegatene ut av salen i både Trondheim og Steinkjer.

– Jeg tenker at jeg forstår reaksjonen etter den uken som har vært, sier Hoem.

Alle AUF-fylkeslagene gikk også sammen om en uttalelse om at Giske ikke burde ha tillitsverv i partiet.

– Var du stolt over at AUF var tydelige?

– Jeg tror det var helt riktig etter de historiene som kom frem i løpet av den uken.

Hoem sier også at hun er positiv til Ap-leder Jonas Gahr Støres nye Metoo-grep, som ble vedtatt i Aps sentralstyre på mandag.

DEN ENESTE: Valgkomiteen i AUF har kun hatt én lederkandidat, nemlig Astrid Hoem (25) fra Kristiansund. Foto: Janne Møller-Hansen

– Glemmer hvem vi skal representere

Hoem meldte seg inn i AUF i 2009. Hun var på Utøya 22. juli 2011, som 16 år gammel lokallagsleder i Kristiansund AUF.

forrige





fullskjerm neste INNSTILT: VG møter Astrid Hoem før valgkomiteens innstilling ble lagt frem. Her i heisen på vei opp til AUF-kontoret, som ligger i Folketeaterbygningen på Youngstorget i Oslo.

– Hva vil du med AUF?

– Nå som Ap ligger sånn på målingene som vi gjør, er det ekstremt viktig med et sterkt AUF. Jeg tror litt av utfordringen til Ap er at vi av og til glemmer hvem vi skal representere, sier hun og fortsetter:

– AUF skal være påminnelsen om at vi representere vanlige folk, vi representerer de som er permittert og de som sliter med å komme inn på studier. Vi representerer ikke de som tjener på skattekuttene til høyresiden. Det er aldri de vi skal løse problemene for, det er høyresiden sitt ansvar.

Dette er innstillingen: Leder: Astrid Willa Eide Hoem, Møre og Romsdal Generalsekretær: Sindre Lysø, Viken Nestleder: Gaute Børstad Skjervø, Trøndelag Sentralstyremedlem: Agnes Nærland Viljugrein, Oslo Sentralstyremedlem: Reidar Fugle Nordhaug, Vestland Sentralstyremedlem: Hoda Imad, Viken Sentralstyremedlem: Jan Halvor Vaag Endrerud, Innlandet Sentralstyremedlem: Agnete Masternes Hanssen, Troms og Finnmark Sentralstyremedlem: Fredrik Sørlie, Vestfold og Telemark Sentralstyremedlem: Julie Indstad Hole, Trøndelag Sentralstyremedlem: Kristoffer Hansen, Viken Sentralstyremedlem: Aleksandra Seljeseth, Troms og Finnmark Sentralstyremedlem: Håkon Einarsve, Trøndelag Sentralstyremedlem: Julia Eikeland, Rogaland Vis mer

AUFs landsmøte avholdes 15.–18. oktober. Hoem varsler at AUF kommer til å fortsette kampen for et grønnere Ap og for å fase ut oljeindustrien.

– Men vi må også ha en plan for alle de ansatte. Vi må ha en plan for hva du skal gjøre hvis du har huslån og skal tilbake på skolebenken. Det er det folk lurer på, sier hun og legger til:

– Folk våkner ikke opp og lurer «er det 300.000 arbeidsplasser i morgen?». De lurer på sin egen. Da må man ha politikere som gir tydelige svar på at man klarer det her.

Klarer du å gjette hvem som stemmer hva? Se video:

Publisert: 10.09.20 kl. 15:11

Les også