SLITER: Lena Remme Solheim, Patryk Szwaracki, Melissa Alexandra Andersen og Ken Byfuglien Fjeldberg er noen av studentene som sliter med å få økonomien til å gå rundt. Foto: Privat

Studenter fortviler over studiestøtten: − Regjeringen ser ikke ut til å bry seg

Den økonomiske situasjonen til mange studenter beskrives som svært krevende. Nå tømmes sparekontoer og foreldre må bes om hjelp.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Patryk Szwaracki (21) får ikke økonomien til å gå rundt kun ved hjelp av studiestøtte. Han er en av mange studenter som skriver til VG at pandemien har ført til en svært tøff tid økonomisk og mentalt.

Szwaracki har blitt permittert flere ganger, og til slutt ble han sagt opp i butikkjobben sin. Alt av pengene han får fra Lånekassen går til leie, så han er derfor avhengig av å jobbe ved siden av studiet.

– For at jeg skulle klare meg gjennom studietiden og ha råd til å bo i Oslo, så måtte jeg bruke sparepengene mine som skulle egentlig gå til kjøp av bolig. Samtidig som foreldrene mine har hjulpet meg økonomisk, sier han.

PERMITTERT: Patryk Szwaracki (21) jobbet som flyvert for Norwegian, men ble sagt opp i mars. Han tar fagbrev på nett innen salg, service og reiseliv. Foto: Privat

En fersk undersøkelse Senito Norge gjorde for Norsk Studentorganisasjon viser at han ikke er alene. Halvparten av studenter må ty til andre midler for å få hverdagen til å gå rundt. Blant annet forbrukslån og støtte fra familie.

– Bekymringene kommer hver dag, samtidig som spørsmålet om jeg kommer til å klarer meg til neste måned med økonomien. Jeg må innrømme at det er en trist situasjon, sier han.

Mener regjeringen ikke forstår studentenes situasjon

Ken Byfuglien Fjeldberg (27) studerer trening og prestasjon ved Norges idrettshøgskole.

– I starten var jeg veldig bekymret for økonomien og hvordan det skulle gå rundt, men nå har jeg etter hvert gått over til mer apati. Jeg vet at jeg ikke får gjort noe som helst med det, og regjeringen ser ikke ut til å bry seg nevneverdig, sier han.

LAV MOTIVASJON: Ken Byfuglien Fjeldberg (27) sliter med motivasjonen etter å ha blitt permittert flere ganger. Foto: Privat

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier til VG at han forstår at studentene har det vanskelig, men han mener ikke at studentene blir oversett av regjeringen.

– Jeg forstår veldig godt at mange er frustrerte og lei nå, denne pandemien ble mye mer langvarig enn de aller fleste av oss kunne forutsett. Nå har vi nylig lagt frem en studentpakke som både kompenserer de som har opplevd inntektsbortfall, men som også skaper tusenvis av helt egne studentjobber, sier han.

Asheim i SMS-intervju: – Klarer å forstå at det er kjipt

Utdanningsminister Henrik Asheim (H) Foto: Hanna Thevik

Fjeldberg mener at studentjobber ikke er nok.

– Løsningene og forslagene som har kommet så langt føles litt som å bli tilbudt et plaster når jeg har blitt skutt i magen. Jeg vet også med sikkerhet at jeg ikke bare snakker for meg selv når jeg sier at vi er dritt lei, sier han.

Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, tror ikke at regjeringen skjønner studentenes situasjon.

– Jeg er overrasket over at regjeringen er arrogante og avvisende ovenfor studentene. Spesielt nå som pandemien har vart så lenge, sier han.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) Foto: Frode Hansen

Sparte til bolig

Fjeldberg forteller at han går i minst 5000 kroner minus hver eneste måned.

27-åringen har fått noe pengestøtte av moren sin, men sier at det ikke veier opp for de tapte inntektene. Hver måned bruker han derfor penger som egentlig var spart opp til egenkapital til hans første bolig.

Nå er han redd det skal bli enda vanskeligere å kjøpe bolig i fremtiden, siden han bruker opp sine oppsparte midler. Han mener at studentene bør få rett på dagpenger slik som alle andre.

I Norge er studiestøtten finansiert av Lånekassen, som utbetaler 123.519 kroner i året hvis man studerer på fulltid. Dette inkluderer ikke eventuelle skolepenger, og mesteparten er lån.

Det betyr at studenter som ikke jobber eller får støtte ved siden av studiestøtten, lever godt under fattigdomsgrensen i Norge, som er beregnet til 247.000 kroner.

Har vurdert å slutte

Lena Remme Solheim (23) har studert global folkehelse i Nederland, og har søkt master i København. Støtten fra Lånekassen har aldri vært nok for henne, og hun har hatt minst 5000 kroner eller mer i ekstrautgifter hver måned, forteller hun.

Hun jobber som hjemmesykepleier i Norge i alle ferier, og har måttet låne penger fra venner og familie for å klare seg igjennom studietiden. Solheim forteller at økonomien hennes fører til mye stress, bekymring og utbrenthet i hverdagen.

– Tanken på å måtte jobbe som hjemmesykepleier i ferier og låne fra andre var veldig psykisk belastende og har gjort at jeg ikke føler at jeg kan ta noen som helst form for pause, sier hun.

KLASSEFORSKJELL: Lena Remme Solheim (23) mener at Lånekassen skaper store forskjeller i samfunnet. Foto: Privat

Solheim har vurdert å slutte på studier flere ganger på grunn av økonomien.

– Jeg tenker at det er riv ruskende galt at studenter forventes å leve med en så lav levestandard i forhold til resten av samfunnet, sier hun.

Hun mener at studiestøtteordningen legger til grunn at alle har foreldre som kan bistå økonomisk, og at dette fører til en skjevfordeling i samfunnet blant de med ressurssterke familier. Hun mener at studentene bør få søke om støtte fra Nav.

Reagerer på utsagn fra Asheim

Henrik Asheim (H) sa til VG tirsdag at han har stor forståelse for at studentene har det tøft.

– Det du absolutt ikke må gjøre er å ta opp forbrukslån. Hvis du har problemer med å betale regningene dine, så er dette grunnen til at vi har Lånekassen med svært lav rente og pengene skal ikke betales tilbake før man er ferdig utdannet og i jobb, sa Asheim.

Dette reagerer student Ken Byfuglien Fjeldberg på. Han føler ikke at studentene blir hørt på noe vis, og mener at uttalelsene fra Asheim viser at han ikke har noen forståelse for studentenes situasjon.

– Han mener altså at siden studiestøtten ikke er tilstrekkelig, så burde man bare lene seg på studiestøtten, sier Fjeldberg oppgitt.

Asheim sier at dette ikke stemmer.

– I Norge har vi et velferdssystem som skal hjelpe dem som får utfordringer for en kort eller lengre periode. Bunnplanken i velferdssamfunnet vårt er sosialhjelpen. Jeg vil oppfordre alle, også studenter som ikke får betalt regningene sine, om å snu seg til sosialhjelpen fremfor forbrukslån eller dyre kredittkort, sier han.

Tilbyr tilleggslån til studentene

I regjeringens krisepakke for studentene er det et tilbud om et tilleggslån gjennom Lånekassen for dem som har mistet arbeidsinntekt. 40 prosent kan gjøres om til stipend.

Melissa Alexandra Andersen tar årsstudium i personlig trener ved Norges idrettshøgskole Foto: Privat

Melissa Alexandra Andersen (24) studerer ved Norges idrettshøgskole og er permittert fra jobben for andre gang. Hun er svært bekymret for egen økonomi, men valgte likevel å ikke søke på tilleggslån.

– Tilleggslån er en no-go fordi jeg ikke ønsker å ha mer studielån å betale tilbake senere, sier hun.

Tirsdag kom det tall som viste at færre studenter har søkt om dette lånet sammenlignet med i fjor.

Andersen tror at mange har latt være å søke av samme grunn som henne selv.

– Et tilbud om mer lån for studenter kan føles som en hån mot en gruppe unge mennesker som ønsker å komme seg gjennom studiene og etablere seg videre, sier hun.