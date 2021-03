MISFORNØYD: Madeleine Kumpitak (26) og Marte Irgens (33) føler dagens praksisordning ødelegger for den nasjonale dugnaden og det sosiale som studentene har måttet ofre under pandemien. FOTO: Privat

Studenter sendes i praksis på «røde» skoler og barnehager: − Føler jeg ikke har noe valg

Studenter ved OsloMet mener dagens praksisordning ødelegger for den nasjonale dugnaden mot coronaviruset.

Av Daniel Lundby Olsen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har ofret mye ved å holde meg hjemme og ikke møte venner. Da forstår jeg ikke hvordan de kan sende oss ut til røde skoler slik smittesituasjonen er nå. Samtidig er jeg redd hvordan viruset vil slå ut på egen helse skulle jeg bli smittet, sier Madeleine Kumpitak (26).

Hun går andreåret på lærerutdanningen ved OsloMet, og får støtte fra klassevenninne Marte Irgens (33):

– Kunnskapsminister Guri Melby sa forrige uke at alle nærkontakter på skolene må ned. Samtidig sier Kunnskapsdepartementet at det er trygt å sende tusenvis av studenter i praksis. Jeg opplever uttalelsene som svært motsigende.

les også Oslos helsebyråd mener regjeringen er for optimistiske om gjenåpning

Har ikke råd til å forskyve studiet

Praksisen starter etter påske. Kumpitak sier at hun da vil være avhengig av både buss og tog. Irgens sier det er vanskelig å overholde avstand på skolen hun blir utplassert.

Studentene kan søke om permisjon, men da forlenges studietiden. Irgens sier hun ikke har råd til det økonomisk.

– Som mange andre har jeg lyst til å bidra i dugnaden for å slå ned smitte, men jeg føler at jeg ikke har noe valg fordi jeg må i praksis, understreker Irgens.

Studentene mener praksisperioden bør flyttes eller holdes når store deler av befolkningen er vaksinert. Et alternativ bør være digital undervisning slik som i fjor, mener de.

HOLDER ÅPENT: OsloMet har besluttet å holde campus åpent i Oslo, selv om studiestedene i Sandvika og Kjeller må stenges etter at tiltaksnivå A ble innført i Viken tidligere denne uken. Foto: Berit Roald / NTB

– De fleste har fem-seks års erfaring

Kalle Korpola (30) går andreåret på barnehagelærer ved OsloMet, og er allerede i praksis. Han går arbeidsplassert studium, hvor det kreves to år erfaring før man kan søke.

– De fleste i klassen min har fem-seks års erfaring fra barnehage, så det er begrenset hvor viktig praksis er for oss.

Klassekamerat Nils Opstad (31) sier han skal i pappapermisjon fra juni. Det vil gjøre en flytting av praksis vanskelig for hans del.

– Det er en risiko for at barnehagene stenger. Jeg føler ikke vi har fått et godt svar fra skolen om hvordan det blir med praksisavviklingen da, sier han.

Begge jobber i egen barnehage ved siden av studiet. Korpola bor på Røa, jobber i bydel Gamle Oslo og har praksis i Bærum. Opstad bor på Ellingsrudåsen, jobber på Tveita og har praksis i Bærum.

– Det er flere her som ikke liker at vi reiser fra rødt til gult nivå. Der jeg jobber, er det lite smitte og jeg risikerer å ta med denne hit, sier Korpola.

les også Helsearbeidere står uten vaksine: – Henger ikke sammen

ØNSKER MER FLEKSIBILITET: Kalle Korpola (30) sier dagens praksisordning gjør det vanskelig å begrense nærkontakter. Han mener det burde vært mulig å avvikle praksis i egen barnehage, når man ser på smittesituasjonen. FOTO: Privat

Utsatt praksis kan få konsekvenser

Gry Hovland, seksjonssjef for praksisadministrasjon ved OsloMet sier til VG at hun har forståelse for at studenter er bekymret, men at skolen tar smittevernet på alvor.

– Det kan få store konsekvenser for barn og unges opplæring om tusenvis av lærerstudenter blir forsinket i utdanningen sin, sier Hovland og forteller at praksisgjennomføringen gjøres etter helsemyndigheter og Kunnskapsdepartementet sine anbefalinger.

På spørsmål om det bør legges opp mer for digital praksis, sier Hovland at det ved behov vil bli gjort mulig med heldigital praksis hvis det skulle trengs. Praksisstedene vil gjøre vurderinger på dette, i samspill med universitetet.

– Studentene skal samtidig vise at de er skikket til å utøve yrket. Dette krever en viss grad av fysisk tilstedeværelse i barnehagene og skolene, fortsetter hun.

les også Nye smitterekorder i Norge: – Vil nok fortsette å øke før det snur

VIKTIG LÆRDOM: Seksjonsleder for praksisadministrasjonen ved OsloMet, Gry Hovland sier det i fremtiden er lærerstudentene som skal trygge barn, unge og foresatte i slike tøffe situasjoner som nå. Det ligger derfor mye læring i praksisgjennomføringen. FOTO: OsloMet

– Hva tenker dere om at flere studenter er redd for å bli smittet og smitte andre? Bør ikke det veie tungt?

– Det er igangsatt en rekke tiltak. Studenter som er i risikogrupper, har særskilte grunner eller har andre utfordringer, må ta dette opp med sin fastlege eller kan ta kontakt med fakultetet.

– Bør OsloMet tilpasse mer for studentene? F.eks. å flytte praksisen?

– Situasjonen med pandemien har nå vart en god stund, og vi må gjennomføre det som er mulig for å unngå forsinkelser. En del studenter har allerede hatt kompensatoriske oppgaver som erstatning for praksis, opplyser Hovland.