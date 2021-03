EDLE DRÅPER: Norge har nå tilgang på flere vaksiner enn i starten av pandemien, men fortsatt ikke nok til at alle kan få det de ønsker. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / REUTERS

FHIs modeller: Flere vaksiner til Oslo kunne spart flere liv

FHIs modeller viser at en større skjevfordeling av vaksinedoser til Oslo kunne reddet flere norske liv. Men det er ikke den strategien de og regjeringen har valgt.

Tirsdag kom svaret på vurderingen FHI har jobbet med lenge: De går inn for å justere vaksinefordelingen, og gi noen flere doser til enkelte områder med mye smitte.

Det er et svar mange har ventet på: Den offentlige debatten om vaksinefordeling har rast siden januar. Oslo-regionen har krevd flere doser til områder med høy smitte, mens andre er uenige. Samtidig har ingen visst akkurat hva FHI har regnet på – det har vært unntatt offentlighet.

I flere uker har FHI jobbet med å kjøre matematiske vaksinemodeller på nytt. Sist de gjorde det var før jul. De har analysert hvordan forskjellige strategier kan slå ut på målene om å begrense sykehusinnleggelser og dødsfall nasjonalt.

Et av utfallene modellene som nå har blitt publisert viser, er at vi kunne unngått 80.000 smittede og spart 108 liv i Norge i 2021 med en mer smittsom virusvariant, hvis Oslo fikk 20 prosent flere av vaksinene.

Alle modeller opererer med usikkerheter. Prøv selv i vaksinekalkulatoren lenger ned i saken!

Men strategien regjeringen og FHI har gått for, er ikke noen av dem som er regnet på i modellene. Når FHI har konkludert har de laget et nytt regnestykke. Det kan ifølge rapporten spare 1–5 liv mellom mars og juni.

Dette er forskjellene

FHI har gått inn for det de beskriver som en «beskjeden skjevfordeling» av vaksiner: De vil øke vaksinedosene med 20 prosent til noen få Oslo-bydeler og kommuner med en stor andel sykehusinnleggelser over tid, og ta inntil tre prosent doser fra kommuner som har hatt få sykehusinnleggelser.

Regnestykket er gjort ved å beregne antall innleggelser som kan unngås blant dem som har fått vaksine. Sykehusinnleggelser de siste seks månedene ble valgt som mål på sykdomsbyrde over tid. Denne strategien er ikke regnet på i modellene, og utregningen tar ikke hensyn til indirekte effekt–altså at risikoen for å bli smittet faller, når flere er vaksinert rundt deg.

Det som er regnet på i modellene er mer omfattende. Man fordeler for eksempel 20 prosent av vaksinene til Oslo, eller til Oslo og Viken. Det har tallknuserne sett opp mot forskjellige mulige utviklinger i smitten, og hvordan nye, mer smittsomme varianter sprer seg.

Modellene er laget på fylkesnivå – ikke kommunenivå. Indirekte effekt av vaksineringen er tatt hensyn til.

Modelleringen konkluderer med at det har en effekt å omprioritere dosene–men at effekten ikke er særlig større hvis man omprioriterer mer enn 30 prosent.

Ser man på resultatene fra modellene kan en omfordeling til Oslo gi flere fordeler – men hvis man omprioriterer for mye kan utslaget bli negativt:

To hovedmodeller FHIs modelleringsteam bruker to hovedmodelleringer–en individbasert modell, og en metapopulasjonsmodell. Metapopulasjonsmodellen: Modellen har en smittemodell innen hvert fylke i Norge med homogen miksing innen hver region og mobilitet mellom fylker basert på norske mobiltelefondata. Den individbaserte modellen: Denne modellen følger interaksjoner av rundt 5.37 millioner individer i et virtuelt samfunn som representerer Norge. Modellen inneholder husholdninger, barnehager, skoler, og er tilpasset med bruk av sosiodemografiske data fra SSB og Eurostat. I analysene som er publisert sammen med FHIs rapport er det samsvar i modellenes konklusjoner om prioritering av deler av vaksinene til Oslo.

I modelleringene er det lagt inn antagelser om hvor mye vaksinene beskytter mot smitte, og hva som er mønstrene i hvordan folk beveger seg. Til det bruker de statistikk fra Telenor-mobiltelefondata. I de individbaserte modellen brukes den gjennomsnittlige avstanden personer beveger seg fra hjemmet på en dag.

Reproduksjonstall i fylkene er varierer med en konstant skaleringsfaktor, basert på forskjellene mellom dem fra tidligere – da ligger Oslo ca. 20 prosent høyere enn gjennomsnittet. En 50 prosent mer smittsom variant trer inn fra 1. april – men det legges til grunn av vaksinene fungerer like bra mot den og at den ikke er assosiert med mer alvorlig sykdom Vis mer

I alle scenarioene fra modellene reduseres dødsfall og innleggelser nasjonalt når man gir flere vaksiner til i Oslo frem til alle over 65 år og helsearbeidere har fått tilbud om en vaksine.

– Modelleringen viser konsekvensen av et valg om fordeling av vaksine, så har FHI valgt å anbefale et mindre drastisk omfordelingsvalg enn det vi har modellert, sier Birgitte de Blasio, som leder FHIs modelleringsteam

Hun understreker at modelleringsgruppens oppgave ikke er å gi råd. Det er å levere rapporter som fortolkes, og inngår som ledd i en oppsummerende rapport der FHI gir anbefalinger til regjeringen.

– Én måte å tenke på er at når modellene viser positive helseeffekter ved å prioritere vaksiner til høysmitteområder så er det en indikasjon på at det nok vil svare seg uansett valg av strategi.

–En risiko

I FHIs hovedrapport står det at man til en viss grad hittil har «vektlagt det enkelte individs «krav» om individuell beskyttelse foran samfunnets krav om en mest mulig «økonomisk» utnyttelse av de tilgjengelige vaksinedosene», og at dette også reflekteres i de etiske og rettslige betraktningene. Men de mener det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av vaksiner for en periode.

På spørsmål om hvorfor FHI ikke velger en strategi med mer omfordeling, svarer FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det er fordi det er en risiko hvis andre fylker får tilført betydelig mindre og saktere får vaksinert sine eldre.

– Dermed er disse fylkenes innbyggere mer utsatt dersom epidemiens utbredelse skulle endre seg betydelig. Vi valgte en modell med mer moderat endring i fordelingsnøkkelen slik at andre kommuner får nesten det samme som med den opprinnelige fordelingsnøkkelen.

Hun sier modellene på fylkesnivå er grovmaskede, men at det kan være store forskjeller innad i et fylke. FHI har derfor gjort beregningene på bydels- og kommunenivå i tillegg.

– Både disse enkle beregningene og modelleringene er beheftet med usikkerhet, men de peker i samme retning, nemlig at det ser ut til at skjevfordeling til områder med stort smittetrykk/sykdomsbyrde over tid kan gi et redusert antall innleggelser nasjonalt. Så er det jo fortsatt slik at situasjonen i landet generelt er ustabil, sier hun.

Hun påpeker også at modellene opererer med en «jevn» økning eller reduksjon i smitte i fylkene–og dermed ikke tar hensyn til at det kan oppstå utbrudd i store kommuner.

– Risikoen for at slike utbrudd kan skje, ble vektlagt og regnet som ganske sannsynlig, spesielt som følge av at epidemien vil bli preget av mer smittsomme virusvarianter. Dette ville representere en betydelig risiko som modellen ikke har tatt hensyn til. Etter en samlet vurdering ønsket vi derfor å kun gjennomføre en moderat omfordeling av vaksiner mellom kommunene.

Hun sier FHI mener at modelleringen alene ikke ga et tilstrekkelig grunnlag for å endre fordelingsnøkkelen såpass omfattende.

– Vi har valgt en løsning som er i tråd med modelleringsresultatene, men vi har etter en samlet vurdering valgt å nedskalere mengden vaksinedoser vi omfordeler ned til 2- 4 prosent.

– Det er ikke sikkert dette er den optimale modellen. Mye vil være avhengig av hvordan epidemien utvikler seg de neste ukene og månedene, hvor vi får utbrudd fremover, og hvor raskt vi nå får større mengder vaksiner slik at vi kan tilby vaksine til alle. Det siste er det aller viktigste.

Fikk resultater for to uker siden

Ifølge modellene kan en prioritering av Oslo gi en «kraftig nedgang» av dødsfall i Oslo–men samtidig en økning i andre fylker. Totalt sett betyr dette færre dødsfall i Norge.

– Modellene viser en samlet effekt av vaksinasjon–både indirekte og direkte. Det er derfor man har matematiske modeller, fordi de simulerer smittespredningen. Din risiko for å bli smittet avhenger av hvor mange smittede du har rundt deg og om du er vaksinert, forklarer Birgitte de Blasio.

Resultatene som viser en positiv effekt av skjevfordeling opp til et viss prosentandel, har ikke endret seg underveis i denne nye modelleringen, sier hun.

– Når var det dere først fikk disse resultatene?

– Det var vel uken før vi leverte rapporten. Før det brukte vi tiden på å utvikle modellene og tilpasse dem, sier de Blasio.

Forrige gang FHIs modelleringsgruppe leverte en rapport til om skjevfordeling, var i desember. Rapporten, som dannet grunnlag for strategien som er fulgt til nå, inneholdt resultatet av deres utregninger og FHIs andre vurderinger.

Da viste tallene at en skjevfordeling kunne gi positive helseutfall i form av færre dødsfall og innleggelser–om smittespredningen (R) nasjonalt er lav.

– Så da samsvarer det dere har funnet nå med det dere tidligere har sett på?

– Det samsvarer ja. Men før jul var det en helt annen og mer drastisk tilnærming. Da simulerte vi at alle vaksiner skulle gå til noen områder. Og i simuleringen vi gjorde før jul hadde vi lite informasjon om vaksinenes effekt–nå har vi litt bedre forståelse for hvordan vaksinene virker.

Det som ble definert som regional prioritering den gang, var å vaksinere i opptil tre fylker hver måned, etter hvor det er størst smittespredning frem til R-tallet var under en. Det ble vurdert opp mot å prioritere alle fylker likt.