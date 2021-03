OVERGREPSDØMT: Rune Øygard slapp ut av fengsel i juni 2015, etter å ha sonet ferdig dommen. Bildet er fra da ankesaken ble behandlet i Eidsivating lagmannsrett på Hamar i april 2013. Foto: Geir Olsen / NTB

Rune Øygard-saken hos Gjenopptakelseskommisjonen

Rune Øygards begjæring om ny behandling av sin straffesak er levert til Gjenopptakelseskommisjonen. Der hevder han intime tekstmeldinger kan være fabrikkert.

Av Gordon Andersen

For over syv år siden ble den tidligere Ap-ordføreren dømt til fengsel for gjentatte overgrep mot en tenåringsjente.

Nå krever Rune Øygard ny behandling av saken. Det er klart etter at Gjenopptakelseskommisjonen mottok hans klage i fjor vår. Klagen er skrevet av advokat John Christian Elden.

Elden argumenterer for at dommen mot Øygard er uriktig, og at det er gode grunner til å anta at jenta eks-ordføreren er dømt for å ha forgrepet seg på, har forklart seg bevisst uriktig, ifølge begjæringen.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter som førte saken mot Rune Øygard i tre rettsinstanser er ikke overbevist av det han har lest.

– Vi har levert inn vårt tilsvar til kommisjonen, og gitt våre synspunkter på saken der. Påtalemyndighetens hovedsynspunkt er at dette er en omkamp om beviser som ble grundig belyst under rettssakene og at begjæringen om gjenopptagelse ikke inneholder noe nytt, sier han til VG.

ØYGARDS ADVOKAT: Advokat John Christian Elden mener det foreligger tungtveiende hensyn som tilsier at spørsmålet om Rune Øygards skyld blir prøvd på ny og at det er grunnlag for gjenåpning av lagmannsrettens fellende dom mot Rune Øygard. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Kan være fabrikkert

En del av argumentasjonen i begjæringen omhandler de mange intime tekstmeldingene som gikk mellom Øygard og den fornærmede jenta.

Kommunikasjonen dem imellom på chattekanalen Skype og via tekstmeldinger sto sentralt i etterforskningen og rettssakene. Det var snakk om over 5000 tilfeller av kontakt dem imellom fra perioden juni til september 2011. Øygard omtalte selv noe av dialogen mellom dem som griseprat.

– Øygard har forklart at han ikke husker/kjenner igjen alle meldingene. Det er likevel ikke gjort noen etterforskning opp mot spørsmålet om meldinger kan være fabrikkert, noe som må betegnes som en svakhet i etterforskningen, står det i begjæringen, som VG har fått tilgang på.

– Det er intet i sakens bevisbilde som tilsier at meldingene ikke kan være forfalsket. Tvert imot er det holdepunkter for at fornærmede hadde tilgang til tiltaltes telefon og brukte den fra tid til annen, skriver Elden i begjæringen.

Innholdet i begjæringen er videre en systematisk gjennomgang av dommen i Eidsivating lagmannsrett, der Øygard ble dømt til ett år og tre måneders fengsel. Denne dommen ble senere justert opp med ett år av Høyesterett, en dom Øygard begynte å sone i desember 2013 før han ble løslatt sommeren 2015.

En ny rapport fra Telenor

I bevisgjennomgangen argumenteres det med jentas forklaringer, andre vitners forklaringer i saken og en rapport fra Telenor. Funnene i sistnevnte handler om mobildekning på en hytte hvor jenta forklarte at hun hadde fått seksuelt ladede tekstmeldinger fra Rune Øygard.

På denne hytta er det imidlertid ikke mobildekning. Det dokumenteres i en rapport om dekningsmåling utarbeidet av Telenor, som ikke var fremlagt for lagmannsretten. Problematikken omkring dekning var likevel et tema i retten.

Elden argumenterer med at funnene her og rapporten underbygger at jenta har vitnet uriktig.

– Det er på det rene at deler av fornærmedes forklaring ikke er klart sannsynliggjort samt at Telenor-rapporten viser at en del av hennes forklaring må være uriktig. Dette, sett i sammenheng med de andre momentene som er gjennomgått ovenfor, styrker anførselen om at fornærmede har avgitt falsk forklaring, står det i kravet om gjenopptagelse.

– Tvilsomt om dommen er riktig

Elden mener at det er flere forhold i saken som sår tvil om dommens riktighet.

– Fornærmedes uriktige forklaringer, tolkning av meldinger i saken, tidsnære vitnebevis, samt tiltaltes og fornærmedes atferd, er særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, står det i skrivet til kommisjonen.

Begjæringen kommer syv år etter Høyesterett fastslo at Rune Øygards vilje til å gjennomføre seksualforbrytelsen hadde vært vedvarende og sterk. De konkluderte med at også aldersforskjellen mellom de to var straffeskjerpende.

Elden ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

– Så vidt jeg vet er eventuelle slike begjæringer underkastet taushetsplikt med mindre de tas til følge og saken på nytt fremmes for en domstol, så her har jeg ingen opplysninger, skriver han i en sms.

– Usedvanlig bred bevisførsel

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter, som førte saken som aktor mot Øygard i tre rettsinstanser, har også kommet med sine innspill til Gjenopptakelseskommisjonen.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter mener det ikke er noe nytt i begjæringen om gjenåpning av Øygard-saken. Foto: Vidar Ruud

VG har lest Klundseter sitt skriftlige tilsvar. Der henviser han til at overgrepssaken mot Rune Øygard er den mest omtalte overgrepssaken i norsk historie, og er skeptisk til at det som nå kommer fra Elden i sum representerer noe nytt.

Klundseter bemerker at begjæringen om gjenåpning bruker uttrykket «bevisst uriktig» om fornærmedes forklaring en rekke ganger. Statsadvokaten skriver at det er ingen holdepunkter for at fornærmede har forklart seg falskt for hverken politiet eller retten.

Tvert imot peker han på at det dreier seg om tre politiavhør og to usedvanlig lange avhør i tingretten og lagmannsretten, hvor fornærmedes forklaring har vært konsistent og i samsvar med objektivt etterprøvbare tidsnære bevis.

– Det dreier seg om en sak med usedvanlig bred bevisførsel om fornærmedes troverdighet i to instanser hvor så vel tingretten som lagmannsretten tillot bevisførsel med fokus på å falsifisere fornærmedes forklaringer i et omfang som neppe ville vært tillatt i andre saker.

VG har vært i kontakt Gjenopptakelseskommisjonens leder Siv Hallgren. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Kvinnens bistandsadvokat Nina Braathen Hortdahl ønsker heller ikke å kommentere innholdet i Øygards begjæring eller noen av anklagene mot hennes klient.