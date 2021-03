HELSEMINISTER: Bent Høie (H) Foto: Helge Mikalsen, VG

Høie: Norge kjøper ikke Sputnik-vaksinen alene nå

Flere EU-land ser mot Russland for å skaffe seg vaksiner alene. Men ikke Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag meldte Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) at vaksinen Sputnik V er tatt inn i godkjenningsprosessen. Blir den godkjent, blir den også automatisk godkjent i Norge.

– Jeg håper at den blir godkjent i EU og tilfredsstiller de samme kvalitetskravene. Det vil være en god nyhet, sier helseminister Bent Høie (H).

Men EU, som Norge har kjøpt vaksiner sammen med, har på nåværende tidspunkt ikke inngått noen felles avtale om å kjøpe vaksinedoser fra russerne.

Det er heller ikke aktuelt for Norge å inngå egne vaksineavtaler nå, mener Høie.

På spørsmål om Norge vil kjøpe vaksinen selv, svarer han:

– Jeg oppfatter det som at det er et tilbud på 10 millioner doser til EU-fellesskapet fra juni.

– Når kan det være aktuelt for Norge å kjøpe Sputnik-vaksinen selv?

– Det er ingen informasjon som tilsier at vi ville fått flere doser. Den problemstillingen fremstår veldig teoretisk.

EU-land som Tsjekkia, Slovakia og Serbia har inngått egne avtaler om vaksinen.

Sistnevnte ligger helt i vaksinefronten i Europa, og har vaksinert dobbelt så mange som Norge, folketall tatt i betraktning.

– Må vurdere om det er interessant

Norge kjøper vaksiner gjennom EU-avtalen. Men en talsperson for EU-kommisjonen sa tidligere torsdag at det ikke er pågående samtaler med selskapet nå, ifølge Reuters.

– De tilbakemeldingene vi får er at selskapet som produserer Sputnik, kan levere 10 millioner doser til EU-fellesskapet fra juni av. Det tilsier at Norge kan få litt over 100.000 doser i juni, sier Bent Høie.

– Vi må vurdere om det er interessant. De vil da komme på et tidspunkt hvor vi har en helt annen tilgang på vaksiner enn i dag.

Legemiddelindustrien: Står fritt til å kontakte

Høie sier han håper Sputnik-vaksinen blir godkjent i EU og tilfredsstiller kvalitetskravene.

– Men det som er viktig: Sputnik-vaksinene vil uansett ikke være tilgjengelig for Norge før om to måneder. I juni har vi kommet ganske langt med vaksineringen, sier han.

– Jeg utelukker ikke at den blir aktuell, men den vil utgjøre en liten andel.

Legemiddelindustrien (LMI) opplyser til VG at Norge står fritt til å kontakte vaksineselskaper:

– I teorien, så lenge alt det regulatoriske er i orden, er det ingenting som hindrer Norge i å ta direktekontakt med produsenter, skriver administrerende direktør Karita Bekkemellem i en e-post.

Lik AstraZeneca

Vaksinen er en viral vektor-vaksine, slik som AstraZenecas vaksine. Men Steinar Madsen i statens legemiddelverk har tidligere sagt til VG at denne også er basert på et annet interessant prinsipp:

– Den gis i to doser, men de to dosene er forskjellige. Noe av det man har lurt på når man gir én dose først, er om man da får dannet antistoff mot selve vaksinen også, og om det kan være et problem. Men her bruker man altså to forskjellige virusvektorer, sa han i begynnelsen av februar.

Les mer om Sputnik-vaksinen nedenfor: