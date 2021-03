I RETTEN: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen og aktor Geir Evanger under tiltaltes forklaring i Oslo tingrett tidligere i uken. Hun nekter straffskyld. Foto: Esther Bjørneboe/NRK / NRK

Venninne av tiltalt IS-kvinne: − Hun angret dypt

OSLO TINGRETT (VG) Venner av den tiltalte IS-kvinnen mener hun var en glad, snill og forelsket kvinne som ikke visste hva hun gjorde da hun reiste til Syria.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: Nå nettopp

– Veldig kort etter så fikk jeg et inntrykk av at hun angret veldig på at hun hadde reist ned og at det ikke i det hele tatt var som hun hadde forventet seg. Hun ville bort.

Det sier en venninne av den tiltalte IS-kvinnen i et vitneavhør som ble avspilt i Oslo tingrett torsdag.

Venninnen beskriver forholdet til tiltalte som vennskapelig, men platonisk.

– Det var ikke sånn at jeg visste alt om henne eller familien hennes. Men hun var alltid veldig blid, hadde en smittende latter og var bare god, sier kvinnen i avhøret.

Den tiltalte 30-åringen reiste til Syria i februar 2013, ifølge sin egen forklaring for å være sammen med IS-krigeren Bastian Vasquez som hun hadde giftet seg med over nettet.

– Jeg hørte fra henne for første gang en stund etter at hun hadde vært der. Jeg vet ikke helt når det var, men hun sa at hun hadde kommet frem og at hun hadde det bra, sier venninnen.

Men kort tid senere endret altså situasjonen seg, ifølge vitnet.

Hun forteller at den tiltalte kvinnen fortalte om kulde, matmangel, at hun ikke kunne gå ut og dermed kjedet seg – og om vold fra ektemannen.

Selv var venninnen en periode medlem av Facebook-gruppen til Profetens Ummah, men hun sier selv at hun raskt meldte seg ut da hun forsto hva de sto for. Flere av medlemmene i den ekstreme gruppen ble senere fremmedkrigere.

I FRIHET: Den 30 år gamle kvinnen har sittet varetektsfengslet siden hun ble hentet tilbake til Norge i januar 2020. I forrige uke møtte hun VG etter å ha blitt løslatt. Foto: Odin Jæger

Det var først like før den tiltalte kvinnen dro til Syria at venninnen fikk høre om reiseplanene.

– Jeg ble veldig redd for henne og tenkte «hvordan tør hun?». «Hvordan tør hun å ta det steget og reise til et krigsherjet land?»

– Årsaken slik jeg husker det, var at hun hadde truffet en mann og skulle være med ham. Jeg tror hun kjente seg privilegert av at han ville ta henne med på en reise.

Etter hvert fikk hun høre at Vasquez kontrollerte meldingene som kona sendte.

– Jeg synes ekstremt synd på henne. I og med at hun var så snill så fortjente ikke hun å ha en så kontrollerende mann. Jeg tror ikke hun selv forsto hvordan en mann skulle være.

– Angret dypt

Venninnen tviler på at den tiltalte kvinnen på noe vis har gjort noe for å rekruttere andre kvinner til IS.

– I og med at hun angret dypt så fort så tror jeg ikke at hun ville at andre skulle komme i samme elendighet, sier kvinnen.

Tiltalte har i retten forklart at hun etter hvert ble utsatt for vold og seksuelle overgrep av ektemannen Bastian Vasquez, og at livet i Syria ikke ble slik hun hadde sett for seg.

– Blind av kjærlighet

En tidligere kollega av kvinnen fikk også WhatsApp-meldinger fra Syria som ga henne inntrykk av at tiltalte ønsket å komme seg ut.

– Hun ville finne ut om hun kunne få nødpass fra ambassaden i Tyrkia. Samtidig visste hun måtte komme seg til grensen selv og at det kom til å være farlig, sier kvinnen i et vitneavhør som ble avspilt i retten.

Kollegaen sier at hun selv ikke har fått vite så mye fra tiltalte selv, men at hun har fått høre en del fra andre som også kjente henne.

– Det ble beskrevet som at hun var blind av kjærlighet, sier kollegaen.

Påtalemyndigheten mener tiltalte skal straffes for å ha deltatt i IS gjennom en periode på seks år. De mener hun gjennom ekteskap med tre IS-tilknyttede menn la til rette for terrororganisasjonens virksomhet.

Selv mener kvinnen at hun kun stelte hus og passet barn og at hun ikke visste hva hun gikk til.