UENIGHET: Rødt-leder Bjørnar Moxnes sammen med nestlederne Silje Josten Kjosbakken (til venstre) og Marie Sneve Martinussen (til høyre) på partiets landsmøte i 2019. Foto: Thomas Andreassen

Full Rødt-strid om sluttdato for olje: − Symbolvedtak

Når Rødt starter sitt landsmøte torsdag, blir det kamp om partiet skal si ja eller nei til en sluttdato for norsk olje- og gassvirksomhet.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: Nå nettopp

I dagens partiprogram går Rødt inn for at 90 prosent av norsk olje- og gassvirksomhet skal være lagt ned innen 2030 – altså om ni år. Blant stortingspartiene er det kun Rødt og Miljøpartiet de Grønne (MDG) som har slike formuleringer i programmene sine.

Kravet om en sluttdato har satt sinnene i kok i deler av fagbevegelsen. Fellesforbundets leder Jørn Eggum har tidligere omtalt en sluttdato som «provoserende og urealistisk».

Nå ligger det an til full strid på Rødts digitale landsmøte, som begynner torsdag.

Et flertall i programkomiteen har foreslått å stryke punktet, mens et mindretall vil slå fast at utvinning av olje og gass skal reduseres «med minst 95 % innen 2040».

– Polariserende

– Det er stadig flere, også industrivelgere, som ser at vi trenger en planlagt nedtrapping av olje- og gassektoren. De vil høre om skrittene på veien dit, ikke få slengt et måltall i ansiktet, sier Marie Sneve Martinussen.

Hun er nestleder i Rødt, har ledet partiets programkomité og er en av dem som vil stryke sluttdatoen.

Martinussen omtaler sluttdatoen som «polariserende» og noe som kommer i veien når man skal diskutere omstilling av olje- og gassvirksomheten. Rødt-nestlederen mener det er viktigere å diskutere tiltak som stans i oljeleting og åpning av nye olje- og gassfelt.

SYMBOLVEDTAK: Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen har ledet programkomiteen, der flertallet vil stryke punktet om en sluttdato. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– En sluttdato har liten funksjon for den praktiske politikken. Den er heller et hinder for å bygge de alliansene som trengs mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen, sier Martinussen.

– Sluttdato har ingen praktisk konsekvens. Det er et symbolvedtak, slår hun fast.

Også partiets landsstyre vedtok med nesten 2/3 flertall i slutten av januar at de ikke vil videreføre sluttdatoen for olja.

Likevel er det åpent hva landsmøtet vil gå inn for, ifølge Martinussen.

– Det er jeg veldig spent på. Dette har vært en uenighet lenge, sier hun.

– Kan svekke miljøprofilen

Blant dem som nå varsler kamp for å beholde sluttdatoen, er ungdomspartiet Rød Ungdom (RU).

– Jeg frykter det kan svekke partiets miljøprofil om vi går fra å ha en sluttdato til ikke å ha det, sier RU-leder Alberte Bekkhus.

Hun sier at det er viktig at Rødt, som et parti som hele tiden snakker om rettferdig omstilling fra oljen, også vedtar forpliktende politikk om rammene for omstillingen.

– En sluttdato er et løfte som viser at vi tar klima på alvor og det er et løfte til dem som har jobber i oljesektoren i dag. Da setter vi et tidspunkt for når vi skal ha bygget opp de alternative arbeidsplassene som trengs, sier Bekkhus.

LEDER: Alberte Bekkhus, leder av Rød Ungdom, vil fortsatt ha en sluttdato for olja i Rødts partiprogram. Foto: Rød Ungdom / Didrik Steen Ingebrigtsen

Også Mailiss Solheim, leder av Rødt Bergen, vil beholde sluttdatoen.

– En sluttdato vil bidra til forutsigbarhet og en planmessig demokratisk omstilling som sikrer arbeidsplasser samtidig som vi kutter utslipp, sier Solheim til VG i en SMS.

– For å hindre de verste konsekvensene av klimaendringene trenger vi en kompromissløs og systemkritisk klimapolitikk. En sluttdato er nettopp det, fortsetter Solheim.

Rødts landsmøte foregår fra torsdag til søndag. Det er ventet at vedtaket om sluttdato enten vil komme enten fredag kveld eller tidlig lørdag ettermiddag.