Ble nektet å besøke døende mor på grunn av karantene – fant alternativ løsning

Norske Per Henning Flattum (57) bor i Danmark. Forrige lørdag hastet han til Norge med fly for å ta farvel med moren, som lå for døden. Men på Gardermoen fikk han stoppordre.

Hverken morens tilstand, negative coronatester og morens tomme leilighet til disposisjon i karantenetiden, ga unntak fra karantenereglene, ifølge Flattum.

Etter ankomst i Norge bar det rett i karantenebussen for 57-åringen og kona Jette (54) og videre til karantenehotellet på Oslo Lufthavn – med beskjed om ti dager på rommet, mens moren hans lå bare noen kilometer unna.

– Jeg la frem all dokumentasjon for grensepolitiet på flyplassen og for helsevesenet fra kommunen på karantenehotellet, uten at det ble tatt hensyn til. Det ble for vondt, sier Flattum.

MOR OG SØNN: Britt og Per Henning Flattum på ferie i Danmark i 2017. Foto: Privat

– Rett innenfor døren på karantenehotellet bestemte vi oss for å dra tilbake til Danmark etter bil, og kjøre til Norge for å prøve den veien.

Ekteparet tok siste fly tilbake til København. Dagen etter kjørte de over Øresund og via Malmö til svenskegrensen på Svinesund.

Tok farvel på balkongen

– Vi hadde en disponibel leilighet, og vi kjente godt til karantenereglene. Det forklarte jeg politiet på Svinesund. Så var det greit, og vi fikk kjøre, sier Flattum.

Moren døde 75 år gammel på sykehjemmet på Jessheim påfølgende dag.

– Vi rakk akkurat å ta farvel med henne, iført smittevernutstyr ute på balkongen. Hun var bevisst at vi var der. I siste liten viste personalet på sykehjemmet medmenneskelighet og forståelse, sier Flattum.

Han sier det ble tent lys på balkongen og at avskjeden ble fin og verdig.

Ønsker unntak for barna

Når VG snakker med Flattum og kona sitter de på niende dagen i karantene i morens leilighet på Jessheim.

I Danmark og England bor tre barnebarn som gjerne vil være med i begravelsen til farmoren førstkommende fredag. Men også de rammes av karantenereglene.

– De siste dagene har jeg vært i kontakt med kommunaldirektøren og kommuneoverlegen i Ullensaker, for å appellere til deres sunne fornuft og medmenneskelighet, så barna kan få komme inn i Norge og være med i begravelsen, sier Flattum.

BARNEBARN: Amalie (24), Alexander (31) og Sophie (27) håper å få unntak fra karantenebestemmelsene, slik at de kan komme i farmorens begravelse. Foto: Privat

Han har også appellert til justisminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie.

– Jeg tviler på om jeg får svar. Håpet er at barna får være med på begravelsen, men jeg vet ikke, sier Flattum.

Etterlyser «sunn fornuft»

– Har du forståelse for at karantenereglene håndteres slik de er bestemt, også for å hindre smitte inn på sykehjem der de mest sårbare er?

– Ja, jeg har full forståelse for det. Jeg etterlyser at systemet gir rom for sunn fornuft. Vi ser skrekkeksempler med smitte på sykehjemmet i nærheten her, på Eidsvoll, og smitte på sykehjem i Danmark er også et problem.

SOVNET INN: Britt Flattum (75) døde på sykehjem på Jessheim, mens familien tok farvel iført smittevernutstyr ute på balkongen. Foto: Privat

Flattum sier at politiet flere ganger har forklart at han må henvende seg til helsevesenet i Ullensaker kommune, der Oslo Lufthavn ligger, for at de tre barna hans skal bli unntatt karanteneplikten og komme i farmorens gravferd.

Forstår frustrasjonen

Kommunaldirektør i Ullensaker Gunhild Grimstad-Kirkeby sier det er uheldig at Flattum får ulike svar fra ulike hold og skjønner at det kan være frustrerende.

– Jeg forstår godt at Per Henning Flattum ville ta farvel med sin mor, og at han ønsker at hans barn skal få delta i begravelsen, sier Grimstad-Kirkeby.

Hun forklarer at kommunen må forholde seg til reglene gitt av sentrale justis- og helsemyndigheter. Karanteneforskriften håndteres av Justisdepartementet.

– Det er politiet ved grensen som avgjør om en som kommer fra utlandet, skal i karantene på karantenehotell eller ikke. Ullensaker kommune har ingen myndighet til å gi unntak fra forskriften eller omgjøre en avgjørelse som er tatt av politiet. sier kommunaldirektøren.

les også Sovnet inn med fire sønner rundt seg: – Virket som han fikk ro i sjelen

– Negative konsekvenser

Men statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet uttaler at de inngripende tiltakene mot smittespredning dessverre ofte har store negative konsekvenser for den enkelte.

– Det er ikke mulig å lage et regelverk som håndterer alle de situasjoner hvor det finnes gode grunner for unntak. Da vil tiltaket ikke få den ønskede effekt, nemlig å hindre importsmitte og ytterligere smittespredning i Norge, skriver Bjerke til Romerikes Blad.

