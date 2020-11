STARTET DA SKOLENE STENGTE: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) gikk inn i regjeringen samtidig med at skolene stengte den 12. mars i vår. Foto: Frode Hansen, VG

Regjeringen vil avlaste coronaslitne lærere med studenter

Regjeringen ønsker å bruke flere tusen lærerstudenter i corona-skolen for å avlaste slitne lærere.

Nå nettopp

Forslaget er så ferskt at det ennå ikke er forankret i hverken lærernes fagorganisasjoner eller hos universiteter og høyskoler. Men kunnskapsminister Guri Melby (V) er fast bestemt på at tiltaket er gjennomførbart.

les også Barneombudet om skolefravær: – Ikke holdbart

– Mange lærere er slitne etter månedsvis i en ekstraordinær situasjon. Derfor tenker vi å bruke vesentlig flere studenter i jobb i skolene for å gi lærerne støtte og avlastning, sier Guri Melby til VG.

Hun har registrert at spesielt to forhold tærer på lærerne:

– For det første – frykten for å bli smittet selv. For det andre har mange lærere og ansatte i skolen jobbet mye over lang tid, beskriver skolestatsråden som selv har bakgrunn både som lærer for elever og som lærer for fremtidige lærere.

les også Solbergs strenge beskjed til de unge

POSITIV: Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet ønsker velkommen forslaget om å sette flere lærerstudenter inn i skolen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Leder i lærenes største fagforbund, Steffen Handal, er positiv til forslaget. Han beskriver arbeidspresset i skolen i coronatiden som mye større enn mange er klar over.

– Situasjonen er slik at enten må det settes inn flere mennesker i skolen, eller så må tilbudet reduseres. Hvis ikke er jeg redd korthuset vil kollapse, illustrerer Handal.

les også Bent Høie: Må være forberedt på coronatiltak gjennom julen

Han representerer 183.000 lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og skoleledere i Utdanningsforbundet. Handals rapport fra Skole-Norge midt i november 2020, er like mørk som årstiden.

– Vi er i en veldig spesiell situasjon. Da kreves det spesielle tiltak. Situasjonen er så prekær at jeg tror vi må være åpne for å slippe til lærerstudenter i skolen, sier Handal til VG. Han forutsetter at tiltaket blir tidsbegrenset knyttet til pandemien og at det lages systemer for at studenter ikke bringer med seg smitte inn i skolene.

FØRSTE SKOLEDAG: 17. august 2020 var første skoledag i et spesielt skoleår for elevene på Lakkegata skole i Oslo. Kunnskapsminister Guri Melby ønsket velkommen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

les også Kunnskapsministeren vil ha eksamen til våren

Kunnskapsminister Guri Melby er sammen med sine medarbeidere i departementet i gang med å lete etter løsninger for å avhjelpe situasjonen.

Et overordnet mål for regjeringen har i hele høst vært å holde skolene åpne. Men det har kostet. Lærernes hverdag har mange steder vært uforutsigbare perioder med karantene, endrede smittevern-nivåer, mye fravær og hjemmeskole.

les også Kan ikke svare på pandemi-fravær ved Oslos barneskoler

– Jeg er åpen for at også andre studenter enn lærerstudenter, for eksempel innen barnevern og miljøarbeid bør kunne trekkes inn i skolene i tiden fremover. Mange studenter har mistet ekstrajobbene sine de siste månedene. Jobb i skolen vil også være en kjærkommen erstatning for mange, sier Melby.

Hun gjentar det hun har sagt flere ganger tidligere som svar på spørsmålet om finansiering av ekstratiltakene.

– Det skal ikke stå på penger her. Rektorene må ikke begrense vikarbruk og ekstrapersonell knyttet til corona-utgifter. Dette skal kompenseres, sier Melby.

les også Det koker i Oslo-skolen

– Kan ikke studentene oppleve at for mye jobbing går utover studiene?

– I motsetning til mange ekstrajobber vil denne praksisen være super-relevant i hvert fall for lærerhøyskolestudentene. Nå er det viktigste at de har mye å bidra med. Vi trenger flere hoder og hender i skolene, understreker Melby.

– Har du undervurdert hvor slitsom og arbeidskrevende corona-skolen ble?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har lenge vært tydelig på at dette blir et maratonløp og ikke en sprint. Mitt utgangspunkt er at dette kan vare i ett til to år. Men denne holdningen har nok variert en del. Alle skoler har ikke vært like godt forberedt, naturlig nok. Når tre lærere er syke i dag og fire nye i morgen, så er det ikke så lett å planlegge og erstatte personell alltid, illustrerer Melby.

les også Grillet Melby om corona-kutt i spesialundervisning

Hun minner også om at situasjonen og presset på skolene varierer. Etter et møte med fylkesmennene onsdag, er hennes oppfatning at mange skoler i Oslo, Viken og Vestland er vesentlig mer presset enn andre steder i landet.

Også andre tilpasninger kan bli aktuelt for skoler i områder med høyt smittetrykk. Kunnskapsministeren vurderer for eksempel om opplæring hjemme kan være en løsning for noen elever i kortere perioder, også på skoler med gult smittevern-nivå.

I tillegg understreker Guri Melby at selv om tiltakene i trafikklys-modellen kan se ut som anbefalinger og «bør-tiltak» for skolene, så er de i praksis «skal-tiltak».

– Noen synes veilederne er litt for vage. Men de er ment som «skal-tiltak», for eksempel om avstand, understreker Melby.

les også Ofre for corona-skolen: 14.026 elever mistet undervisning de har krav på

VIL JOBBE: Elise Klungtveit er leder for de rundt 20.000 medlemmene i Pedagogstudentene. Foto: Pedagogstudentene

Leder for Pedagogstudentene, Elise Klungtveit, synes ideen om å ta lærerstudenter inn i corona-skolen, er god.

– Vi er i utgangspunktet veldig positive til å bidra til dette. Samtidig er det en del ting som må på plass før en slik ordning kan settes ut i livet, sier Klungtveit. Hun mener inntektsgrensen for studenter i Lånekassen midlertidig må kunne fravikes.

– Så handler dette om hvilket ansvar i skolen lærerstudenter skal kunne pålegges. Vi ser for oss rammer for ansvar der det skilles mellom for eksempel førsteårsstudenter og studenter med fire år på baken, sier studentlederen til VG.

les også Melby: Skoler kan ikke droppe nødvendig spesialundervisning

Hennes organisasjon har rundt 20.000 medlemmer. Klungtveit regner med at det er aktuelt med noen tusen lærerstudenter som vil kunne bidra i en ekstraordinær tid for skolene med å jobbe der.

– Det blir jo også viktig at denne praksisen og ekstraordinære innsatsen ikke går utover studiene, men kan kombineres med studiene og samtidig blir en del av relevant praksis, sier Klungtveit.

Publisert: 18.11.20 kl. 17:31

Les også