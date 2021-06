Onsdag leverte ekspertgruppen sluttrapporten sin til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Foto: Terje Bringedal

Ekspertgruppe om smitte blant innvandrere: − Mangel på kunnskap

Da ekspertgruppen la frem rapport om smitte blant innvandrere trakk de frem bosted, sosioøkonomiske forhold og reiser til land med høyt smittetrykk som mulige forklaringer.

Av Lara Rashid

Smitten i Oslo har tidligere vært høyest blant folk som er født i land utenfor Norge, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

I mai satte regjeringen ned en ekspertgruppe som skulle vurdere coronatiltak rettet mot innvandrere, samt å kartlegge årsaker til vaksineskepsis blant folk med innvandrerbakgrunn.

Onsdag leverte ekspertgruppen sluttrapporten sin til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Det er sammensatte og komplekse årsaker til at enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert for smitte og innleggelser under pandemien, sier Libe Rieber-Mohn, som har ledet ekspertgruppen, på en pressekonferanse.

Hun peker likevel på faktorer som bosted, sosioøkonomiske forhold, reiser til land med høyt smittetrykk som delvis forklaringer.

– Arbeidet med testing, isolasjon, smittesporing og karantene ser ikke ut til å ha vært like effektivt overfor alle miljøer. Lavere helsekompetanse og språkkompetanse i deler av innvandrerbefolkningen, kombinert med lavere kunnskap om de aktuelle innvandrermiljøene i helsevesenet kan ha bidratt

til dette, står det i rapporten.

Gruppen har gjort en rekke kvalitative dybdeintervjuer som støtter dette bildet, ifølge Rieber-Mohn.

Liebe Rieber Mohn har ledet ekspertgruppen som har laget en rapport om innvandrerbefolkningen under coronapandemien. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Utfordringer ved integrering

Ekspertgruppen mener også at pandemien har bidratt til å synliggjøre enkelte underliggende utfordringer ved integreringen i landet.

– Det har vært mangel på kunnskap om en mangfoldig og sammensatt befolkning. Svake språkferdigheter, sosial og økonomisk segregering og lavere sysselsetting har bidratt til å øke sårbarheten i enkelte deler av innvandrerbefolkningen, sier Rieber-Mohn

I ekspertgruppens rapport står det at det er lite kunnskap om de faktiske årsakene til at andelen vaksinerte er lavere i enkelte fødelandsgrupper (Irak, Somalia, Polen, Eritrea, Litauen og Syria).

– Vi vet ikke om hvor mange som faktisk har mottatt et tilbud om vaksine, eller hvor mange som har mottatt et tilbud som de forstår. Det er også en mulighet for at enkelte har fått vaksine utenfor Norge, sa Rieber-Mohn.

– Som et forstørrelsesglass

– Det er ingen tvil om at pandemien har fungert som et forstørrelsesglass på levekårsvilkår og integreringsutfordringer, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på pressekonferansen.

Melby sier hun har vært klar over at det har vært en del stigmatisering rundt innvandringsbefolkningen under pandemien, og løfter fram enkeltpersoner og organisasjoner som har lagt ned ekstraordinært arbeid.

– Vi satte tidlig i gang egne tiltak rettet mot innvandrergrupper. Det var alt fra oversettelse til å gi ekstra tilskudd og midler til arbeidet rettet mot innvandrermiljøer.

Ekspertgruppen har hatt 10 medlemmer og var ledet av direktør Libe Rieber-Mohn fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)