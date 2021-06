KOMMUNETOPP: Bjørn Arild Gram er styreleder i Kommunesektorens organisasjon (KS). Foto: Heiko Junge / NTB

Kommunene om vaksinepri. av lærere: - Ikke tatt med på råd av regjeringen

Lenge har han bedt regjeringen om å vaksine-prioritere barnehage- og skolepersonell. Styreleder Bjørn Arild Gram i KS mener meldingen om vaksine-fordeling nå, kommer sent.

– Vi ble ikke tatt med på råd før beslutning ble fattet, men KS var invitert til et orienteringsmøte som viste seg å komme etter at regjeringen offentliggjorde sin beslutning, skriver Gram i et svar på spørsmål fra VG om regjeringen konsulterte eller orienterte KS før nyheten om regjeringens vaksine-prioritering av kommunenes skole- og barnehagepersonell ble kjent.

KS er kommunenes viktigste talerør og kontaktpunkt opp mot regjeringen, og en av flere store organisasjoner som har understreket behovet for en tidligere vaksinering av personell som jobber med barn og unge.

– Allerede i april ba vi regjeringen om å vurdere å prioritere kritisk personell i kommunene, deriblant disse gruppene. Når det nå åpnes for dette, kommer det sent, og skaper praktiske utfordringer for kommunene, skriver Gram i en pressemelding onsdag formiddag.

Han er styreleder i Kommunesektorens organisasjon, KS, og representerer Senterpartiet.

– Opplevelse av å bli lurt

Bakgrunnen for pressemeldingen er regjeringens og kunnskapsminister Guri Melbys nyhet tirsdag ettermiddag om at regjeringen først i sommer og frem mot skolestart i august vil prioritere vaksinering av barnehage- og skolepersonell.

Da det også kom frem at prioriteringen av ansatte som jobber med barn og unge var avhengig av at landets kommuner og fylkeskommuner følger opp dette, reagerte både lærernes største organisasjon og ledere i kommunene.

– Man sitter igjen med en opplevelse av å bli lurt, sa leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til VG - etter at han først trodde regjeringen virkelig kunne sørge for at skole- og barnehagepersonell ble prioritert i vaksinekøen.

Handal leder en organisasjon med 180.000 medlemmer som jobber i skoler og barnehager.

– Håper på gode løsninger

Bjørn Arild Gram er som styreleder i KS - kommunenes viktigste talerør og kontaktpunkt med regjeringen. Det er kommunene som eier- og driver de aller fleste skolene og barnehagene - og er de ansattes arbeidsgivere.

Han gir ingen garanti for at kommunene følger opp Guri Melbys og regjeringens prioritering. Men skriver:

– Jeg håper likevel at den enkelte kommune vil klare å vurdere behovet, og finne gode løsninger i lys av situasjonen lokalt. Kommunene har hatt ansvar for krevende prioriteringer gjennom hele pandemien. Det ansvaret har de håndtert både godt og effektivt. Jeg har tro på at de også vil klare dette. Forutsetningen er at kommunene får tilstrekkelig tilgang på vaksiner, skriver Bjørn Arild Gram i pressemeldingen.

Skole- og barnehagestatsråd Melby skrev i sin pressemelding at forsinkede vaksineleveranser førte til den plutselige prioriteringen av skole- og barnehagepersonell i sommer:

– Den forsinkede vaksineleveransen gjør at vi nå justerer prioriteringen for å sikre at flest mulig av de ansatte er beskyttet, skrev kunnskaps- og integreringsministeren.

Men etter at det også kom frem at det egentlig er kommunene selv som må prioritere i vaksinekøen, kommenterte Handal i Utdanningsforbundet:

– Dette bidrar ikke til trygghet, men forvirring. Jeg kan ikke forstå at regjeringen ikke kan ta den avgjørelsen selv. Det virker merkelig. For ansatte i skoler og barnehager vil dette bidra til utrygghet, snarere enn å gi dem en følelse av trygghet, sa Handal.