Teateret og truslene: Dette er Bertheussen-saken

I mange måneder etterforsket Politiets sikkerhetstjeneste (PST) truslene mot justisminister Tor Mikkel Wara uten noen mistenkt gjerningsperson.

Publisert: Nå nettopp

Like før jul 2018 begynner det å skje mystiske ting ved boligen til justisminister Tor Mikkel Wara på Røa i Oslo.

Til tross for de omfattende sikkerhetstiltakene som beskytter statsråden blir det ikke fanget opp hvem som 6. desember begår hærverk mot bilen og boligen.

VGTV følger domsavsigelsen mot Laila Bertheussen fra fredag kl. 11.00

PST bekrefter at de etterforsker truslene og omtaler saken som «svært alvorlig».

De neste månedene fortsetter truslene å komme uten at noen blir tatt: Truende brev, brann i en søppelkasse og flasker med brennbar væske festet under bilen.

− Det er uhyggelig, mener Wara.

Hvem er det som truer Frp-statsråden?

– En grov invasjon

Til tross for at saken blir gitt høyeste prioritet hos PST, pågår etterforskningen i flere måneder uten noen mistenkt gjerningsperson.

I truende brev blir Wara beskyldt for å være rasist. Lignende brev kommer også til ekteparet Christian Tybring-Gjedde og Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Kort tid før den første trusselepisoden – i november – skaper teaterforestillingen «Ways of seeing» på Black Box Teater i Oslo debatt om personvern og ytringsfrihet. Forestillingen bruker videoopptak av boligene til blant andre Tor Mikkel Wara og ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring Gjedde.

I egenomtalen av stykket heter det at kunstnerne bak har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn.»

Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, gjør sitt inntog i offentligheten når hun skriver en kronikk i VG om hvordan hun opplevde at huset hennes ble filmet og vist frem i teatersalen.

les også En helt usannsynlig gjerningskvinne

«De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv», skriver Bertheussen og undertegner kronikken med «mor».

18. desember anmelder hun flere av personene bak teaterstykket for hensynsløs atferd og krenkelse av privatlivets fred.

Står uten spor

Under et seminar om overvåkning og personvern på Oslo Fotokunstskole den 17. januar blir teaterstykket diskutert. Bertheussen er til stede og får her vite at anmeldelsen hennes har blitt henlagt.

Noen timer senere blir det funnet et trusselbrev i postkassen til samboerparet, og det oppstår en brann i en søppelkasse.

forrige























fullskjerm neste 6. desember 2018: Det ble skrevet «rasisit», «rasist» og tegnet et hakekors med rød tusj og sprayflaske på familiens bil og bolig. Bensinlokket på bilen var brutt opp, og det hang ut fra den en hyssing som var forsøkt påtent.

I ukene som følger mottar Wara og Bertheussen nok et trusselbrev, det samme gjør ekteparet Tybring-Gjedde.

Sikkerheten rundt justisministeren blir stadig skjerpet. Det er en av patruljene som holder vakt utenfor huset på Røa som i midten av februar oppdager at det henger lange tøyremser påbundet flasker fylt med bensin bak parets bil når Bertheussen svinger inn i oppkjørselen etter en handletur.

les også Opererte under falsk profil på Facebook: – De er jo litt på kanten disse meldingene

Sikkerhetsmyndighetene står fremdeles uten spor etter hvem som er ute etter å ramme statsråden.

Natt til 10. mars i 2019 skjer den siste av trusselhendelsene mot Wara og Bertheussen: Bilen som står utenfor eneboligen blir påtent. En årvåken taxipassasjer oppdager brannen og nødetatene blir tilkalt.

Først etter dette får PST det de har jaktet så lenge: En mistenkt i saken.

Debatten rundt teaterstykket – og de stadig eskalerende trusselhendelsene mot justisministeren – fortsetter med full styrke utover tidlig vår.

13. mars er statsminister Erna Solberg på landsmøte i partiet, hvor hun uttaler seg i kritiske ordelag mot aktørene bak teaterstykket:

– Dette stykket gjorde er noe man vil oppleve som integritetsproblematisk for folk. Vi som politikere skal tåle å stå i fokus og få kjeft for det vi sier og gjør. Men det oppleves verre når der vi bor og våre familier trekkes inn. Det at man setter søkelyset på ikke hva en politiker sier eller har gjort, men på familien, øker belastningen på politikerens familie. Det må de som står bak forestillingen faktisk ta ansvar for og skjønne at de gjør, sier statsministeren.

Hun var neppe orientert om at PST dagen etter skulle innkalle til pressekonferanse.

PÅGRIPES: En alvorstynget PST-sjef Benedicte Bjørnland informerte pressen om at de hadde siktet justisministerens samboer for å stå bak bilbrannen i Waras bil mars 2019. Foto: Cornelius Poppe / NTB

I et konferanserom fullt av journalister på et hotell i Nydalen slipper PST-sjef Benedicte Bjørnland bomben:

– PST har i dag siktet justisministerens samboer, sier Bjørnland.

les også Tiltalte Laila Bertheussen i retten: – Jeg er fornærmet i denne saken

Hun forteller at Laila Bertheussen er siktet for bilbrannen 10. mars, og at hun nå sitter i avhør med sikkerhetstjenesten.

– Vi mistenker at siktede selv har tent på brannen, og gitt inntrykk for at det er gjort av en eller flere ukjente gjerningsmenn, fortsetter hun.

Samtidig ransaker politiet huset til samboerparet på Røa. Der bærer politifolk fra Kripos blant annet ut kasser med laptoper og printer fra huset til samboerparet.

RANSAKING: Etter at Bertheussen var pågrepet, foretok politiet ransaking i samboerparets bolig. Foto: Helge Mikalsen

To uker senere endrer PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige av trusselhendelsene månedene i forveien. Samme dag går Tor Mikkel Wara, som har hatt permisjon siden pågripelsen av samboeren, av som justisminister.

23. januar tar statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet ut tiltale mot Bertheussen. Du kan lese hele tiltalen mot Bertheussen her.

Påtalemyndigheten mener at det er et ønske om å sverte teaterstykket som er motivet.

AKTORATET PÅ BEFARING: Frederik Ranke (t.h.) og Marit Formo fører saken for Oslo Statsadvokatembeter. Her er de på befaring i boligen til Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussen tidligere i høst. Foto: Jil Yngland

Etter at Bertheussen blir siktet for trusselhendelsene, stopper angrepene og truslene mot Tor Mikkel Wara.

Men det går ikke lang tid før andre aktører med tilknytning til saken begynner å motta mystiske pakker, brev eller e-poster fra personer som hevder å stå bak truslene.

I disse kommer det blant annet frem informasjon fra innsiden av etterforskningen.

les også Bertheussen-saken: Striden om de mystiske pakkene

Bertheussens forsvarer John Christian Elden er en av personene som allerede den 14. mai 2019 mottar en boblekonvolutt som inneholder tre dymorullremser med tekst og en nødhammer pakket inn i plast. Teksten viser til flere av hendelsene som senere havner i tiltalen mot Bertheussen.

FORSVARER-DUO: Bernt Heiberg og John Christian Elden er forsvarerne til Laila Bertheussen. Foto: Tore Kristiansen

Til sammen dukker det opp fem slike pakker, den siste kun kort tid før rettssaken mot Laila Bertheussen starter i Oslo tingrett 8. september 2020.

les også Bertheussen-saken: Fant urin på brennmerket brev

Under den syv uker lange rettssaken kommer det frem at aktoratet mener det er Bertheussen som står bak disse forsendelsene, og selv om de ikke er en del av tiltalen mot henne, er de sentrale i saken.

Bertheussen har hele tiden nektet for å stå bak både trusselhendelsene og de etterfølgende forsendelsene.

Fredag faller dommen.