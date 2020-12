HAR EKSTRA VAKSINER: Folkehelseinstituttet satte av flere vaksiner til Oslo, ifølge Are Stuwitz Berg. Foto: Trond Solberg

FHI reserverte 3000 ekstra doser – Oslo visste ikke om det

FHI har holdt av rundt 3000 ekstra vaksinedoser fra romjulen til Oslo kommune, men det visste ikke kommunen selv.

– Den dialogen har ikke vært god nok. Vi har ikke klart å kommunisere ut at det som er tildelt Oslo i januar kommer i tillegg til det som er reservert, sier Are Stuwitz Berg i FHI til VG.

– Er det deres feil?

– Vi tydeliggjorde ikke premissene godt nok.

Da syv kommuner fikk tilbud om å starte vaksinering i romjulen, skulle de få nok doser til å starte vaksinering av alle sykehjemsbeboere. Men Oslo ønsket bare 429 doser i første omgang.

FHI reserverte da de rundt 3000 resterende vaksinedosene fra denne pakken til Oslo, i stedet for å fordele dem til andre kommuner.

Men da VG tok kontakt med sykehjemsetaten i Oslo om dette tirsdag ettermiddag, var de ikke klare over det. Tirsdag kveld sier Berg at FHI sammen med Oslo nå skal gå gjennom forsendelsene til kommunen.

Oslo endrer planene

Den første vanlige vaksineleveransen til Norge fordeles til kommunene i januar. Fra denne pakken får Oslo 1455 doser, og det var dette de trodde de ville få den første uken i januar. De hadde derfor planlagt å starte med 15 sykehjem i uke én, og de siste 18 i uke to.

– Vi har ikke fått beskjed om at det har vært ytterligere doser tilgjengelig. Det er positivt at vi nå får beskjed om at det er 3000 flere doser, sier Henrik Mevold i Sykehjemsetaten til VG.

– Vi vil gå i gang og revidere planene våre allerede i morgen for å se hvor mange sykehjem vi kan starte opp med i uke én – og det kommer til å bli mange flere enn opprinnelig planlagt, sier han.

STARTET HER: Søndag ble den første vaksinen i Norge gitt på Ellingsrudhjemmet i Oslo kommune. Foto: MATTIS SANDBLAD

Startet med fem

Det var syv kommuner som fikk tilbud om å starte vaksinering av sine sykehjemsbeboere i romjulen. Norges største kommune, Oslo, vaksinerer 429, mens Fredrikstad kommune – med åtte ganger færre innbyggere – fikk 545 doser.

– Vi ønsket å starte med fem av 38 sykehjem i romjulen for å få erfaring, slik at vi på en forsvarlig måte kan sikre at alle doser blir brukt til målgruppen og kan rulle ut de resterende vaksinene raskt i januar. Vi valgte ut fem sykehjem med ulik størrelse, driftsform og beboergrupper. Dette inkluderer både kommunale og private sykehjem. Det er også snakk om beboere med ulike sykdomsbilder, sier Mevold om dette.

Han sier at Oslo har vært episenteret for covid-19 i Norge med et kontinuerlig press inn mot institusjonene.

– Dersom vi hadde bedt om doser til å vaksinere inntil 3600 beboere samtidig hadde risikoen økt for at vi ikke fikk satt alle dosene på målgruppen. Det kunne skjedd hvis mange beboere og medarbeider ble smittet med covid-19 eller måtte i karantene.

Ga ikke tilbud om oppstart til flere

Oslo kan få de ekstra reserverte dosene fra uke én, ifølge Berg. Ekstradosene de kunne fått i romjulen, ligger altså og venter på dem i fryseren.

På spørsmål om hvorfor dosene ikke heller ble gitt til noen som kunne tatt dem imot i romjulen, svarer Berg:

– Tilbudet ble gitt til noen kommuner, så kommer vi i gang i alle de andre kommune så fort det lar seg gjøre. Det er for å holde en rimelig grei oversikt over utsending av vaksinedoser.

– 3000 doser er ganske mange?

– Det er grenser for hva man klarer å planlegge for, så det har vært mest fornuftig å legge en plan og omsette de dosene. Så har ting blitt som de har blitt underveis, og så er vi fornøyde med at vi er i gang med å få vaksinert sykehjemsbeboerne.