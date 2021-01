TOMME GATER I OSLO: Slik kan det bli seende ut i hovedstaden dersom portforbud skulle bli innført. Foto: Gabriel Aas Skålevik

NRK: Regjeringen utreder grunnlag for å innføre portforbud

Justisdepartementet skal den siste tiden ha utredet mulighetene for å innføre portforbud i Norge under coronakrisen. Espen Nakstad sier det skal svært mye til for at det blir aktuelt.

2021-01

– Da landet stengte ned 12. mars ble det ikke innført portforbud. Tvert imot oppfordret vi folk til å bevege seg utendørs hver dag, men med god avstand til andre. Mobiliteten i samfunnet ble kraftig redusert gjennom nedstengningen den gangen og smittetallene falt like raskt i Norge som i land med portforbud, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Det er også de som bringer nyheten om at regjeringen skal ha utredet muligheten for et portforbud. Poenget med utredninger skal være å ha alt det lovmessige på plass dersom landet kommer i en situasjon der regjeringen mener portforbud kan være en fornuftig strategi for å begrense smitten av viruset.

Statsministeren håper å unngå

– Vi håper vi vil være i stand til å la være å innføre portforbud selv om mange andre land i Europa har hatt det, sier statsminister Erna Solberg til Dagens Næringsliv.

Etter det kanalen er kjent med vil Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) legge fram flere opplysninger om saken i løpet av dagen, trolig på en pressekonferanse klokken 14.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter at de har kommet med innspil, men ønsker ikke å kommentere hvilke råd de har gitt til Mæland og co.

Allerede har flere land i Europa innført dette på ulike tidspunkt de siste 10 månedene, mens coronaviruset har herjet.

Smitten øker i Norge

Nyheten om et potensielt portforbud kommer samtidig som FHI opplyser smitten i Norge stiger. Antall smittede økte med 16 prosent i forrige uke, og FHI anslår samtidig at reproduksjonstallet, det såkalte R-tallet som indikerer hvor mange personer én smittet person smitter videre, har økt fra 1,3 til 1,4. Det er viktig å huske at tallet kun er en beregning og bringer med seg usikkerhet.

Andelen positive prøver nasjonalt har økt fra 2 prosent i uke 51 til 3,6 prosent i uke 53, skriver instituttet i en oppsummering. Høyest andel positive prøver finner vi i Viken (5.6 prosent) og Oslo (5,2 prosent).

En mer positiv nyhet som også kom samtidig er at det europeiske legemiddeltulsynet anbefaler godkjennelse av Moderna sin coronavaksine.