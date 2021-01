Solberg om Trump: Mulig ledelsessvikt

Trump-tilhengere tok seg helt inn i Kongressen og vandret nærmest fritt, mens folkevalgte måtte gå i dekning. Statsminister Erna Solberg mener det er ledelsessvikt hvis det var visepresident Mike Pence som kalte inn nasjonalgarden, ikke presidenten selv.

– Det er helt uakseptabelt, sier statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse torsdag morgen.

Den amerikanske presidenten Donald Trump ba tilhengerne sine marsjere mot Kongressbygningen på Capitol Hill i Washington DC. En time senere stormet hundrevis av tilhengerne hans Kongressen.

Først torsdag morgen, norsk tid, gjenopptok Kongressen den seremonielle godkjenningen av Joe Bidens valgseier.

Solberg forteller at hun synes det var veldig rart å se i går at nasjonalgarden ble kalt inn så sent.

– Og om opplysninger stemmer at det var Pence som tilkalte nasjonalgarden og ikke Trump, så er det ledelsessvikt, sier Solberg.

PÅ BESØK: I starten av januar 2018 var statsminister Erna Solberg (H) på besøk hos Donald Trump i Det hvite hus.

Solberg: Taperen må gi seg

Statsministeren nevner at hun etter valget i USA understreket at i et demokrati er det viktig at alle stemmer telles, og at også en taper av et valg må godkjenne et nederlag.

– Det ser vi at det gradvis har vært umulig å få til, sier Solberg.

På dramatisk vis måtte kongressmedlemmer evakueres onsdag ettermiddag lokal tid da Trump-tilhengere stormet Kongressbygningen. Minst fire personer mistet livet, bekrefter politiet i Washington D.C.

Godkjenningen av Joe Biden ble svært forsinket og fortsatte ut i de små timer. Ved 3.40-tiden natt til torsdag lokal tid passerte godkjennelsen grensen på 270 valgdelegatene.

– Et dypt splittet land

– Jeg var helt sjokkert, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

– Donald Trump har over lang tid oppildnet massene til å komme til det punktet vi så i går. Så er det klart at det er de enkeltpersonene som har ansvaret, men det er helt klart at han over tid har bidratt til at dette skjer, sier hun til VG.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre er sjokkert.

– Det forteller oss om et dypt splittet land der man politisk ulik vekt på hvordan de beskytter Kongressen ulike demonstranter. De som gikk i Black Lives Matter ble møtt av tanks og væpnede forsvarsstyrker. Her kommer det nå spekulasjoner om forsvarsstyrker og sikkerhetsfolk er holdt igjen og ikke utkommandert, sier han til VG.