DØMT: Nordmannen er dømt for bedrageri, bedrageriforsøk og heleri for minst ti millioner kroner. Foto: Interpol

Seriesvindler Helge Moan dømt til seks års fengsel

Seriesvindleren er dømt for å ha begått over 130 lovbrudd, og må nå i fengsel i flere år.

Helge Moan er i Oslo tingrett dømt til seks års fengsel for over 130 lovbrudd, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

Dommen er på hele 249 sider, og det er oppført 114 fornærmede i saken.

Han dømmes for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri, identitetskrenkelser, dokumentforfalskning, falsk forklaring, grov hvitvasking og et lovbrudd for urettmessig å ha utgitt seg for å være advokat.

– Tiltalte har jevnlig, planmessig og systematisk over en periode på cirka sju år begått grove bedragerier. Flertallet av de fornærmede har vært privatpersoner med små foretak som har vært i en sårbar og vanskelig økonomisk situasjon, noe tiltalte var klar over, skriver tingretten i dommen.

De mener det ikke er noen formildende omstendigheter i saken.

Det var Dagbladet som meldte om dommen først.

Hvitvasket 13 millioner

Moan ble i februar 2020 tiltalt for å ha bedratt over 100 nordmenn.

Ifølge dommen har han lurt 112 av de fornærmede for til sammen 4,5 millioner kroner, og han er også dømt for å ha hvitvasket 13 millioner kroner.

Retten mener at Moan lurte de fornærmede til å betale seg selv eller andre millionbeløp, blant annet ved at han opptrådte med fiktive navn og andres identitet, han opprettet internettsider hvor han utga seg for å være advokat og forfalsket dokumenter.

Han lurte også ti av de fornærmede til å betale penger for å leie ferieleiligheter i Spania og Thailand, selv om han ikke hadde leiligheter å leie ut.

På rømmen i flere år

Før Moan ble tiltalt, hadde han vært på rømmen og etterlyst av Interpol i nærmere sju år. Han ble pågrepet i Malaysia i januar 2019, og utlevert til Norge i fjor.

Han er dømt tre ganger tidligere for økonomisk kriminalitet, har 13 konkurser bak seg og har brukt en rekke falske navn.

Tiltalen gjaldt grove bedragerier, forsøk på grove bedragerier og heleri på minst 10 millioner kroner. I den forbindelse begikk Moan flere identitetstyverier og dokumentforfalskninger.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få en kommentar fra Moans forsvarer, Per Zimmer.